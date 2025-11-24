Fahren aus Überzeugung (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis

    Rüsselsheim am Main (ots) -

    - Fahrspaß steht an erster Stelle mit einer umfassenden Palette an
    elektrifizierten, effizienten und hochwertigen Antrieben, darunter der
    vollelektrische PEUGEOT E-308 (Energieverbrauch für den PEUGEOT E-308:
    14,9-15,6 kWh /100km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1); Energieverbrauch
    für den PEUGEOT E-308 SW: 15,1-15,7 kWh/100km; CO2-Emission 0 g/km;
    CO2-Klasse: A.(1)) mit einer Reichweite von bis zu 450 km1 nach WLTP (EAER)
    kombiniert. EAER (Equivalent All Electric Range) berücksichtigt sowohl die
    rein elektrische Fahrt als auch die elektrische Unterstützung des
    Verbrennungsmotors während der Fahrt.
    - Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW zeigen das französische Flair des PEUGEOT
    Designs: Als erste der Produktpalette tragen sie ein beleuchtetes Markenemblem
    - ein echtes Markenzeichen (ab GT ). Die neue Frontpartie umfasst außerdem
    einen neu gestalteten Kühlergrill sowie eine neue charakteristische
    Drei-Krallen-Lichtsignatur, für noch mehr Präsenz auf der Straße.
    - Der neue PEUGEOT 308 bietet in beiden Varianten mit seinen vernetzten Diensten
    sowie den innovativen V2L- (Vehicle to Load) und Plug & Charge-Funktionen (ab
    Frühjahr 2026) ein nahtloses und entspanntes Fahrerlebnis.
    - Ab Januar 2026 im Handel erhältlich.

    Seit mehreren Jahrzehnten ist PEUGEOT ein wichtiger Akteur auf dem europäischen
    Markt für Limousinen und Kombis im C-Segment und bietet Modelle, die für ihr
    unverwechselbares Design, ihren Fahrspaß und ihr dynamisches Fahrverhalten
    bekannt sind. Der PEUGEOT 308 ist Teil der Erfolgsgeschichte und zählt in
    zahlreichen Ländern zu den meistverkauften Modellen in seinem Segment.

    Der neue PEUGEOT 308 hebt das Fahrvergnügen auf ein neues Niveau: mit einem
    attraktiven neuen Design, einzigartigen dynamischen Eigenschaften, einer Auswahl
    an Motorisierungen, die möglichst vielen Kundenwünschen gerecht werden -
    darunter ein noch effizienterer PEUGEOT E-308 - und ein neues Angebot an
    Services, die dafür sorgen, dass das besondere Fahrerlebnis noch mehr Spaß
    macht.

    Der PEUGEOT 308 und 308 SW werden mit vier Motorisierungen angeboten:

    - Elektro
    - Plug-In Hybrid (Energieverbrauch PEUGEOT 308 Plug-In Hybrid (gewichtet):
    12,8-13,0 kWh Strom/100 km plus 2,2 - 2,3 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen
    50-53 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch
    5,4-5,5 l/100 km; CO2-Klasse: D.(1); Energieverbrauch PEUGEOT 308 SW Plug-In
    Hybrid (gewichtet): 12,8-13,0 kWh Strom/100 km plus 2,2 - 2,3 l Benzin/100 km;
    CO2-Emissionen 51-53 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie:
    Kraftstoffverbrauch 5,4-5,6 l/100 km; CO2-Klasse: D.(1))
    - 48V-HYBRID (Kraftstoffverbrauch PEUGEOT 308 HYBRID 4,8-5,0 l/100km;
    CO2-Emissionen 107-113 g/km; CO2-Klasse: C.(1); Kraftstoffverbrauch PEUGEOT
    308 SW HYBRID 4,8-5,1 l/100km; CO2-Emissionen 109-115 g/km; CO2-Klasse: C.(1))
    - Diesel (Kraftstoffverbrauch PEUGEOT 308 Diesel 4,9 l/100km; CO2-Emissionen 129
    g/km; CO2-Klasse: D.(1); Kraftstoffverbrauch PEUGEOT 308 SW Diesel 5,0
    l/100km; CO2-Emissionen 130 g/km; CO2-Klasse: D.(1))

    Fünf Ausstattungsvarianten stehen zur Auswahl: STYLE , ALLURE , GT , GT
    EXCLUSIVE und BUSINESS* .

