Neuer PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW
Fahren aus Überzeugung (FOTO)
Rüsselsheim am Main (ots) -
- Fahrspaß steht an erster Stelle mit einer umfassenden Palette an
elektrifizierten, effizienten und hochwertigen Antrieben, darunter der
vollelektrische PEUGEOT E-308 (Energieverbrauch für den PEUGEOT E-308:
14,9-15,6 kWh /100km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1); Energieverbrauch
für den PEUGEOT E-308 SW: 15,1-15,7 kWh/100km; CO2-Emission 0 g/km;
CO2-Klasse: A.(1)) mit einer Reichweite von bis zu 450 km1 nach WLTP (EAER)
kombiniert. EAER (Equivalent All Electric Range) berücksichtigt sowohl die
rein elektrische Fahrt als auch die elektrische Unterstützung des
Verbrennungsmotors während der Fahrt.
- Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW zeigen das französische Flair des PEUGEOT
Designs: Als erste der Produktpalette tragen sie ein beleuchtetes Markenemblem
- ein echtes Markenzeichen (ab GT ). Die neue Frontpartie umfasst außerdem
einen neu gestalteten Kühlergrill sowie eine neue charakteristische
Drei-Krallen-Lichtsignatur, für noch mehr Präsenz auf der Straße.
- Der neue PEUGEOT 308 bietet in beiden Varianten mit seinen vernetzten Diensten
sowie den innovativen V2L- (Vehicle to Load) und Plug & Charge-Funktionen (ab
Frühjahr 2026) ein nahtloses und entspanntes Fahrerlebnis.
- Ab Januar 2026 im Handel erhältlich.
Seit mehreren Jahrzehnten ist PEUGEOT ein wichtiger Akteur auf dem europäischen
Markt für Limousinen und Kombis im C-Segment und bietet Modelle, die für ihr
unverwechselbares Design, ihren Fahrspaß und ihr dynamisches Fahrverhalten
bekannt sind. Der PEUGEOT 308 ist Teil der Erfolgsgeschichte und zählt in
zahlreichen Ländern zu den meistverkauften Modellen in seinem Segment.
Der neue PEUGEOT 308 hebt das Fahrvergnügen auf ein neues Niveau: mit einem
attraktiven neuen Design, einzigartigen dynamischen Eigenschaften, einer Auswahl
an Motorisierungen, die möglichst vielen Kundenwünschen gerecht werden -
darunter ein noch effizienterer PEUGEOT E-308 - und ein neues Angebot an
Services, die dafür sorgen, dass das besondere Fahrerlebnis noch mehr Spaß
macht.
Der PEUGEOT 308 und 308 SW werden mit vier Motorisierungen angeboten:
- Elektro
- Plug-In Hybrid (Energieverbrauch PEUGEOT 308 Plug-In Hybrid (gewichtet):
12,8-13,0 kWh Strom/100 km plus 2,2 - 2,3 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen
50-53 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch
5,4-5,5 l/100 km; CO2-Klasse: D.(1); Energieverbrauch PEUGEOT 308 SW Plug-In
Hybrid (gewichtet): 12,8-13,0 kWh Strom/100 km plus 2,2 - 2,3 l Benzin/100 km;
CO2-Emissionen 51-53 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie:
Kraftstoffverbrauch 5,4-5,6 l/100 km; CO2-Klasse: D.(1))
- 48V-HYBRID (Kraftstoffverbrauch PEUGEOT 308 HYBRID 4,8-5,0 l/100km;
CO2-Emissionen 107-113 g/km; CO2-Klasse: C.(1); Kraftstoffverbrauch PEUGEOT
308 SW HYBRID 4,8-5,1 l/100km; CO2-Emissionen 109-115 g/km; CO2-Klasse: C.(1))
- Diesel (Kraftstoffverbrauch PEUGEOT 308 Diesel 4,9 l/100km; CO2-Emissionen 129
g/km; CO2-Klasse: D.(1); Kraftstoffverbrauch PEUGEOT 308 SW Diesel 5,0
l/100km; CO2-Emissionen 130 g/km; CO2-Klasse: D.(1))
Fünf Ausstattungsvarianten stehen zur Auswahl: STYLE , ALLURE , GT , GT
EXCLUSIVE und BUSINESS* .
