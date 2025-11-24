Nemetschek Aktie heute im Plus (93,45€) - 24.11.2025

Mit einer Performance von +3,26 % konnte die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +3,37 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 93,45€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Obwohl sich die Nemetschek Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -22,23 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +1,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nemetschek einen Rückgang von -2,18 %.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,21 % 1 Monat -11,45 % 3 Monate -22,23 % 1 Jahr -7,72 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,79 Mrd. € wert.

Nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag auf Erholungskurs begeben. Der Dax stieg am Vormittag um 1,3 Prozent auf 23.383 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 1,2 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag einen Erholungsversuch starten. Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,7 Prozent auf 23.255 Punkte. Der …

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.