    *ab Frühjahr 2026

    Zum Zeitpunkt der Pressemeldung sind der neue PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW in
    der Diesel-Variante nur auf dem Niveau STYLE bestellbar. Ab Frühjahr 2026 bietet
    PEUGEOT die Diesel-Motorisierung auch auf den höheren Ausstattungsniveaus an.

    Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW wurde in Frankreich entworfen und wird im Werk
    Mulhouse produziert. Er ist das Ergebnis französischer Spitzenqualität.

    Der PEUGEOT 308 und 308 SW profitieren von bis zu 8 Jahren bzw. bis zu 160.000
    km Besonderen Schutz (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst
    eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE2.

    Französisches Flair

    Bei seiner Premiere hinterließ der PEUGEOT 308 und 308 SW mit seinem kühnen und
    eleganten Design einen bleibenden Eindruck. Er war auch das erste Fahrzeug der
    Modellpalette, das mit dem neuen PEUGEOT Logo ausgestattet wurde. Beim neuen
    PEUGEOT 308 und 308 SW (ab Niveau GT ) ist das Logo (Emblem) jetzt beleuchtet.

    Ein markanter Stil

    - Eine Premiere bei PEUGEOT: ein beleuchtetes Frontdesign

    Wirkungsvoll unterstreicht es die einzigartige Ausstrahlung des PEUGEOT 308 und
    308 SW. Das erstmals beleuchtete PEUGEOT Logo (Emblem) ab GT steht im
    Mittelpunkt der überarbeiteten Frontpartie. Der Abstandssensor ist diskret
    hinter dem Logo angebracht, sodass er für den Betrachter nicht sichtbar ist,
    sorgt aber dennoch für ein hohes Maß an Sicherheit.

    Über dem Logo hebt eine Reihe leuchtender Linien den Kühlergrill elegant hervor
    und verlängert die Beleuchtung des PEUGEOT 308 in Richtung der neuen
    Scheinwerfer, wodurch die robuste Haltung des Fahrzeugs betont wird.

    Die markante Silhouette des neuen PEUGEOT 308 wird durch die verstärkte
    Frontschürze vom Anfang der Kotflügel bis zum Ende der Frontpartie, die sich von
    den Scheinwerfern aus erstreckt, unterstrichen.

    Die trapezförmige Gestaltung des unteren Teils der neuen Stoßstange verankert
    den neuen PEUGEOT 308 ebenfalls stark auf der Straße, ergänzt durch die
    Lufteinlässe an beiden Enden.

    Design und Effizienz: Die Lufteinlässe an den Enden der neuen Stoßstange leiten
    den Luftstrom in Richtung der Radkästen, wodurch der neue PEUGEOT 308 und 308 SW
    zu den aerodynamischsten Modellen seines Segments zählt. Diese Optimierung trägt
    zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und - bei Plug-In Hybrid- und
    Elektromotoren - zur Erhöhung der Reichweite bei.

    Der neue Kühlergrill ist in Wagenfarbe lackiert und nahtlos in die Karosserie
    integriert, ganz im Stil der aktuellen PEUGEOT Modelle. Beim neuen PEUGEOT 308
    sind die Kühlergrillelemente in der Mitte weiter auseinander angeordnet, um den
    Luftstrom zu optimieren, und werden zu den Seiten hin dichter, was die optische
    Präsenz verstärkt. In der Ausstattungsvariante GT ist er serienmäßig mit einer
    beleuchteten Frontpartie ausgestattet, die seinen unverwechselbaren Charakter
    zusätzlich unterstreicht.

    - Ein prägnanter Ausdruck

    Der neue PEUGEOT 308 verfügt über eine einzigartige Lichtsignatur mit drei
    schlanken LED-"Krallen" im Bereich der Scheinwerfer, die die Ausdruckskraft des
    Fahrzeugs untermauern. Diese charakteristische Signatur, die auch als
    Tagfahrlicht und Blinker fungiert (mit sequenziellen Blinkern bei den
    Ausstattungsvarianten GT und GT EXCLUSIVE ), verkörpert die Markenidentität
    ideal.

    Abblendlicht und Fernlicht sind in zwei übereinanderliegenden horizontalen
    Abschnitten (Abblendlicht oben, Fernlicht unten) tiefer positioniert. Dank
    besonders kompakter Module sind sie dezent in die Stoßstange integriert und fast
    unsichtbar, wenn das Fahrzeug steht.

