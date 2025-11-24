    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KTF finanziert über 11 Milliarden klimaschädliche Posten

    Berlin (ots) - Anlässlich der Haushaltswoche im Bundestag präsentiert der BNW
    den Sondervermögenstracker (https://xn--sondervermgen-tracker-qec.de/) .
    Entwickelt in Kooperation mit WEtell (https://www.wetell.de/) , durchleuchtet
    der Tracker alle Ausgaben des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz
    (SVIK) sowie des Klima- und Transformationsfonds (KTF). Der Tracker zeigt: für
    2026 zahlen nur 57% der geplanten Investitionen aus dem SVIK auf das Klimaziel
    ein. Gleichzeitig werden aus dem KTF klimaschädliche Posten im Umfang von über
    11 Milliarden finanziert.

    "Die 500 Milliarden aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz sollen
    Deutschland fit für die Zukunft machen. Die ist klimaneutral - dazu haben sich
    CDU/CSU und SPD klar bekannt und das Bekenntnis in ihrer sechsmonatigen Amtszeit
    mehrfach bestätigt. Gemischter ist die Bilanz, wenn es um die konkrete
    Verwendung der Milliarden geht. Der BNW-Sondervermögenstracker zeigt erstmals:
    nur 57% der geplanten Investitionen aus dem SVIK für 2026 zahlen auf das
    Klimaziel ein. Auch aus dem KTF fließen nur knapp 68% in klimaziel-freundliche
    Investitionen. Das ist zu wenig, um Deutschland zukunftssicheres Wachstum und
    eine moderne Infrastruktur zu ermöglichen."

    Katharina Reuter, BNW-Geschäftsführerin

    "Transparenz ist entscheidend, damit Bürger*innen und Unternehmen das
    Sondervermögen und die damit verbundenen Schulden nachvollziehen können. Deshalb
    haben wir gemeinsam mit dem BNW den Sondervermögens-Tracker entwickelt: Er zeigt
    einfach und übersichtlich, wofür die 500 Milliarden Euro eingesetzt werden - und
    ob sie wirklich zum deutschen Klimaziel beitragen."

    Alma Spribille, WEtell-Geschäftsführerin

    Mehr Klimatransparenz im SVIK

    Ziel des Sondervermögenstrackers ist es, die Transparenz über die tatsächliche
    Klimawirkung öffentlicher Investitionen zu erhöhen und eine faktenbasierte
    Debatte über die Wirksamkeit der Investitionen aus dem SVIK und KTF zu
    ermöglichen. Die abgebildeten Zahlen basieren auf den Haushalts-Daten der
    Bundesregierung und werden mit jedem neuen Bundeshaushalt aktualisiert. Der
    Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. kategorisiert und bewertet die Zahlen.

    Klimainvestitionen erklärt

    Zur Bewertung hat der BNW ein transparentes und dreistufiges System entwickelt,
    welches auf der Website eingesehen werden kann. Sämtliche Ausgaben aus dem KTF
    und SVIK werden den drei Kategorien "zahlt auf das Klimaziel ein", "neutral" und
    "bremst das Klimaziel" zugeordnet. Die Mittelaufteilung für Länder und Kommunen
    ist aufgrund der 16 Einzelhaushalte nicht genügend nachvollziehbar, daher wurde
    von einer Bewertung abgesehen. Investitionen, die auf das Klimaziel einzahlen,
    tragen entweder unmittelbar zu Dekarbonisierung bei, finanzieren
    Infrastrukturen, die zur CO2-Reduktion beitragen oder stellen Mittel für den
    natürlichen Klimaschutz bereit. Als nicht Klimaziel-kompatibel gelten
    Investitionen und Subventionen fossiler Infrastrukturen, Mittel für Technologien
    denen klimafreundlichere Alternativen zugeordnet werden können, sowie
    Kompensations-, Ausgleichs- und Vertragsstrafzahlungen.

    Transparentes Tool bis 2035

    Der Sondervermögenstracker wird für die kommenden Bundeshaushalte fortgeführt
    und im Laufe der Haushaltsverhandlungen stetig aktualisiert. Wirtschaft,
    Gesellschaft und Politik steht damit ein transparentes Tool zur Verfügung, das
    eine Einordnung der Klimawirkung der Sondervermögen leistet und einen Anstoß zur
    gesamtgesellschaftlichen Debatte über die Zukunftsorientierung im Sondervermögen
    Infrastruktur und Klimaschutz bietet. Der BNW gibt ergänzende Forderungen zum
    Sondervermögenstracker heraus, die hier (https://www.bnw-bundesverband.de/bnw-so
    ndervermoegenstracker-fuenf-forderungen-fuer-ein-zukunftssicheres-sondervermoege
    n) eingesehen werden können.

    "Der BNW-Sondervermögenstracker erweitert die Debatte um das Sondervermögen
    endlich um den Klimaschutzaspekt. Über Zusätzlichkeit zu diskutieren ist wichtig
    - zentral ist aber, dass Deutschland seine Milliarden zukunftssicher einsetzt.
    Und das gelingt nur, wenn sie konsequent auf das Klimaziel einzahlen" so Prof.
    Dr. Katharina Reuter abschließend.

    Zum Sondervermögenstracker (https://xn--sondervermgen-tracker-qec.de/)

    Die Pressemitteilung als PDF (https://www.bnw-bundesverband.de/bnw-sondervermoeg
    enstracker-ktf-finanziert-ueber-11-milliarden-klimaschaedliche-posten)

