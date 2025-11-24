ANALYSE-FLASH
UBS belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 33 Euro
- UBS belässt Kursziel für United Internet bei 33 Euro.
- Versatel-Deal vereinfacht Konzernstruktur von United.
- Keine negativen Auswirkungen auf Mobilfunknetz-Ausbau.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 25,10 auf Tradegate (24. November 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +4,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,60 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,81 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +23,80 %/+31,79 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 33 Euro