    Die Scheinwerfer verfügen über die neue PEUGEOT Full-LED-Technologie in den
    Ausstattungsvarianten STYLE und ALLURE und der PEUGEOT Matrix-LED-Technologie in
    den Ausstattungsvarianten GT und GT EXCLUSIVE .

    Der PEUGEOT 308 verfügt in allen Ausstattungsvarianten über drei abgeschrägte
    LED-Leuchten mit drei Krallen am Heck, die seitlich auf dem eleganten schwarz
    lackierten Band über dem PEUGEOT Logo angeordnet sind.

    - Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW - Sportlichkeit und Eleganz

    Sie verfügen über dieselbe Handschrift, weisen jedoch unterschiedliche Stile
    auf: Der neue PEUGEOT 308 bietet mit seinen stilvoll ausgewogenen Proportionen
    eines der sportlichsten Designs im C-Segment. Der neue PEUGEOT 308 SW, ein
    weiteres Modell der Baureihe, zeichnet sich durch sein schlankes Profil und sein
    raffiniertes Heck aus und vereint Eleganz mit Funktionalität.

    Ein einzigartiger Charakter

    - Neues Felgendesign

    Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW ist auf Ausstattungsniveau STYLE mit 16 Zoll
    (40,64 cm) Felgen in Orbital Schwarzundin den Ausstattungsvarianten ALLURE , GT
    und GT EXCLUSIVE mit neuen Leichtmetallfelgen mit Diamantschliff ausgestattet.

    Die zweifarbigen Leichtmetallfelgen "Bangkok" in 17 Zoll (43,18 cm) sind in der
    Ausstattungsvariante ALLURE, sowie "Helsinki" in 18 Zoll (45,72 cm) sind in der
    Ausstattungsvariante GT und GT EXCLUSIVE erhältlich .

    In der Elektro-Variante sind bereits ab Niveau STYLE die zweifarbigen
    Leichtmetallfelgen "Seattle" 18 Zoll (45,72 cm) serienmäßig.

    - Ausdrucksstarke neue Farben

    Der neue PEUGEOT 308 ist in der neuen Farbe Lagoa Blau erhältlich, die ebenso
    elegant wie selbstbewusst wirkt. Der PEUGEOT 308 SW ist serienmäßig in der Farbe
    Ingaro Blau erhältlich, die bereits bei anderen PEUGEOT Modellen verwendet wird.

    Raffiniertes Interieur

    - Ein klares und einladendes Interieur

    Die Dynamik des Exterieurs spiegelt sich im Interieur wider: Die Linien sind
    klar, einfach und integrieren das Kombiinstrument, den zentralen
    10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm) und die wichtigsten Bedienelemente nahtlos.

    Die besondere Architektur des Armaturenbretts ist so konzipiert, dass den
    vorderen Passagieren ein größtmögliches Platzangebot geboten wird. Hochwertige
    Materialien wie echtes Aluminium und Alcantara® tragen zum Komfort bei.

    - Elegante neue Anzeigen für das Kombiinstrument

    Der PEUGEOT 308 ist mit einem digitalen Kombiinstrument mit neuen 3D-Grafiken
    ausgestattet (optional für GT und serienmäßig für GT EXCLUSIVE ), das durch
    seine Eleganz und optimale Lesbarkeit zum Fahrvergnügen beiträgt.

    - Fünf i-Toggles für eine intuitivere Bedienung

    Die fünf i-Toggles befinden sich in einer eleganten schwarzen Leiste unter dem
    zentralen Touchscreen. Individuell konfigurierbar, ermöglichen sie
    Voreinstellungen für bestimmte Funktionen wie Klimaanlage, Telefonkontakt,
    Radiosender, Navigation nach Hause usw.

    - Anpassbare Ambientebeleuchtung

    Beim neuen PEUGEOT 308 wurde auf viele Details geachtet, einschließlich der
    Ambientebeleuchtung, bei der acht Farben zur Auswahl stehen (ab GT ). Die
    Ambientebeleuchtung erstreckt sich vom Armaturenbrett bis zu den
    Türverkleidungen.

    - Neuer PEUGEOT 308 SW: so praktisch wie elegant

    Der neue PEUGEOT 308 SW bietet eine hohe Alltagstauglichkeit dank seiner in drei
    Teile (40/20/40) teilbaren Sitzbank in Reihe zwei, deren Klappmechanismus vom
    Kofferraum aus bedient werden kann.

