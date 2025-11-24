Changan Automobile präsentiert Multi-Brand-Lineup auf der Guangzhou International Automobile Exhibition 2025
GUANGZHOU, CHINA (ots) - Die Guangzhou International Automobile Exhibition 2025
wurde am Freitag eröffnet, und Changan Automobile stellte seine Marken CHANGAN,
DEEPAL und AVATR vor - mit über 20 digitalen und intelligenten Neuprodukten
sowie mehr als 10 wegweisenden Technologien.
Changans offene und kooperative Ausrichtung steht im Einklang mit dem maritimen
Seidenstraßen-Erbe Guangzhous. Während sich Chinas Automobilindustrie vom
"technologischen Aufholen" hin zur "globalen Positionierung" wandelt, geht
Changan mit einem technologisch fortschrittlichen, selbstbewussten und
systematischen Ansatz voran und etabliert sich als neuer Botschafter für "Made
in China".
wurde am Freitag eröffnet, und Changan Automobile stellte seine Marken CHANGAN,
DEEPAL und AVATR vor - mit über 20 digitalen und intelligenten Neuprodukten
sowie mehr als 10 wegweisenden Technologien.
Changans offene und kooperative Ausrichtung steht im Einklang mit dem maritimen
Seidenstraßen-Erbe Guangzhous. Während sich Chinas Automobilindustrie vom
"technologischen Aufholen" hin zur "globalen Positionierung" wandelt, geht
Changan mit einem technologisch fortschrittlichen, selbstbewussten und
systematischen Ansatz voran und etabliert sich als neuer Botschafter für "Made
in China".
Auf der Messe kombinierte Changan technologische Präsentationen,
Design-Erlebnisse und Lifestyle-Szenarien, um seine umfassenden Kompetenzen von
Produkten bis hin zu gesamten Ökosystemen zu demonstrieren - und den Besuchern
ein immersives und erlebnisreiches Messeerlebnis zu bieten.
Die Weltpremiere des Premium-Elektro-SUVs für den urbanen Raum - CHANGAN Q05 -
zog besonderes Interesse auf sich. Mit einer neuartigen Designsprache, hohem
Komfort und einem raumoptimierten Konzept zog das Modell zahlreiche Besucher an,
die das Fahrzeug vor Ort hautnah erlebten. Weitere Highlights waren unter
anderem die Modelle CHANGAN Q07, A07, A06 und CS55PLUS.
CHANGAN DEEPAL präsentierte das neu eingeführte Modell L06 sowie die komplette
Modellreihe, darunter S09, S05 und S07.
AVATR, die Marke, die den Begriff "New Luxury" neu definiert, zeigte ihre
hochwertigen, technologisch fortschrittlichen und wertorientierten Modelle -
darunter die 11, 12 und 06.
Im Rahmen der Pressekonferenz stellte Changan das Konzept der "SDA Intelligence"
vor, das sich der Bereitstellung von intelligenten Mobilitätslösungen mit
kompromissloser Sicherheit verschreibt. Zu den Highlights zählen:
- SDA Pilot: ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem mit
360°-Umfelderkennung und menschenähnlicher Risikovermeidung,
- SDA Chassis: ein Fahrwerkssystem, das Handling, Komfort und
Sicherheitsreserven gleichzeitig verbessert und dabei auf nachhaltige
Weiterentwicklungsfähigkeit ausgelegt ist,
- SDA AI OS 4.0: ein Betriebssystem, das ein sicheres, komfortables und
intuitives Mobilitätserlebnis der Zukunft ermöglicht - durch die Nachbildung
realer Szenarien, Integration fahrzeugweiter Module sowie den Einsatz des
VLA-Assistenzmodells und eines KI-Agents.
Im Innovation Ecosystem Zone präsentierte Changan zukunftsweisende Technologien
wie ein tragbares Ein-Personen-Fluggerät und humanoide Roboter - und zeigte
damit seine Vision einer intelligenten Mobilität der nächsten Generation. In
Verbindung mit Schlüsseltechnologien wie SDA Intelligence unterstreicht Changan
seinen strategischen Fahrplan vom Zukunftsbild zur Realität.
