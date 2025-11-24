FREQUENTIS und GCAA der VAE kündigen umfangreiches Projekt für Trajectory-Based Operations an

Während der Dubai Airshow 2025 verkündeten die General Civil Aviation Authority (GCAA) der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Frequentis ihre Zusammenarbeit im Rahmen des Flight Information Validation and Exchange (FIV-X) Systems. Dieses Projekt legt den Grundstein für TBO und positioniert die VAE als Vorreiter bei der weltweiten Umstellung auf ein zukunftsorientiertes Flugverkehrsmanagement.

Wien (IRW-Press/24.11.2025) - * Frequentis und GCAA unterstützen gemeinsam die weltweite Implementierung von Trajectory-Based Operations (TBO) im Flugverkehrsmanagement * TBO zur präzisen Flugroutenplanung ist ein Schritt hin zu einer effizienteren Luftfahrt, besseren Luftraumnutzung und geringeren Umweltbelastung * GCAA setzt den Standard als globale Referenz in der TBO-Implementierung und positioniert die VAE an der Spitze der Innovation im Flugverkehrsmanagement

"Das FIV-X-System ist ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, das Flugverkehrs­management zu modernisieren", sagt seine Exzellenz Saif Mohammed Al Suwaidi, Generaldirektor der GCAA. "Es ist ein bedeutender Schritt, um die Führungsrolle der VAE in der Luftfahrt sowohl regional als auch weltweit zu sichern. Durch die Ermöglichung eines effizienteren, kooperativen Betriebs wird FIV-X uns dabei helfen, ein sichereres, intelligenteres und nachhaltigeres Flugverkehrsmanagement für die Zukunft zu schaffen."

TBO ist ein transformatives Konzept, das die Art und Weise des Flugverkehrsmanagements verändert. Es geht über die traditionelle Sektor-basierte Steuerung hinaus und führt eine kooperative Entscheidungsfindung auf der Grundlage vierdimensionaler Flugbahnen ein. Dies verbessert die Vorhersagbarkeit, reduziert den Treibstoffverbrauch und die Emissionen und erhöht die Sicherheit und Effizienz über den gesamten Flugzyklus.

"Das FIV-X Projekt ist mehr als eine Technologieinitiative", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft. "TBO markiert einen bedeutenden Wandel in der Branche, stärkt die regionale Luftfahrtinfrastruktur und zeigt, wie globale Partnerschaften Visionen in die Realität umsetzen können. Frequentis ist stolz darauf, die GCAA dabei zu unterstützen, die Zukunft des Flugverkehrs­managements zu gestalten."

Um diesen Wandel zu unterstützen, wird FIV-X in das bestehende AIM-System (Aeronautical Information Management) der VAE integriert, mit dem Frequentis letztes Jahr beauftragt wurde. Gemeinsam bilden sie eine solide Grundlage für einen intelligenteren, besser vernetzten Flugbetrieb und ebnen den Weg für künftige Funktionen, die einen noch effizienteren Luftraum unterstützen.