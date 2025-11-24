Riot Platforms Aktie steigt - 24.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Riot Platforms Aktie. Sie steigt um +2,01 % auf 11,254€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Riot Platforms Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,254€, mit einem Plus von +2,01 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Riot Platforms ist ein führendes US-Unternehmen im Bitcoin-Mining, bekannt für effiziente und nachhaltige Produktion. Es bietet Mining-Farmen und Hosting-Dienste an. Hauptkonkurrenten sind Marathon Digital und Hut 8. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die energieeffiziente Betriebsführung.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Riot Platforms einen Gewinn von +5,92 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Riot Platforms Aktie damit um -3,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,13 %. Im Jahr 2025 gab es für Riot Platforms bisher ein Plus von +13,10 %.

Riot Platforms Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,73 % 1 Monat -36,13 % 3 Monate +5,92 % 1 Jahr -0,68 %

Informationen zur Riot Platforms Aktie

Es gibt 372 Mio. Riot Platforms Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,18 Mrd. € wert.

Der Kurs stürzt ab, Indexgiganten drohen mit dem Rauswurf, und 2027 wartet ein Milliardenrisiko. Strategy erlebt den härtesten Stresstest seiner Geschichte – und erstmals steht die Frage im Raum, ob das Geschäftsmodell überhaupt überleben kann.

Das Rennen um die wertvollste Ressource im digitalen Zeitalter ist eröffnet. Während Bitcoin sich als fester Bestandteil institutioneller Portfolios etabliert und die Kursexplosion neue Anlegerscharen anlockte, entscheidet die richtige Strategie …

Riot Platforms Aktie jetzt kaufen?

Ob die Riot Platforms Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Riot Platforms Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.