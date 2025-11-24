NOWEDA knackt 10-Milliarden-Umsatzmarke (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Essen (ots) - Auf der 87. NOWEDA-Generalversammlung in Essen am 22. November
    präsentierten Aufsichtsrat und Vorstand der deutschlandweit größten
    Apothekergenossenschaft die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024/2025. Trotz der
    weiterhin schwierigen Marktbedingungen für den pharmazeutischen Großhandel zog
    das Unternehmen eine positive Bilanz. "Das vergangene Geschäftsjahr ist ein
    Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte, denn erstmals hat die NOWEDA die
    Umsatzgrenze von 10 Mrd. Euro überschritten", so NOWEDA-Chef Dr. Michael Kuck.
    Die Erlöse stiegen mit rund 802 Mio. Euro stärker als im Vorjahr und beliefen
    sich auf insgesamt 10,75 Mrd. Euro.

    Bilanz

    Der absolute Rohertrag in der NOWEDA-Gruppe erreichte durch eine Steigerung in
    Höhe von 67 Mio. Euro insgesamt 568 Mio. Euro und fiel damit deutlich höher aus
    als im Vorjahr. Die Bilanzsumme stieg um 82 Mio. Euro auf 1,77 Mrd. Euro, das
    Anlagevermögen um 6,1 Mio. Euro auf 232 Mio. Euro. Das Eigenkapital der
    NOWEDA-Gruppe wuchs im vergangenen Geschäftsjahr um fast 49 Mio. Euro auf 661,7
    Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 36,2 auf 37,3 Prozent.
    Weitere Kennzahlen sind im digitalen Geschäftsbericht unter
    https://geschaeftsbericht.noweda.de/ abrufbar.

    Beteiligung am unternehmerischen Erfolg

    Die rund 9.300 Mitglieder der NOWEDA eG werden in Form einer Dividende in Höhe
    von rund 24 Mio. Euro am unternehmerischen Erfolg beteiligt. Die Bruttorendite
    auf das Mitglieder-Kapital beträgt für Mitglieder mit einem Jahresumsatz von
    mindestens 720.000 Euro pro Apotheke insgesamt 10,5 Prozent für Pflichtanteile
    (Steigerung um 1,25 Prozentpunkte) und 11,75 Prozent für freiwillige Anteile
    (Steigerung um 0,75 Prozentpunkte). Dies entspricht einer Bardividende in Höhe
    von 8,925 Prozent (Pflichtanteile) bzw. 9,9785 Prozent (freiwillige Anteile).
    Für alle anderen förderfähigen Mitglieder, die die Voraussetzungen erfüllen,
    beträgt die Bruttorendite 8,1 Prozent für die Pflichtanteile und 9,45 Prozent
    für die freiwilligen Anteile. Dies entspricht einer Bardividende in Höhe von
    6,885 Prozent bzw. 8,0325 Prozent.

    Investitionen

    Die NOWEDA-Gruppe investierte im Geschäftsjahr 2024/2025 insgesamt 30,5 Mio.
    Euro. Die Investitionssumme stieg damit erneut um über 3 Mio. Euro an. Zu den
    größten Projekten zählten die Erweiterung und Modernisierung der Niederlassungen
    Langgöns und Frechen. Aktuell investiert die NOWEDA umfangreich in die NOWEDA
    Bergkirchen.

