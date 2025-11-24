KTF finanziert über 11 Milliarden klimaschädliche Posten

Berlin (ots) - Anlässlich der Haushaltswoche im Bundestag präsentiert der BNW

den Sondervermögenstracker (https://xn--sondervermgen-tracker-qec.de/) .

Entwickelt in Kooperation mit WEtell (https://www.wetell.de/) , durchleuchtet

der Tracker alle Ausgaben des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz

(SVIK) sowie des Klima- und Transformationsfonds (KTF). Der Tracker zeigt: für

2026 zahlen nur 57% der geplanten Investitionen aus dem SVIK auf das Klimaziel

ein. Gleichzeitig werden aus dem KTF klimaschädliche Posten im Umfang von über

11 Milliarden finanziert.



"Die 500 Milliarden aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz sollen

Deutschland fit für die Zukunft machen. Die ist klimaneutral - dazu haben sich

CDU/CSU und SPD klar bekannt und das Bekenntnis in ihrer sechsmonatigen Amtszeit

mehrfach bestätigt. Gemischter ist die Bilanz, wenn es um die konkrete

Verwendung der Milliarden geht. Der BNW-Sondervermögenstracker zeigt erstmals:

nur 57% der geplanten Investitionen aus dem SVIK für 2026 zahlen auf das

Klimaziel ein. Auch aus dem KTF fließen nur knapp 68% in klimaziel-freundliche

Investitionen. Das ist zu wenig, um Deutschland zukunftssicheres Wachstum und

eine moderne Infrastruktur zu ermöglichen."





Katharina Reuter, BNW-Geschäftsführerin



"Transparenz ist entscheidend, damit Bürger*innen und Unternehmen das

Sondervermögen und die damit verbundenen Schulden nachvollziehen können. Deshalb

haben wir gemeinsam mit dem BNW den Sondervermögens-Tracker entwickelt: Er zeigt

einfach und übersichtlich, wofür die 500 Milliarden Euro eingesetzt werden - und

ob sie wirklich zum deutschen Klimaziel beitragen."



Alma Spribille, WEtell-Geschäftsführerin



Mehr Klimatransparenz im SVIK



Ziel des Sondervermögenstrackers ist es, die Transparenz über die tatsächliche

Klimawirkung öffentlicher Investitionen zu erhöhen und eine faktenbasierte

Debatte über die Wirksamkeit der Investitionen aus dem SVIK und KTF zu

ermöglichen. Die abgebildeten Zahlen basieren auf den Haushalts-Daten der

Bundesregierung und werden mit jedem neuen Bundeshaushalt aktualisiert. Der

Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. kategorisiert und bewertet die Zahlen.



Klimainvestitionen erklärt



Zur Bewertung hat der BNW ein transparentes und dreistufiges System entwickelt,

welches auf der Website eingesehen werden kann. Sämtliche Ausgaben aus dem KTF

und SVIK werden den drei Kategorien "zahlt auf das Klimaziel ein", "neutral" und

"bremst das Klimaziel" zugeordnet. Die Mittelaufteilung für Länder und Kommunen

ist aufgrund der 16 Einzelhaushalte nicht genügend nachvollziehbar, daher wurde

von einer Bewertung abgesehen. Investitionen, die auf das Klimaziel einzahlen,

tragen entweder unmittelbar zu Dekarbonisierung bei, finanzieren

Infrastrukturen, die zur CO2-Reduktion beitragen oder stellen Mittel für den

natürlichen Klimaschutz bereit. Als nicht Klimaziel-kompatibel gelten

Investitionen und Subventionen fossiler Infrastrukturen, Mittel für Technologien

denen klimafreundlichere Alternativen zugeordnet werden können, sowie

Kompensations-, Ausgleichs- und Vertragsstrafzahlungen.



Transparentes Tool bis 2035



Der Sondervermögenstracker wird für die kommenden Bundeshaushalte fortgeführt

und im Laufe der Haushaltsverhandlungen stetig aktualisiert. Wirtschaft,

Gesellschaft und Politik steht damit ein transparentes Tool zur Verfügung, das

eine Einordnung der Klimawirkung der Sondervermögen leistet und einen Anstoß zur

gesamtgesellschaftlichen Debatte über die Zukunftsorientierung im Sondervermögen

Infrastruktur und Klimaschutz bietet. Der BNW gibt ergänzende Forderungen zum

Sondervermögenstracker heraus, die hier (https://www.bnw-bundesverband.de/bnw-so

ndervermoegenstracker-fuenf-forderungen-fuer-ein-zukunftssicheres-sondervermoege

n) eingesehen werden können.



"Der BNW-Sondervermögenstracker erweitert die Debatte um das Sondervermögen

endlich um den Klimaschutzaspekt. Über Zusätzlichkeit zu diskutieren ist wichtig

- zentral ist aber, dass Deutschland seine Milliarden zukunftssicher einsetzt.

Und das gelingt nur, wenn sie konsequent auf das Klimaziel einzahlen" so Prof.

Dr. Katharina Reuter abschließend.



Zum Sondervermögenstracker (https://xn--sondervermgen-tracker-qec.de/)



Die Pressemitteilung als PDF (https://www.bnw-bundesverband.de/bnw-sondervermoeg

enstracker-ktf-finanziert-ueber-11-milliarden-klimaschaedliche-posten)



