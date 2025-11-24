    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes schrieb am Montag von überraschenden, positiven Neuigkeiten. Das Mittel habe Blockbuster-Potenzial./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,96 % und einem Kurs von 30,10EUR auf Tradegate (24. November 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00, was einem Rückgang von +-0,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Neutral' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes schrieb am Montag …