    Beim neuen PEUGEOT 308 SW HYBRID in den Ausstattungsvarianten ALLURE , GT und GT
    EXCLUSIVE lässt sich der Laderaum dank des in zwei Ebenen verstellbaren
    Laderaumbodens optimal nutzen und bietet ein Volumen von 598 bis 1.487 Litern
    (HYBRID & DIESEL), beim Plug-In Hybrid 467 - 1.402 Liter (umgelegte Rücksitze,
    ohne Schiebedach), beim Elektro 548 - 1.483 Liter (umgelegte Rücksitze). Darüber
    hinaus erleichtert eine elektrische Heckklappe den Zugang zum Laderaum.

    Der PEUGEOT 308 bietet 412 - 1.323 Liter (umgelegte Rücksitze) als HYBRID und
    Diesel, der Plug-In Hybrid 314 - 1.271 Liter (umgelegte Rücksitze) und der
    Elektro 361 - 1.258 Liter (umgelegte Rücksitze).

    Fahreigenschaften für mehr Vergnügen

    Mehr denn je führen die neuen PEUGEOT 308 die Linie der PEUGEOT Modelle im
    C-Segment fort und bieten außergewöhnlichen Fahrspaß.

    Dem Fahrspaß verschrieben

    - Dynamisches Fahrverhalten, das Maßstäbe setzt

    Der neue PEUGEOT 308 knüpft an die renommierte Kompetenz von PEUGEOT im Bereich
    Fahrverhalten an und zeichnet sich durch Agilität, Dynamik und Stabilität aus.
    Das Fahrgefühl wird durch die niedrige Sitzposition und die hochwertige
    Vibrationsdämpfung der Federung optimiert.

    - PEUGEOT i-Cockpit® mit einzigartiger Ergonomie für mehr Fahrspaß

    Wesentlicher Bestandteil des Fahrkomforts im neuen PEUGEOT 308 ist das PEUGEOT
    i-Cockpit®. Ausgestattet mit einem Head-up-Display und einem kompakten Lenkrad,
    bietet es hervorragende Ergonomie. Alles ist intuitiv vor den Augen und Händen
    des Fahrenden positioniert, einschließlich der Bedienelemente im mittleren
    Bereich des Armaturenbretts, das leicht zum Fahrenden hin ausgerichtet ist.

    Umfangreiche Auswahl an Motorisierungen

    - Der neue PEUGEOT E-308: 100 Prozent elektrisches Fahrgefühl, mehr Reichweite

    Um seine Kundschaft beim Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen, bietet
    PEUGEOT den neuen PEUGEOT E-308 mit einem besonders leistungsstarken Antrieb mit
    erhöhter Reichweite an. PEUGEOT macht den PEUGEOT E-308 damit noch attraktiver,
    nachdem er bereits beim ADAC Ecotest 2024 als effizientestes Auto auf dem Markt
    (hinter dem PEUGEOT E-208) ausgezeichnet wurde.

    Der 115 kW (156 PS) starke Elektromotor erreicht ein Drehmoment von 270 Nm und
    ermöglicht eine dynamische Beschleunigung. Er ist mit einer 58,3 kWh (55,4 kWh
    nutzbar) starken Batterie gekoppelt, die mit 378 Volt betrieben wird.

    Regeneratives Bremsen sorgt für ein sanfteres Fahrerlebnis. Mit den Schaltwippen
    hinter dem kompakten Lenkrad kann der Fahrende das regenerative Bremsen ganz
    einfach in drei Stufen aktivieren: Die linke Schaltwippe erhöht die
    Regeneration, die rechte verringert sie. Die drei Regenerationsstufen sind:

    - Niedrig (-0,8 m/s²) für ein Fahrgefühl ähnlich wie bei einem Fahrzeug mit
    Verbrennungsmotor
    - Moderat (-1,3 m/s²) für eine stärkere Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals
    - Verstärkt (-1,8 m/s²) für maximale Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals
    und damit maximale Regeneration.

    Bei den letzten beiden Stufen leuchten automatisch die Bremslichter auf.

    Der neue PEUGEOT E-308 bietet eine Reichweite von 450 km1 nach WLTP (EAER)
    kombiniert und positioniert sich damit in dieser Hinsicht an der Spitze seines
    Segments. Dies stellt eine Erweiterung von bis zu 34 km gegenüber den
    Vorgängermodellen dar.