Changan baut seine internationale Präsenz konsequent aus. Das in Guangzhou
vorgestellte Modell CHANGAN Q05 wird am 20. November auch in Thailand seine
Premiere feiern. Seit 2023 verfolgt Changan eine Strategie der Langfristigkeit
und Lokalisierung nach dem Grundsatz: "Keine globale Präsenz ohne lokale
Standorte, kein künftiges Wachstum ohne internationale Reichweite."
Das Unternehmen hat seine Marktpräsenz in fünf wichtigen Weltregionen etabliert
und engagiert sich für eine enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern, um eine
neue Ära intelligenter, nachhaltiger und partnerschaftlich erfolgreicher
Mobilität zu gestalten.
Hashtag: #ChanganAutomobile
Pressekontakt:
[Kontaktinformationen]
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/142777/6164654
OTS: Changan
Design-Erlebnisse und Lifestyle-Szenarien, um seine umfassenden Kompetenzen von
Produkten bis hin zu gesamten Ökosystemen zu demonstrieren - und den Besuchern
ein immersives und erlebnisreiches Messeerlebnis zu bieten.
Die Weltpremiere des Premium-Elektro-SUVs für den urbanen Raum - CHANGAN Q05 -
zog besonderes Interesse auf sich. Mit einer neuartigen Designsprache, hohem
Komfort und einem raumoptimierten Konzept zog das Modell zahlreiche Besucher an,
die das Fahrzeug vor Ort hautnah erlebten. Weitere Highlights waren unter
anderem die Modelle CHANGAN Q07, A07, A06 und CS55PLUS.
CHANGAN DEEPAL präsentierte das neu eingeführte Modell L06 sowie die komplette
Modellreihe, darunter S09, S05 und S07.
AVATR, die Marke, die den Begriff "New Luxury" neu definiert, zeigte ihre
hochwertigen, technologisch fortschrittlichen und wertorientierten Modelle -
darunter die 11, 12 und 06.
Im Rahmen der Pressekonferenz stellte Changan das Konzept der "SDA Intelligence"
vor, das sich der Bereitstellung von intelligenten Mobilitätslösungen mit
kompromissloser Sicherheit verschreibt. Zu den Highlights zählen:
- SDA Pilot: ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem mit
360°-Umfelderkennung und menschenähnlicher Risikovermeidung,
- SDA Chassis: ein Fahrwerkssystem, das Handling, Komfort und
Sicherheitsreserven gleichzeitig verbessert und dabei auf nachhaltige
Weiterentwicklungsfähigkeit ausgelegt ist,
- SDA AI OS 4.0: ein Betriebssystem, das ein sicheres, komfortables und
intuitives Mobilitätserlebnis der Zukunft ermöglicht - durch die Nachbildung
realer Szenarien, Integration fahrzeugweiter Module sowie den Einsatz des
VLA-Assistenzmodells und eines KI-Agents.
Im Innovation Ecosystem Zone präsentierte Changan zukunftsweisende Technologien
wie ein tragbares Ein-Personen-Fluggerät und humanoide Roboter - und zeigte
damit seine Vision einer intelligenten Mobilität der nächsten Generation. In
Verbindung mit Schlüsseltechnologien wie SDA Intelligence unterstreicht Changan
seinen strategischen Fahrplan vom Zukunftsbild zur Realität.
Changan baut seine internationale Präsenz konsequent aus. Das in Guangzhou
vorgestellte Modell CHANGAN Q05 wird am 20. November auch in Thailand seine
Premiere feiern. Seit 2023 verfolgt Changan eine Strategie der Langfristigkeit
und Lokalisierung nach dem Grundsatz: "Keine globale Präsenz ohne lokale
Standorte, kein künftiges Wachstum ohne internationale Reichweite."
Das Unternehmen hat seine Marktpräsenz in fünf wichtigen Weltregionen etabliert
und engagiert sich für eine enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern, um eine
neue Ära intelligenter, nachhaltiger und partnerschaftlich erfolgreicher
Mobilität zu gestalten.
Hashtag: #ChanganAutomobile
Pressekontakt:
[Kontaktinformationen]
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/142777/6164654
OTS: Changan
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte