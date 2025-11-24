XPeng Registered (A) Aktie legt zu - 24.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die XPeng Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,59 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die XPeng Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,9630€, mit einem Plus von +1,59 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine intelligenten, vernetzten Autos wie den P7. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und differenziert sich durch fortschrittliche autonome Fahrtechnologien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die XPeng Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,41 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die XPeng Registered (A) Aktie damit um -14,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +66,93 % gewonnen.

XPeng Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,50 % 1 Monat -0,55 % 3 Monate -9,41 % 1 Jahr +62,78 %

Informationen zur XPeng Registered (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. XPeng Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,99 Mrd. € wert.

XPeng Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die XPeng Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.