    Ein dreiphasiger On-Board-Charger mit einer Leistung von 11 kW gehört zur
    Serienausstattung. Die Ladebuchse ist mit allen Lademodi kompatibel. An einer
    öffentlichen Schnellladestation mit 100 kW Leistung kann der Akku in ca. 32
    Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden.

    - Plug-In Hybrid: Vielseitigkeit und Leistung

    Der neue PEUGEOT 308 Plug-In Hybrid 195 kombiniert einen 92 kW (125 PS) starken
    Elektromotor mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit
    Turboaufladung mit 110 kW (150 PS) und erreicht damit eine Gesamtleistung von
    143 kW (195 PS). Das 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe sorgt für schnelle
    und sanfte Gangwechsel.

    Der Plug-In Hybridmotor der zweiten Generation verfügt über eine 17,2 kWh
    Batterie, die eine zusätzliche Reichweite von 20 km ermöglicht, sodass eine rein
    elektrische Reichweite von 81 - 82 km1 nach WLTP (EAER) kombiniert erzielt wird
    und 94 - 96 km1 nach WLTP innerstädtisch (EAER City).

    Die voraussichtliche Ladezeit von 0 auf 100 Prozent beträgt ca. 2 Stunden und 5
    Minuten an einer öffentlichen Ladestation (22 kW) und ca. 4 Stunden und 20
    Minuten mit dem Green'Up-Ladekabel (3,7 kW).

    In Deutschland ist die maximale Ladeleistung der Wallbox dreiphasig im privaten
    Bereich i. d. R. auf 11 kW begrenzt. An öffentlichen Ladepunkten (dreiphasig)
    sind 11 kW und bei städtischen Ladepunkten bis zu 22 kW möglich.

    - Dynamik und Einfachheit des Hybridantriebs

    Für diejenigen, die einen ersten Schritt in Richtung Elektrifizierung gehen
    möchten, bietet der neue PEUGEOT 308 einen 145 PS (107 kW) starken Hybridantrieb
    in Kombination mit dem elektrifizierten 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

    Dank einer Batterie, die sich während der Fahrt automatisch auflädt, sorgt diese
    Technologie für zusätzliches Drehmoment und besonders dynamische Beschleunigung
    bei einem moderaten Kraftstoffverbrauch1. Im Stadtverkehr kann der PEUGEOT 308
    HYBRID und PEUGEOT 308 SW HYBRID bis zu 50 Prozent der Zeit im 100 Prozent
    emissionsfreien Elektromodus betrieben werden.

    - Effizienter Diesel: Dynamik für alle Anforderungen

    Mit dem Ziel, passgenaue Lösungen für alle Kundinnen und Kunden und
    Einsatzzwecke anzubieten, bietet PEUGEOT den neuen PEUGEOT 308 STYLE mit einem
    1,5 Liter BlueHDi Dieselmotor (Vierzylinder) mit 96 kW (130 PS) an, der sich
    durch seine Effizienz bewährt hat. Ab Frühjahr 2026 bietet PEUGEOT die
    Diesel-Motorisierung auch auf den höheren Ausstattungsniveaus an. Mit seinem
    EAT8-Automatikgetriebe eignet er sich besonders für anspruchsvolle
    Langstreckenfahrten.

    Fahrvergnügen für alle Passagiere

    - Sitze zum Wohlfühlen

    Der neue PEUGEOT 308 verfügt über elegante, sportlich inspirierte Vordersitze.
    Die AGR-zertifizierten Sitze (Aktion Gesunder Rücken e.V.) - ein Gütesiegel, das
    von einem unabhängigen Verband von Medizinern und Gesundheitsexperten für ihre
    ergonomischen Eigenschaften und vielfältigen Einstellmöglichkeiten vergeben wird
    - sind serienmäßig für GT (i.V.m. Elektro) und GT EXCLISIVE und optional für die
    Ausstattungsvariante ALLURE .

    Die Heizfunktion für die Vordersitze gehört ebenfalls zur Serienausstattung der
    Ausstattungslinien GT EXCLUSIVE und GT (i.V.m. Elektro) und ist optional bei
    ALLURE erhältlich. DieMassagefunktion ist ab GT (i.V.m. Elektro) erhältlich.

    - Eine besonders umfangreiche Komfortausstattung

    Der neue PEUGEOT 308 setzt in seinem Segment Maßstäbe in Sachen Komfort.

