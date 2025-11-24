    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank
    S&P senkt Rating-Ausblick für Deutsche Pfandbriefbank - US-Rückzug im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • S&P senkt Ausblick für Deutsche Pfandbriefbank auf negativ.
    • Mögliche Abstufung könnte Refinanzierungskosten erhöhen.
    • Verlust von 210 bis 265 Millionen Euro für 2023 erwartet.
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen möglicher weiterer Belastungen durch den Ausstieg aus dem US-Geschäft droht der Deutschen Pfandbriefbank eine Abstufung durch die Ratingagentur S&P. So senkte S&P am Freitagabend den Ausblick für die Bonitätseinschätzung für den Immobilienfinanzierer von "stabil" auf "negativ". Damit könnte das Unternehmen das "Investment Grade"-Rating verlieren; die Refinanzierungskosten würden dann wohl steigen. Noch wurde das Rating "BBB-/A-3" allerdings bestätigt.

    Die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal hätten die verhaltene Erholung des Neugeschäftsvolumens verdeutlicht, heißt es in einer Mitteilung von S&P. Zudem könnte der Ausstieg aus dem Geschäft in den USA in den kommenden Quartalen weitere Wertberichtigungen nach sich ziehen und das Umfeld in Deutschland und Europa sei noch träge. Alles in allem sei der Weg hin zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell lang.

    Das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen hatte erst Mitte November Quartalszahlen vorgelegt und sich zum Jahresausblick geäußert. So rechnet die Pfandbriefbank wegen ihres teuren Rückzugs aus den USA für das laufende Jahr mit tiefroten Zahlen. "Wir bauen die Bank konsequent um", hatte Vorstandschef Kay Wolf gesagt. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer werde zu einem "profitableren, effizienteren und resilienteren Institut". Für das laufende Jahr erwartet er jedoch einen Verlust von 210 bis 265 Millionen Euro vor Steuern. Von einem guten zweiten Halbjahr war keine Rede mehr./err/mis/stk

    Deutsche Pfandbriefbank

    +1,77 %
    +0,25 %
    -17,91 %
    -27,44 %
    -18,93 %
    -46,09 %
    -49,09 %
    -62,13 %
    -65,58 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 16.002 auf Ariva Indikation (24. November 2025, 09:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +0,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 556,46 Mio..

    Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -3,15 %/+93,70 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
