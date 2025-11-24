    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer klettern noch Pharma-Erfolg auf Jahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktien erreichen Jahreshöchststand bei 30,98 Euro.
    • Asundexian zeigt vielversprechende Studienergebnisse.
    • Marktpotenzial für Asundexian bei bis zu 3 Milliarden Euro.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Bayer klettern noch Pharma-Erfolg auf Jahreshoch
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Starke Studienergebnisse mit dem Gerinnungshemmer Asundexian haben den Aktien von Bayer am Montag mit 30,98 Euro einen Jahreshöchststand beschert. Wenige Cent unter dem Zwischenhoch vom Oktober 2024 drehten die Papiere der Leverkusener nach einem Tagesgewinn von gut 12 Prozent allerdings ab und kosteten nach zwei Handelsstunden noch 9 Prozent mehr als am Freitag.

    Mit einem Bodenbildungsansatz nach dem jahrelangen Kursrutsch seit dem Frühjahr 2015 tun sich Bayer-Aktien damit weiter schwer. Damals hatten sie mehr als 146 Euro gekostet, bevor sie sich im Laufe der Zeit mit der Monsanto-Übernahme eine Reihe von Rechtsproblemen in den USA einhandelten.

    Der Studienerfolg von Asundexian in der Prävention bei Patienten mit vorherigen Schlaganfällen gab der laufenden Kurserholung dieses Jahres nun jedoch kräftig Schub.

    Der Gerinnungshemmer sei nun auf Blockbuster-Kurs mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatzpotenzial, schrieb Richard Vosser von JPMorgan. Sein Kollege James Quigley von Goldman Sachs taxiert das globale Marktpotenzial für Asundexian auf 3 Milliarden Euro.

    Der Studienerfolg sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich, so Quigley. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Vor zwei Jahren hatte es nach einem Studienabbruch noch so ausgesehen, als ob der Hoffnungsträger Aundexian die hohen Erwartungen nicht erfüllen kann./ag/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,07 % und einem Kurs von 30,13 auf Tradegate (24. November 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 29,51 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -23,71 %/+12,77 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer-Aktie, insbesondere um die wichtige Marke von 30 Euro. Trotz positiver Nachrichten aus dem Pharmabereich bleibt die Aktie durch technische Widerstände und Unsicherheiten geprägt. Es besteht die Hoffnung auf eine Trendwende, doch klare Signale fehlen bislang, weshalb die Aktie vorerst nur auf der Watchlist steht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