*ab Frühjahr 2026
Zum Zeitpunkt der Pressemeldung sind der neue PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW in
der Diesel-Variante nur auf dem Niveau STYLE bestellbar. Ab Frühjahr 2026 bietet
PEUGEOT die Diesel-Motorisierung auch auf den höheren Ausstattungsniveaus an.
Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW wurde in Frankreich entworfen und wird im Werk
Mulhouse produziert. Er ist das Ergebnis französischer Spitzenqualität.
Der PEUGEOT 308 und 308 SW profitieren von bis zu 8 Jahren bzw. bis zu 160.000
km Besonderen Schutz (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst
eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE2.
Französisches Flair
Bei seiner Premiere hinterließ der PEUGEOT 308 und 308 SW mit seinem kühnen und
eleganten Design einen bleibenden Eindruck. Er war auch das erste Fahrzeug der
Modellpalette, das mit dem neuen PEUGEOT Logo ausgestattet wurde. Beim neuen
PEUGEOT 308 und 308 SW (ab Niveau GT ) ist das Logo (Emblem) jetzt beleuchtet.
Ein markanter Stil
- Eine Premiere bei PEUGEOT: ein beleuchtetes Frontdesign
Wirkungsvoll unterstreicht es die einzigartige Ausstrahlung des PEUGEOT 308 und
308 SW. Das erstmals beleuchtete PEUGEOT Logo (Emblem) ab GT steht im
Mittelpunkt der überarbeiteten Frontpartie. Der Abstandssensor ist diskret
hinter dem Logo angebracht, sodass er für den Betrachter nicht sichtbar ist,
sorgt aber dennoch für ein hohes Maß an Sicherheit.
Über dem Logo hebt eine Reihe leuchtender Linien den Kühlergrill elegant hervor
und verlängert die Beleuchtung des PEUGEOT 308 in Richtung der neuen
Scheinwerfer, wodurch die robuste Haltung des Fahrzeugs betont wird.
Die markante Silhouette des neuen PEUGEOT 308 wird durch die verstärkte
Frontschürze vom Anfang der Kotflügel bis zum Ende der Frontpartie, die sich von
den Scheinwerfern aus erstreckt, unterstrichen.
Die trapezförmige Gestaltung des unteren Teils der neuen Stoßstange verankert
den neuen PEUGEOT 308 ebenfalls stark auf der Straße, ergänzt durch die
Lufteinlässe an beiden Enden.
Design und Effizienz: Die Lufteinlässe an den Enden der neuen Stoßstange leiten
den Luftstrom in Richtung der Radkästen, wodurch der neue PEUGEOT 308 und 308 SW
zu den aerodynamischsten Modellen seines Segments zählt. Diese Optimierung trägt
zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und - bei Plug-In Hybrid- und
Elektromotoren - zur Erhöhung der Reichweite bei.
Der neue Kühlergrill ist in Wagenfarbe lackiert und nahtlos in die Karosserie
integriert, ganz im Stil der aktuellen PEUGEOT Modelle. Beim neuen PEUGEOT 308
sind die Kühlergrillelemente in der Mitte weiter auseinander angeordnet, um den
Luftstrom zu optimieren, und werden zu den Seiten hin dichter, was die optische
Präsenz verstärkt. In der Ausstattungsvariante GT ist er serienmäßig mit einer
beleuchteten Frontpartie ausgestattet, die seinen unverwechselbaren Charakter
zusätzlich unterstreicht.
- Ein prägnanter Ausdruck
Der neue PEUGEOT 308 verfügt über eine einzigartige Lichtsignatur mit drei
schlanken LED-"Krallen" im Bereich der Scheinwerfer, die die Ausdruckskraft des
Fahrzeugs untermauern. Diese charakteristische Signatur, die auch als
Tagfahrlicht und Blinker fungiert (mit sequenziellen Blinkern bei den
Ausstattungsvarianten GT und GT EXCLUSIVE ), verkörpert die Markenidentität
ideal.
Abblendlicht und Fernlicht sind in zwei übereinanderliegenden horizontalen
Abschnitten (Abblendlicht oben, Fernlicht unten) tiefer positioniert. Dank
besonders kompakter Module sind sie dezent in die Stoßstange integriert und fast
unsichtbar, wenn das Fahrzeug steht.