    Serienmäßig für GT EXCLUSIVE ist der PEUGEOT 308 mit dem AQS (Air Quality
    System) ausgestattet, das die Qualität der in den Fahrgastraum eintretenden Luft
    ständig überwacht und in der Lage ist, automatisch eine Luftrückführung zu
    aktivieren. Ergänzt wird dies durch das Luftqualitätssystem "Clean Cabin", ein
    Luftaufbereitungssystem, das umweltschädliche Gase und Partikel herausfiltert.

    Für optimalen Komfort ermöglicht die Smartphone-App MyPEUGEOT® die
    Fernprogrammierung der Klimaanlage bzw. Heizung des Fahrzeugs, sodass der
    Innenraum bereits bei Fahrtantritt die ideale Temperatur hat. Das
    Panorama-Ausstell-/Schiebedach ist optional verfügbar.

    Optional ist das FOCAL® Premium Hi-Fi-System erhältlich, das in mehrjähriger
    Zusammenarbeit mit der französischen Audiomarke FOCAL® entwickelt wurde. Es
    besteht aus zehn Lautsprechern mit exklusiven patentierten Technologien, die mit
    einem 12-Wege-Verstärker mit 690 Watt verbunden sind.

    Der neue PEUGEOT 308 ist serienmäßig mit umfassender Konnektivität ausgestattet,
    darunter eine kabellose Smartphone Mirroring-Funktion für Apple CarPlay und
    Android Auto sowie bis zu vier USB-C-Anschlüsse (zwei in den Vordersitzen, zwei
    in den Rücksitzen).

    Ein Alltagsbegleiter, entwickelt für Langlebigkeit

    Der neue PEUGEOT 308 ist der Ausdruck der Erfahrung von PEUGEOT im C-Segment.

    Exzellenz "Made in France"

    - Einzigartige Kombination von Materialien

    Der PEUGEOT 308 verfügt ( Allure und GT) verfügt über exklusive Sitzbezüge, die
    sich durch besondere Eleganz und hohe Qualität auszeichnen. Für noch mehr
    Komfort sind die Sitze in der Variante GT EXCLUSIVE mit Alcantara® ausgestattet.

    Eines der Markenzeichen des neuen PEUGEOT 308 ist die Aluminiumverkleidung (für
    die Ausstattungsvariante GT EXCLUSIVE erhältlich). Diese erstreckt sich über die
    gesamte Länge des Armaturenbretts, setzt sich an den Türen fort und findet sich
    auch in der Mittelkonsole wieder.

    - Verfeinerung bis in Detail

    Die Radzierblenden an beiden Enden des unteren Teils der hinteren Stoßstange
    sind mit einer eleganten schwarzen Lackierung versehen. Die Chromverzierungen
    des PEUGEOT 308 entfallen. Er wird ebenfalls die PEUGEOT Schriftzüge enthalten,
    die Schlichtheit und Raffinesse vereinen.

    - Hoher Anteil an recyceltem Material

    Im neuen PEUGEOT 308 und 308 SW sind über 30 Prozent recycelte und erneuerbare
    Materialien verarbeitet. Mehr als 30 verwendete Polymerkomponenten, wie das
    Armaturenbrett aus Hanffasern und die aus recycelten Kunststoffen hergestellten
    Stoßfänger und Ablagefächer, unterstreichen das umweltbewusste Engagement.

    Alle Fahrzeuge von PEUGEOT erfüllen strenge Zulassungskriterien mit einer
    Recyclingfähigkeit von 85 Prozent nach Masse und einer Verwertbarkeit von 96
    Prozent.

    Im PEUGEOT 308 werden 31 Prozent recycelte Materialien (405 kg) verarbeitet,
    wobei 34 Prozent des Stahls und 58 Prozent des Aluminiums recycelt sind, sowie
    40 kg recycelte Polymere und Biomaterialien.

    Der PEUGEOT 308 SW enthält ebenfalls 31 Prozent recycelte Materialien (423 kg),
    wobei 33 Prozent des Stahls und 58 Prozent des Aluminiums recycelt sind, sowie
    40 kg recycelte Polymere und Biomaterialien.

    - Das Know-how "Made in France"

    Das neue Design des PEUGEOT 308 wurde von den Designteams von PEUGEOT in Vélizy
    in der Region Paris entworfen. Alle neuen PEUGEOT 308 werden im historischen
    Werk in Mulhouse im Osten Frankreichs gefertigt.

