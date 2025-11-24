BERNSTEIN RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes schrieb am Montag von überraschenden, positiven Neuigkeiten. Das Mittel habe Blockbuster-Potenzial./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,96 % und einem Kurs von 30,10EUR auf Tradegate (24. November 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.