Die Scheinwerfer verfügen über die neue PEUGEOT Full-LED-Technologie in den
Ausstattungsvarianten STYLE und ALLURE und der PEUGEOT Matrix-LED-Technologie in
den Ausstattungsvarianten GT und GT EXCLUSIVE .
Der PEUGEOT 308 verfügt in allen Ausstattungsvarianten über drei abgeschrägte
LED-Leuchten mit drei Krallen am Heck, die seitlich auf dem eleganten schwarz
lackierten Band über dem PEUGEOT Logo angeordnet sind.
- Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW - Sportlichkeit und Eleganz
Sie verfügen über dieselbe Handschrift, weisen jedoch unterschiedliche Stile
auf: Der neue PEUGEOT 308 bietet mit seinen stilvoll ausgewogenen Proportionen
eines der sportlichsten Designs im C-Segment. Der neue PEUGEOT 308 SW, ein
weiteres Modell der Baureihe, zeichnet sich durch sein schlankes Profil und sein
raffiniertes Heck aus und vereint Eleganz mit Funktionalität.
Ein einzigartiger Charakter
- Neues Felgendesign
Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW ist auf Ausstattungsniveau STYLE mit 16 Zoll
(40,64 cm) Felgen in Orbital Schwarzundin den Ausstattungsvarianten ALLURE , GT
und GT EXCLUSIVE mit neuen Leichtmetallfelgen mit Diamantschliff ausgestattet.
Die zweifarbigen Leichtmetallfelgen "Bangkok" in 17 Zoll (43,18 cm) sind in der
Ausstattungsvariante ALLURE, sowie "Helsinki" in 18 Zoll (45,72 cm) sind in der
Ausstattungsvariante GT und GT EXCLUSIVE erhältlich .
In der Elektro-Variante sind bereits ab Niveau STYLE die zweifarbigen
Leichtmetallfelgen "Seattle" 18 Zoll (45,72 cm) serienmäßig.
- Ausdrucksstarke neue Farben
Der neue PEUGEOT 308 ist in der neuen Farbe Lagoa Blau erhältlich, die ebenso
elegant wie selbstbewusst wirkt. Der PEUGEOT 308 SW ist serienmäßig in der Farbe
Ingaro Blau erhältlich, die bereits bei anderen PEUGEOT Modellen verwendet wird.
Raffiniertes Interieur
- Ein klares und einladendes Interieur
Die Dynamik des Exterieurs spiegelt sich im Interieur wider: Die Linien sind
klar, einfach und integrieren das Kombiinstrument, den zentralen
10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm) und die wichtigsten Bedienelemente nahtlos.
Die besondere Architektur des Armaturenbretts ist so konzipiert, dass den
vorderen Passagieren ein größtmögliches Platzangebot geboten wird. Hochwertige
Materialien wie echtes Aluminium und Alcantara® tragen zum Komfort bei.
- Elegante neue Anzeigen für das Kombiinstrument
Der PEUGEOT 308 ist mit einem digitalen Kombiinstrument mit neuen 3D-Grafiken
ausgestattet (optional für GT und serienmäßig für GT EXCLUSIVE ), das durch
seine Eleganz und optimale Lesbarkeit zum Fahrvergnügen beiträgt.
- Fünf i-Toggles für eine intuitivere Bedienung
Die fünf i-Toggles befinden sich in einer eleganten schwarzen Leiste unter dem
zentralen Touchscreen. Individuell konfigurierbar, ermöglichen sie
Voreinstellungen für bestimmte Funktionen wie Klimaanlage, Telefonkontakt,
Radiosender, Navigation nach Hause usw.
- Anpassbare Ambientebeleuchtung
Beim neuen PEUGEOT 308 wurde auf viele Details geachtet, einschließlich der
Ambientebeleuchtung, bei der acht Farben zur Auswahl stehen (ab GT ). Die
Ambientebeleuchtung erstreckt sich vom Armaturenbrett bis zu den
Türverkleidungen.
- Neuer PEUGEOT 308 SW: so praktisch wie elegant
Der neue PEUGEOT 308 SW bietet eine hohe Alltagstauglichkeit dank seiner in drei
Teile (40/20/40) teilbaren Sitzbank in Reihe zwei, deren Klappmechanismus vom
Kofferraum aus bedient werden kann.
