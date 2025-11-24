Dieser KI-Profiteur hat noch viel Luft nach oben, sagen Experten

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVertiv Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Vertiv Holdings Registered (A)

    KI-Boom, Milliardeninvestitionen in Rechenzentren und neue Kühltechnologien haben Vertiv nach oben katapultiert. Seit Anfang April hat sich die Aktie verdreifacht – und Experten sehen noch riesiges Potenzial.

    • Vertiv profitiert stark vom KI-Boom, Aktie verdreifacht.
    • Analysten sehen weiteres Potenzial trotz hoher Bewertung.
    • Massive Investitionen in Rechenzentren bis 2030 erwartet.
    Vertiv gehört zu den größten Gewinnern des weltweiten KI-Rauschs – und das nicht erst seit gestern. Seit Anfang April hat sich der Kurs des Rechenzentrums-Spezialisten verdreifacht, angetrieben von einer nie dagewesenen Investitionswelle in KI-Infrastruktur. Über drei Jahre betrug der Anstieg sogar mehr als 1.000 Prozent. Analysten wie Nicole DeBlase von der Deutschen Bank sehen trotz des atemberaubenden Laufs weiteres Potenzial.

    Zwar wirkt die Aktie auf den ersten Blick teuer: Das Papier handelt bei einem Forward-KGV von 45 und liegt damit deutlich über dem Median vergangener Jahre sowie über dem Sektorwert von rund 22. Doch DeBlase argumentiert, dass klassische Bewertungsmaßstäbe bei einem Wachstumsunternehmen wie Vertiv nur bedingt aussagekräftig sind.

    Entscheidend sei der PEG-Wert – das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis. Und hier liegt Vertiv im unteren Quartil der Branche, ist also überraschend günstig. Die Branche spaltet sich DeBlase zufolge gerade in zwei Lager – Unternehmen, die vom starken, langfristigen KI-Boom profitieren, und jene, die in einer schwächelnden Weltwirtschaft um jeden Auftrag kämpfen.

    Vertiv zähle zu den Gewinnern, da das Unternehmen elektrische und mechanische Infrastruktur für Rechenzentren liefere, inklusive direkter Flüssigkühlung für energiehungrige KI-Chips – ein Markt, der praktisch bei null beginnt und nun explosionsartig wächst. Der November ist für die Aktie bislang allerdings nicht so berauschend gelaufen. Innerhalb eines Monats hat sie gut 14 Prozent eingebüßt auf aktuell 159,83 US-Dollar.

    Vertiv Holdings Registered (A)

    +1,87 %
    -5,79 %
    -10,47 %
    +32,32 %
    +5,20 %
    +961,80 %
    +801,78 %
    +1.118,97 %
    ISIN:US92537N1081WKN:A2PZ5A

    Nach Schätzungen von McKinsey könnten zwischen 2025 und 2030 bis zu 7 Billionen US-Dollar in globale Rechenzentrumsprojekte fließen. Jede neue Serverhalle und jeder neue KI-Cluster braucht Stromversorgung, Kühlung und mechanische Infrastruktur – genau das, was Vertiv liefert.

    DeBlase erhöht ihr Kursziel deshalb von 168 auf 216 US-Dollar. Mit bullischeren Annahmen seien sogar 230 US-Dollar möglich. Das wäre ein Plus von etwa 44 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Angesichts der jüngsten Mega-Deals – etwa zwischen OpenAI und Broadcom oder OpenAI und AMD – liegt auch die optimistischere Prognose im Bereich des Möglichen. Solange der KI-Markt weiter wie bisher wächst und sich nicht als Blase herausstellt, die jederzeit platzen könnte.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