    Ein umfassendes Serviceangebot für mehr Sorglosigkeit

    - Stets auf dem neuesten Stand dank Updates "Over the air"

    Die Software des neuen PEUGEOT 308 empfängt Updates per Fernaktualisierung,
    sodass die Nutzerinnen und Nutzer von den Weiterentwicklungen profitieren, ohne
    einen Partner aufsuchen zu müssen.

    - Die neueste Generation der PEUGEOT Informationssysteme und vernetzten Dienste

    Der neue PEUGEOT 308 ist in den Ausstattungsvarianten STYLE und ALLURE
    serienmäßig mit dem Infotainment-System PEUGEOT i-Connect® ausgestattet, das
    dank einer drahtlosen Mirroring-Funktion (Apple CarPlay/Android Auto)
    vollständige Konnektivität bietet. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und
    Kunden mit PEUGEOT Connect One(3) unter anderem von folgenden Services:

    - e-Coaching: Tipps zur Optimierung des Fahrverhaltens im rein elektrischen
    Modus werden auf dem zentralen Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt
    - e-Remote Control mit Hilfe der MyPEUGEOT® App: Ladestand und Reichweite des
    Fahrzeugs stets im Blick. Auch Benachrichtigungen über das Fahrzeug und
    mögliche Rückrufe sind über die MyPEUGEOT® App per Smartphone einsehbar.
    - die e-Routes App von Free2Move Charge, sie zeigt verfügbare Stationen in der
    Nähe an und hilft bei der Reiseplanung

    Für die Ausstattungsversionen GT und GT EXCLUSIVE ist das PEUGEOT i-Connect®
    Advanced System serienmäßig verfügbar, das das technologische Erlebnis um die
    leistungsstarke TomTom® Connected Navigation erweitert. Außerdem ist das Paket
    PEUGEOT Connect Plus4 erhältlich. Darin enthalten sind unter anderem:

    - ChatGPT in Verbindung mit dem PEUGEOT Sprachassistenten
    - Trip Planner (Reiseplaner) ist über die MyPEUGEOT® App mit TomTom® Connected
    Navigation verfügbar.
    - Ortung des Fahrzeugs
    - MyPEUGEOT®App, um immer in Verbindung zu bleiben

    Mit der MyPEUGEOT® Smartphone-App können Nutzende jederzeit mit ihrem Fahrzeug
    in Verbindung bleiben und auf zahlreiche Fernfunktionen zugreifen:

    - Virtuelles Wartungsbuch: Benachrichtigungen zu durchgeführten Wartungsarbeiten
    erhalten, Termine direkt mit dem PEUGEOT Partner vereinbaren und das
    Wartungsbuch des Fahrzeugs in der App einsehen.
    - Ortung des Fahrzeugs, beispielsweise wenn es in einer weit entfernten Straße
    geparkt ist.*
    - Fernsteuerung der Türverriegelung und Aktivierung der Beleuchtung oder Hupe,
    um das Fahrzeug zu lokalisieren.*
    - Eine thermische Vorkonditionierung kann gestartet oder geplant und die
    Batterieladung aus der Ferne überprüft, geplant, gestartet oder verschoben
    werden.*

    *Verfügbar mit dem Paket PEUGEOT Connect Plus.

    - Ein umfassendes und optimiertes Erlebnis mit dem Elektrofahrzeug

    Um seinen Kunden absolute Sicherheit zu bieten, stellt PEUGEOT für den neuen
    PEUGEOT E-308 einen Trip Planner (Routenplaner) zur Verfügung. Er ist in das
    vernetzte Navigationssystem und in PEUGEOT Connect Plus integriert und plant
    Routen optimal, um die Reichweite des Fahrzeugs zu maximieren und das Aufladen
    zu erleichtern. Um die ideale Route zu berechnen, berücksichtigt das System die
    zurückzulegende Strecke, den Ladezustand der Batterie bei der Abfahrt, den
    gewünschten Ladezustand der Batterie bei der Ankunft und die verfügbaren
    Ladestationen auf dem Weg zum Zielort und integriert dabei den voraussichtlichen
    Energieverbrauch (basierend auf Kriterien wie Geschwindigkeit, Verkehr,
    Straßentyp und Höhenlage).

    Die Einführung der Funktion "80 % Ladevorbehalt", die bei Wechselstrom (AC)
    verfügbar ist, ermöglicht die Anpassung des Ladezustands an den täglichen
    Gebrauch.