Beim neuen PEUGEOT 308 SW HYBRID in den Ausstattungsvarianten ALLURE , GT und GT
EXCLUSIVE lässt sich der Laderaum dank des in zwei Ebenen verstellbaren
Laderaumbodens optimal nutzen und bietet ein Volumen von 598 bis 1.487 Litern
(HYBRID & DIESEL), beim Plug-In Hybrid 467 - 1.402 Liter (umgelegte Rücksitze,
ohne Schiebedach), beim Elektro 548 - 1.483 Liter (umgelegte Rücksitze). Darüber
hinaus erleichtert eine elektrische Heckklappe den Zugang zum Laderaum.
Der PEUGEOT 308 bietet 412 - 1.323 Liter (umgelegte Rücksitze) als HYBRID und
Diesel, der Plug-In Hybrid 314 - 1.271 Liter (umgelegte Rücksitze) und der
Elektro 361 - 1.258 Liter (umgelegte Rücksitze).
Fahreigenschaften für mehr Vergnügen
Mehr denn je führen die neuen PEUGEOT 308 die Linie der PEUGEOT Modelle im
C-Segment fort und bieten außergewöhnlichen Fahrspaß.
Dem Fahrspaß verschrieben
- Dynamisches Fahrverhalten, das Maßstäbe setzt
Der neue PEUGEOT 308 knüpft an die renommierte Kompetenz von PEUGEOT im Bereich
Fahrverhalten an und zeichnet sich durch Agilität, Dynamik und Stabilität aus.
Das Fahrgefühl wird durch die niedrige Sitzposition und die hochwertige
Vibrationsdämpfung der Federung optimiert.
- PEUGEOT i-Cockpit® mit einzigartiger Ergonomie für mehr Fahrspaß
Wesentlicher Bestandteil des Fahrkomforts im neuen PEUGEOT 308 ist das PEUGEOT
i-Cockpit®. Ausgestattet mit einem Head-up-Display und einem kompakten Lenkrad,
bietet es hervorragende Ergonomie. Alles ist intuitiv vor den Augen und Händen
des Fahrenden positioniert, einschließlich der Bedienelemente im mittleren
Bereich des Armaturenbretts, das leicht zum Fahrenden hin ausgerichtet ist.
Umfangreiche Auswahl an Motorisierungen
- Der neue PEUGEOT E-308: 100 Prozent elektrisches Fahrgefühl, mehr Reichweite
Um seine Kundschaft beim Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen, bietet
PEUGEOT den neuen PEUGEOT E-308 mit einem besonders leistungsstarken Antrieb mit
erhöhter Reichweite an. PEUGEOT macht den PEUGEOT E-308 damit noch attraktiver,
nachdem er bereits beim ADAC Ecotest 2024 als effizientestes Auto auf dem Markt
(hinter dem PEUGEOT E-208) ausgezeichnet wurde.
Der 115 kW (156 PS) starke Elektromotor erreicht ein Drehmoment von 270 Nm und
ermöglicht eine dynamische Beschleunigung. Er ist mit einer 58,3 kWh (55,4 kWh
nutzbar) starken Batterie gekoppelt, die mit 378 Volt betrieben wird.
Regeneratives Bremsen sorgt für ein sanfteres Fahrerlebnis. Mit den Schaltwippen
hinter dem kompakten Lenkrad kann der Fahrende das regenerative Bremsen ganz
einfach in drei Stufen aktivieren: Die linke Schaltwippe erhöht die
Regeneration, die rechte verringert sie. Die drei Regenerationsstufen sind:
- Niedrig (-0,8 m/s²) für ein Fahrgefühl ähnlich wie bei einem Fahrzeug mit
Verbrennungsmotor
- Moderat (-1,3 m/s²) für eine stärkere Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals
- Verstärkt (-1,8 m/s²) für maximale Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals
und damit maximale Regeneration.
Bei den letzten beiden Stufen leuchten automatisch die Bremslichter auf.
Der neue PEUGEOT E-308 bietet eine Reichweite von 450 km1 nach WLTP (EAER)
kombiniert und positioniert sich damit in dieser Hinsicht an der Spitze seines
Segments. Dies stellt eine Erweiterung von bis zu 34 km gegenüber den
Vorgängermodellen dar.
