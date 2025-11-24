Hut 8 Aktie heute im Plus (30,65€) - 24.11.2025

Die Hut 8 Aktie notiert aktuell bei 30,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,03 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,90 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hut 8 Aktie. Nach einem Plus von +1,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 30,65€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Hut 8 ist ein führender Bitcoin-Miner in Nordamerika, bekannt für nachhaltige Mining-Praktiken und effiziente Infrastruktur. Hauptkonkurrenten sind Riot Blockchain und Marathon Digital. Ein Alleinstellungsmerkmal ist der Einsatz erneuerbarer Energien.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Hut 8 einen Gewinn von +59,91 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hut 8 Aktie damit um -4,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +51,21 % gewonnen.

Hut 8 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,30 % 1 Monat -12,75 % 3 Monate +59,91 % 1 Jahr +26,11 %

Informationen zur Hut 8 Aktie

Es gibt 108 Mio. Hut 8 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,31 Mrd. € wert.

Hut 8 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hut 8 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hut 8 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.