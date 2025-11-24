BNW-Sondervermögenstracker
KTF finanziert über 11 Milliarden klimaschädliche Posten
Berlin (ots) - Anlässlich der Haushaltswoche im Bundestag präsentiert der BNW
den Sondervermögenstracker (https://xn--sondervermgen-tracker-qec.de/) .
Entwickelt in Kooperation mit WEtell (https://www.wetell.de/) , durchleuchtet
der Tracker alle Ausgaben des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz
(SVIK) sowie des Klima- und Transformationsfonds (KTF). Der Tracker zeigt: für
2026 zahlen nur 57% der geplanten Investitionen aus dem SVIK auf das Klimaziel
ein. Gleichzeitig werden aus dem KTF klimaschädliche Posten im Umfang von über
11 Milliarden finanziert.
"Die 500 Milliarden aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz sollen
Deutschland fit für die Zukunft machen. Die ist klimaneutral - dazu haben sich
CDU/CSU und SPD klar bekannt und das Bekenntnis in ihrer sechsmonatigen Amtszeit
mehrfach bestätigt. Gemischter ist die Bilanz, wenn es um die konkrete
Verwendung der Milliarden geht. Der BNW-Sondervermögenstracker zeigt erstmals:
nur 57% der geplanten Investitionen aus dem SVIK für 2026 zahlen auf das
Klimaziel ein. Auch aus dem KTF fließen nur knapp 68% in klimaziel-freundliche
Investitionen. Das ist zu wenig, um Deutschland zukunftssicheres Wachstum und
eine moderne Infrastruktur zu ermöglichen."
Mehr Klimatransparenz im SVIK
Ziel des Sondervermögenstrackers ist es, die Transparenz über die tatsächliche
Klimawirkung öffentlicher Investitionen zu erhöhen und eine faktenbasierte
Debatte über die Wirksamkeit der Investitionen aus dem SVIK und KTF zu
ermöglichen. Die abgebildeten Zahlen basieren auf den Haushalts-Daten der
Bundesregierung und werden mit jedem neuen Bundeshaushalt aktualisiert. Der
Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. kategorisiert und bewertet die Zahlen.
Klimainvestitionen erklärt
Zur Bewertung hat der BNW ein transparentes und dreistufiges System entwickelt,
welches auf der Website eingesehen werden kann. Sämtliche Ausgaben aus dem KTF
und SVIK werden den drei Kategorien "zahlt auf das Klimaziel ein", "neutral" und
"bremst das Klimaziel" zugeordnet. Die Mittelaufteilung für Länder und Kommunen
ist aufgrund der 16 Einzelhaushalte nicht genügend nachvollziehbar, daher wurde
von einer Bewertung abgesehen. Investitionen, die auf das Klimaziel einzahlen,
tragen entweder unmittelbar zu Dekarbonisierung bei, finanzieren
Infrastrukturen, die zur CO2-Reduktion beitragen oder stellen Mittel für den
natürlichen Klimaschutz bereit. Als nicht Klimaziel-kompatibel gelten
Investitionen und Subventionen fossiler Infrastrukturen, Mittel für Technologien
denen klimafreundlichere Alternativen zugeordnet werden können, sowie
Kompensations-, Ausgleichs- und Vertragsstrafzahlungen.
Transparentes Tool bis 2035
Der Sondervermögenstracker wird für die kommenden Bundeshaushalte fortgeführt
und im Laufe der Haushaltsverhandlungen stetig aktualisiert. Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik steht damit ein transparentes Tool zur Verfügung, das
eine Einordnung der Klimawirkung der Sondervermögen leistet und einen Anstoß zur
gesamtgesellschaftlichen Debatte über die Zukunftsorientierung im Sondervermögen
Infrastruktur und Klimaschutz bietet. Der BNW gibt ergänzende Forderungen zum
Sondervermögenstracker heraus, die hier (https://www.bnw-bundesverband.de/bnw-so
ndervermoegenstracker-fuenf-forderungen-fuer-ein-zukunftssicheres-sondervermoege
n) eingesehen werden können.
"Der BNW-Sondervermögenstracker erweitert die Debatte um das Sondervermögen
endlich um den Klimaschutzaspekt. Über Zusätzlichkeit zu diskutieren ist wichtig
- zentral ist aber, dass Deutschland seine Milliarden zukunftssicher einsetzt.
Und das gelingt nur, wenn sie konsequent auf das Klimaziel einzahlen" so Prof.
Dr. Katharina Reuter abschließend.
Zum Sondervermögenstracker (https://xn--sondervermgen-tracker-qec.de/)
Die Pressemitteilung als PDF (https://www.bnw-bundesverband.de/bnw-sondervermoeg
enstracker-ktf-finanziert-ueber-11-milliarden-klimaschaedliche-posten)
Pressekontakt:
Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.
Joscha Frost
Pressereferent
mailto:frost@bnw-bundesverband.de
Tel.: +49 1525 673 54 66
http://presseportal.de/pm/154982/6164601
OTS: Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.