Ein dreiphasiger On-Board-Charger mit einer Leistung von 11 kW gehört zur
Serienausstattung. Die Ladebuchse ist mit allen Lademodi kompatibel. An einer
öffentlichen Schnellladestation mit 100 kW Leistung kann der Akku in ca. 32
Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden.
- Plug-In Hybrid: Vielseitigkeit und Leistung
Der neue PEUGEOT 308 Plug-In Hybrid 195 kombiniert einen 92 kW (125 PS) starken
Elektromotor mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit
Turboaufladung mit 110 kW (150 PS) und erreicht damit eine Gesamtleistung von
143 kW (195 PS). Das 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe sorgt für schnelle
und sanfte Gangwechsel.
Der Plug-In Hybridmotor der zweiten Generation verfügt über eine 17,2 kWh
Batterie, die eine zusätzliche Reichweite von 20 km ermöglicht, sodass eine rein
elektrische Reichweite von 81 - 82 km1 nach WLTP (EAER) kombiniert erzielt wird
und 94 - 96 km1 nach WLTP innerstädtisch (EAER City).
Die voraussichtliche Ladezeit von 0 auf 100 Prozent beträgt ca. 2 Stunden und 5
Minuten an einer öffentlichen Ladestation (22 kW) und ca. 4 Stunden und 20
Minuten mit dem Green'Up-Ladekabel (3,7 kW).
In Deutschland ist die maximale Ladeleistung der Wallbox dreiphasig im privaten
Bereich i. d. R. auf 11 kW begrenzt. An öffentlichen Ladepunkten (dreiphasig)
sind 11 kW und bei städtischen Ladepunkten bis zu 22 kW möglich.
- Dynamik und Einfachheit des Hybridantriebs
Für diejenigen, die einen ersten Schritt in Richtung Elektrifizierung gehen
möchten, bietet der neue PEUGEOT 308 einen 145 PS (107 kW) starken Hybridantrieb
in Kombination mit dem elektrifizierten 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.
Dank einer Batterie, die sich während der Fahrt automatisch auflädt, sorgt diese
Technologie für zusätzliches Drehmoment und besonders dynamische Beschleunigung
bei einem moderaten Kraftstoffverbrauch1. Im Stadtverkehr kann der PEUGEOT 308
HYBRID und PEUGEOT 308 SW HYBRID bis zu 50 Prozent der Zeit im 100 Prozent
emissionsfreien Elektromodus betrieben werden.
- Effizienter Diesel: Dynamik für alle Anforderungen
Mit dem Ziel, passgenaue Lösungen für alle Kundinnen und Kunden und
Einsatzzwecke anzubieten, bietet PEUGEOT den neuen PEUGEOT 308 STYLE mit einem
1,5 Liter BlueHDi Dieselmotor (Vierzylinder) mit 96 kW (130 PS) an, der sich
durch seine Effizienz bewährt hat. Ab Frühjahr 2026 bietet PEUGEOT die
Diesel-Motorisierung auch auf den höheren Ausstattungsniveaus an. Mit seinem
EAT8-Automatikgetriebe eignet er sich besonders für anspruchsvolle
Langstreckenfahrten.
Fahrvergnügen für alle Passagiere
- Sitze zum Wohlfühlen
Der neue PEUGEOT 308 verfügt über elegante, sportlich inspirierte Vordersitze.
Die AGR-zertifizierten Sitze (Aktion Gesunder Rücken e.V.) - ein Gütesiegel, das
von einem unabhängigen Verband von Medizinern und Gesundheitsexperten für ihre
ergonomischen Eigenschaften und vielfältigen Einstellmöglichkeiten vergeben wird
- sind serienmäßig für GT (i.V.m. Elektro) und GT EXCLISIVE und optional für die
Ausstattungsvariante ALLURE .
Die Heizfunktion für die Vordersitze gehört ebenfalls zur Serienausstattung der
Ausstattungslinien GT EXCLUSIVE und GT (i.V.m. Elektro) und ist optional bei
ALLURE erhältlich. DieMassagefunktion ist ab GT (i.V.m. Elektro) erhältlich.
- Eine besonders umfangreiche Komfortausstattung
Der neue PEUGEOT 308 setzt in seinem Segment Maßstäbe in Sachen Komfort.