    Das Laden an öffentlichen Stationen wird durch die neue Funktion "Plug & Charge"
    erleichtert (ab Frühjahr 2026): Die Station erkennt das Fahrzeug automatisch,
    sobald das Ladekabel angeschlossen wird, sodass keine Karte, keine spezielle App
    und nicht einmal eine Bankkarte für die Bezahlung erforderlich sind. Die Kosten
    für den verbrauchten Strom werden direkt vom Konto des Inhabers abgebucht. Der
    Kunde hat über den zentralen Bildschirm des neuen PEUGEOT 308 oder die Free2move
    Charge App Zugriff auf alle seine Transaktionen. Diese neue "Plug &
    Charge"-Funktion ist bereits an über 10.000 Ladestationen in Europa verfügbar -
    hauptsächlich an wichtigen Verkehrsachsen - und soll in den kommenden Jahren
    weiter ausgebaut werden.

    Der PEUGEOT E-308 und E-308 SW sind jetzt mit der Vorrichtung für die V2L-
    (Vehicle to Load) Funktion ausgestattet, mit der die Hochvoltbatterie des
    Fahrzeugs externe elektrische Geräte mit Strom versorgen kann. Zum Beispiel zum
    Aufladen eines Elektrofahrrads oder für eine mobile Beleuchtung. Das System kann
    bis zu 3,5 kW und 16 A liefern. Der Adapter für die Stromversorgung externer
    Geräte ist als Zubehör bei PEUGEOT Partner erhältlich.

    - Außergewöhnlicher Schutz

    Wie die gesamte Palette der 100 Prozent elektrischen PEUGEOT Pkw profitiert auch
    der neue PEUGEOT E-308 und E-308 SW vom Programm PEUGEOT CARE(2), das den
    Elektromotor, die Batterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und
    die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis
    zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des
    Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt(2).
    Dazu zählen:

    - bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Besonderer Schutz (je nachdem, was nach
    Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des
    Programms PEUGEOT CARE(2),
    - bis zu 8 Jahre bzw. 160.000 km Besonderer Schutz der Batterie (je nachdem, was
    nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des
    Programms PEUGEOT CARE(2),
    - Free2Move Charge Pass, der Zugang zu nahezu 1 Millionen Ladestationen in ganz
    Europa bietet.

    Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT 308 finden Interessierte unter:
    https://www.peugeot.de/

    (1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von
    der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden
    auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
    Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern
    aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und
    täglichem Laden der Batterie.

    (2) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere
    Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der
    aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und
    Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen
    lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung
    für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je
    nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von
    PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen
    vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss
    auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für
    Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von
    PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/service/allure-care.html

    (3) PEUGEOT informiert seine neuen Kunden darüber, dass sich die im PEUGEOT
    Connect ONE und PEUGEOT Connect PLUS enthaltenen Connected Services für
    Fahrzeuge mit Garantiebeginn ab dem 1. Juli 2025 weiterentwickeln werden, um ein
    verbessertes Nutzererlebnis und eine optimale Anpassung an Marktanforderungen zu
    gewährleisten. Diese Änderungen können das Hinzufügen, Aktualisieren oder
    Umstrukturieren der Connected Services innerhalb der Pakete beinhalten. Kunden
    wird empfohlen, regelmäßig die aktuellen Nutzungsbedingungen auf dem Portal für
    PEUGEOT Connected Services einzusehen. Im Falle wesentlicher Änderungen erfolgt
    eine Benachrichtigung an die betroffenen Nutzer. Bei Fragen oder
    Unterstützungsbedarf steht Ihnen der PEUGEOT Kundenservice über die bekannten
    Kanäle zur Verfügung.

    (4) Das Connect-Plus-Paket ist in den ersten sechs Monaten nach Beginn der
    Garantie im Fahrzeugpreis inbegriffen und anschließend im Abonnement zu einem
    Preis von 12 Euro/Monat oder 120 Euro/Jahr erhältlich. Kundinnen und Kunden, die
    ihr Fahrzeug vor der Einführung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, können
    die ChatGPT-Funktion als eigenständige Funktion für 1,50 Euro/Monat oder 15
    Euro/Jahr integrieren. Um ein Abonnement abzuschließen, muss lediglich der
    Dienst "Connected Services Store" der Marke PEUGEOT aufgerufen werden.

    Pressekontakt:

    Silke Ripplinger
    Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    Mobil: 01525 6600832
    Mail: mailto:silke.ripplinger@stellantis.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6984/6164649
    OTS: Peugeot Deutschland GmbH


