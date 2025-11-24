Heute am 24.11.2025: Alibaba Group Aktie im Blickpunkt

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Alibaba Group Aktie. Mit einer Performance von +3,31 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Alibaba Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 137,20€, mit einem Plus von +3,31 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Alibaba Group einen Gewinn von +28,10 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um +1,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,48 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alibaba Group um +70,90 % gewonnen.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,61 % 1 Monat -6,48 % 3 Monate +28,10 % 1 Jahr +73,03 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 326,88 Mrd. € wert.

Alibabas neue KI-App Qwen wurde in nur einer Woche über zehn Millionen Mal heruntergeladen. Die Verbreitung könnte entscheidend für die neue KI-Strategie des Konzerns sein und den Wettbewerb mit OpenAI neu ordnen.

Diese in den kommenden Tagen (KW48) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen – alles auf einen Blick!

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.