Serienmäßig für GT EXCLUSIVE ist der PEUGEOT 308 mit dem AQS (Air Quality
System) ausgestattet, das die Qualität der in den Fahrgastraum eintretenden Luft
ständig überwacht und in der Lage ist, automatisch eine Luftrückführung zu
aktivieren. Ergänzt wird dies durch das Luftqualitätssystem "Clean Cabin", ein
Luftaufbereitungssystem, das umweltschädliche Gase und Partikel herausfiltert.
Für optimalen Komfort ermöglicht die Smartphone-App MyPEUGEOT® die
Fernprogrammierung der Klimaanlage bzw. Heizung des Fahrzeugs, sodass der
Innenraum bereits bei Fahrtantritt die ideale Temperatur hat. Das
Panorama-Ausstell-/Schiebedach ist optional verfügbar.
Optional ist das FOCAL® Premium Hi-Fi-System erhältlich, das in mehrjähriger
Zusammenarbeit mit der französischen Audiomarke FOCAL® entwickelt wurde. Es
besteht aus zehn Lautsprechern mit exklusiven patentierten Technologien, die mit
einem 12-Wege-Verstärker mit 690 Watt verbunden sind.
Der neue PEUGEOT 308 ist serienmäßig mit umfassender Konnektivität ausgestattet,
darunter eine kabellose Smartphone Mirroring-Funktion für Apple CarPlay und
Android Auto sowie bis zu vier USB-C-Anschlüsse (zwei in den Vordersitzen, zwei
in den Rücksitzen).
Ein Alltagsbegleiter, entwickelt für Langlebigkeit
Der neue PEUGEOT 308 ist der Ausdruck der Erfahrung von PEUGEOT im C-Segment.
Exzellenz "Made in France"
- Einzigartige Kombination von Materialien
Der PEUGEOT 308 verfügt ( Allure und GT) verfügt über exklusive Sitzbezüge, die
sich durch besondere Eleganz und hohe Qualität auszeichnen. Für noch mehr
Komfort sind die Sitze in der Variante GT EXCLUSIVE mit Alcantara® ausgestattet.
Eines der Markenzeichen des neuen PEUGEOT 308 ist die Aluminiumverkleidung (für
die Ausstattungsvariante GT EXCLUSIVE erhältlich). Diese erstreckt sich über die
gesamte Länge des Armaturenbretts, setzt sich an den Türen fort und findet sich
auch in der Mittelkonsole wieder.
- Verfeinerung bis in Detail
Die Radzierblenden an beiden Enden des unteren Teils der hinteren Stoßstange
sind mit einer eleganten schwarzen Lackierung versehen. Die Chromverzierungen
des PEUGEOT 308 entfallen. Er wird ebenfalls die PEUGEOT Schriftzüge enthalten,
die Schlichtheit und Raffinesse vereinen.
- Hoher Anteil an recyceltem Material
Im neuen PEUGEOT 308 und 308 SW sind über 30 Prozent recycelte und erneuerbare
Materialien verarbeitet. Mehr als 30 verwendete Polymerkomponenten, wie das
Armaturenbrett aus Hanffasern und die aus recycelten Kunststoffen hergestellten
Stoßfänger und Ablagefächer, unterstreichen das umweltbewusste Engagement.
Alle Fahrzeuge von PEUGEOT erfüllen strenge Zulassungskriterien mit einer
Recyclingfähigkeit von 85 Prozent nach Masse und einer Verwertbarkeit von 96
Prozent.
Im PEUGEOT 308 werden 31 Prozent recycelte Materialien (405 kg) verarbeitet,
wobei 34 Prozent des Stahls und 58 Prozent des Aluminiums recycelt sind, sowie
40 kg recycelte Polymere und Biomaterialien.
Der PEUGEOT 308 SW enthält ebenfalls 31 Prozent recycelte Materialien (423 kg),
wobei 33 Prozent des Stahls und 58 Prozent des Aluminiums recycelt sind, sowie
40 kg recycelte Polymere und Biomaterialien.
- Das Know-how "Made in France"
Das neue Design des PEUGEOT 308 wurde von den Designteams von PEUGEOT in Vélizy
in der Region Paris entworfen. Alle neuen PEUGEOT 308 werden im historischen
Werk in Mulhouse im Osten Frankreichs gefertigt.
