Drei Blackweek: SIM Unlimited M um supergünstige 16,92 Euro/...

Wien (APA-ots) - Nur bis 1. Dezember 2025 sparen sich SIM only Neukund:innen beim bereits reduzierten SIM Unlimited M Tarif zusätzliche 15% auf die monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den Gutscheincode BLACKWEEK25 in allen Drei Shops und im Webshop auf drei.at/black-week bis inklusive Cyber Monday erhältlich. Die Aktivierung ist im Aktionszeitraum gratis.

Nur von 24. November bis 1.Dezember 2025 in allen Drei Shops und auf drei.at Blackweek Rabatt über Gutscheincode BLACKWEEK25.

Zwtl.: Eine Woche lang 15% zusätzlich auf SIM only Aktionstarif.

SIM Unlimited M inkludiert unlimitierte Minuten/ SMS und 5G Daten in Österreich (max 250 Download und max. 50 Mbit/s Upload) und 32 GB innerhalb der EU.

In der Blackweek von 24. November bis 1. Dezember 2025 sparen SIM Unlimited M Neukunden zusätzlich 15% auf den bereits reduzierten Xmas Tarif. Die SIM Unlimited M Grundgebühr sinkt in diesem limitierten Zeitraum auf noch günstigere 16,92 Euro/ Monat. Ohne Bindung.

*Rabatt für 24 Monate bei Neuanmeldung Sprachtarif SIM Unlimited M. Danach reguläres monatliches Entgelt. Nicht kompatibel mit Unlimited Mix Rabatt. Details: www.drei.at/black-week

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



