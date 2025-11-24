UBS belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 25,10 auf Tradegate (24. November 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +4,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,60 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,81 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,6400 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +23,80 %/+31,79 % bedeutet.