Ein umfassendes Serviceangebot für mehr Sorglosigkeit
- Stets auf dem neuesten Stand dank Updates "Over the air"
Die Software des neuen PEUGEOT 308 empfängt Updates per Fernaktualisierung,
sodass die Nutzerinnen und Nutzer von den Weiterentwicklungen profitieren, ohne
einen Partner aufsuchen zu müssen.
- Die neueste Generation der PEUGEOT Informationssysteme und vernetzten Dienste
Der neue PEUGEOT 308 ist in den Ausstattungsvarianten STYLE und ALLURE
serienmäßig mit dem Infotainment-System PEUGEOT i-Connect® ausgestattet, das
dank einer drahtlosen Mirroring-Funktion (Apple CarPlay/Android Auto)
vollständige Konnektivität bietet. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und
Kunden mit PEUGEOT Connect One(3) unter anderem von folgenden Services:
- e-Coaching: Tipps zur Optimierung des Fahrverhaltens im rein elektrischen
Modus werden auf dem zentralen Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt
- e-Remote Control mit Hilfe der MyPEUGEOT® App: Ladestand und Reichweite des
Fahrzeugs stets im Blick. Auch Benachrichtigungen über das Fahrzeug und
mögliche Rückrufe sind über die MyPEUGEOT® App per Smartphone einsehbar.
- die e-Routes App von Free2Move Charge, sie zeigt verfügbare Stationen in der
Nähe an und hilft bei der Reiseplanung
Für die Ausstattungsversionen GT und GT EXCLUSIVE ist das PEUGEOT i-Connect®
Advanced System serienmäßig verfügbar, das das technologische Erlebnis um die
leistungsstarke TomTom® Connected Navigation erweitert. Außerdem ist das Paket
PEUGEOT Connect Plus4 erhältlich. Darin enthalten sind unter anderem:
- ChatGPT in Verbindung mit dem PEUGEOT Sprachassistenten
- Trip Planner (Reiseplaner) ist über die MyPEUGEOT® App mit TomTom® Connected
Navigation verfügbar.
- Ortung des Fahrzeugs
- MyPEUGEOT®App, um immer in Verbindung zu bleiben
Mit der MyPEUGEOT® Smartphone-App können Nutzende jederzeit mit ihrem Fahrzeug
in Verbindung bleiben und auf zahlreiche Fernfunktionen zugreifen:
- Virtuelles Wartungsbuch: Benachrichtigungen zu durchgeführten Wartungsarbeiten
erhalten, Termine direkt mit dem PEUGEOT Partner vereinbaren und das
Wartungsbuch des Fahrzeugs in der App einsehen.
- Ortung des Fahrzeugs, beispielsweise wenn es in einer weit entfernten Straße
geparkt ist.*
- Fernsteuerung der Türverriegelung und Aktivierung der Beleuchtung oder Hupe,
um das Fahrzeug zu lokalisieren.*
- Eine thermische Vorkonditionierung kann gestartet oder geplant und die
Batterieladung aus der Ferne überprüft, geplant, gestartet oder verschoben
werden.*
*Verfügbar mit dem Paket PEUGEOT Connect Plus.
- Ein umfassendes und optimiertes Erlebnis mit dem Elektrofahrzeug
Um seinen Kunden absolute Sicherheit zu bieten, stellt PEUGEOT für den neuen
PEUGEOT E-308 einen Trip Planner (Routenplaner) zur Verfügung. Er ist in das
vernetzte Navigationssystem und in PEUGEOT Connect Plus integriert und plant
Routen optimal, um die Reichweite des Fahrzeugs zu maximieren und das Aufladen
zu erleichtern. Um die ideale Route zu berechnen, berücksichtigt das System die
zurückzulegende Strecke, den Ladezustand der Batterie bei der Abfahrt, den
gewünschten Ladezustand der Batterie bei der Ankunft und die verfügbaren
Ladestationen auf dem Weg zum Zielort und integriert dabei den voraussichtlichen
Energieverbrauch (basierend auf Kriterien wie Geschwindigkeit, Verkehr,
Straßentyp und Höhenlage).
Die Einführung der Funktion "80 % Ladevorbehalt", die bei Wechselstrom (AC)
verfügbar ist, ermöglicht die Anpassung des Ladezustands an den täglichen
Gebrauch.
Das Laden an öffentlichen Stationen wird durch die neue Funktion "Plug & Charge"
erleichtert (ab Frühjahr 2026): Die Station erkennt das Fahrzeug automatisch,
sobald das Ladekabel angeschlossen wird, sodass keine Karte, keine spezielle App
und nicht einmal eine Bankkarte für die Bezahlung erforderlich sind. Die Kosten
für den verbrauchten Strom werden direkt vom Konto des Inhabers abgebucht. Der
Kunde hat über den zentralen Bildschirm des neuen PEUGEOT 308 oder die Free2move
Charge App Zugriff auf alle seine Transaktionen. Diese neue "Plug &
Charge"-Funktion ist bereits an über 10.000 Ladestationen in Europa verfügbar -
hauptsächlich an wichtigen Verkehrsachsen - und soll in den kommenden Jahren
weiter ausgebaut werden.
Der PEUGEOT E-308 und E-308 SW sind jetzt mit der Vorrichtung für die V2L-
(Vehicle to Load) Funktion ausgestattet, mit der die Hochvoltbatterie des
Fahrzeugs externe elektrische Geräte mit Strom versorgen kann. Zum Beispiel zum
Aufladen eines Elektrofahrrads oder für eine mobile Beleuchtung. Das System kann
bis zu 3,5 kW und 16 A liefern. Der Adapter für die Stromversorgung externer
Geräte ist als Zubehör bei PEUGEOT Partner erhältlich.
- Außergewöhnlicher Schutz
Wie die gesamte Palette der 100 Prozent elektrischen PEUGEOT Pkw profitiert auch
der neue PEUGEOT E-308 und E-308 SW vom Programm PEUGEOT CARE(2), das den
Elektromotor, die Batterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und
die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis
zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des
Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt(2).
Dazu zählen:
- bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Besonderer Schutz (je nachdem, was nach
Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des
Programms PEUGEOT CARE(2),
- bis zu 8 Jahre bzw. 160.000 km Besonderer Schutz der Batterie (je nachdem, was
nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des
Programms PEUGEOT CARE(2),
- Free2Move Charge Pass, der Zugang zu nahezu 1 Millionen Ladestationen in ganz
Europa bietet.
Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT 308 finden Interessierte unter:
https://www.peugeot.de/
(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von
der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden
auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern
aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und
täglichem Laden der Batterie.
(2) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere
Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der
aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und
Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen
lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung
für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je
nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von
PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen
vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss
auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für
Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von
PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/service/allure-care.html
(3) PEUGEOT informiert seine neuen Kunden darüber, dass sich die im PEUGEOT
Connect ONE und PEUGEOT Connect PLUS enthaltenen Connected Services für
Fahrzeuge mit Garantiebeginn ab dem 1. Juli 2025 weiterentwickeln werden, um ein
verbessertes Nutzererlebnis und eine optimale Anpassung an Marktanforderungen zu
gewährleisten. Diese Änderungen können das Hinzufügen, Aktualisieren oder
Umstrukturieren der Connected Services innerhalb der Pakete beinhalten. Kunden
wird empfohlen, regelmäßig die aktuellen Nutzungsbedingungen auf dem Portal für
PEUGEOT Connected Services einzusehen. Im Falle wesentlicher Änderungen erfolgt
eine Benachrichtigung an die betroffenen Nutzer. Bei Fragen oder
Unterstützungsbedarf steht Ihnen der PEUGEOT Kundenservice über die bekannten
Kanäle zur Verfügung.
(4) Das Connect-Plus-Paket ist in den ersten sechs Monaten nach Beginn der
Garantie im Fahrzeugpreis inbegriffen und anschließend im Abonnement zu einem
Preis von 12 Euro/Monat oder 120 Euro/Jahr erhältlich. Kundinnen und Kunden, die
ihr Fahrzeug vor der Einführung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, können
die ChatGPT-Funktion als eigenständige Funktion für 1,50 Euro/Monat oder 15
Euro/Jahr integrieren. Um ein Abonnement abzuschließen, muss lediglich der
Dienst "Connected Services Store" der Marke PEUGEOT aufgerufen werden.
Pressekontakt:
Silke Ripplinger
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mobil: 01525 6600832
Mail: mailto:silke.ripplinger@stellantis.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6984/6164649
OTS: Peugeot Deutschland GmbH
