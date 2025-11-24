Changan Automobile präsentiert Multi-Brand-Lineup auf der Guangzhou International Automobile Exhibition 2025

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChongqing Changan Automobile (A) AktievorwärtsNachrichten zu Chongqing Changan Automobile (A)
    GUANGZHOU, CHINA (ots) - Die Guangzhou International Automobile Exhibition 2025
    wurde am Freitag eröffnet, und Changan Automobile stellte seine Marken CHANGAN,
    DEEPAL und AVATR vor - mit über 20 digitalen und intelligenten Neuprodukten
    sowie mehr als 10 wegweisenden Technologien.

    Changans offene und kooperative Ausrichtung steht im Einklang mit dem maritimen
    Seidenstraßen-Erbe Guangzhous. Während sich Chinas Automobilindustrie vom
    "technologischen Aufholen" hin zur "globalen Positionierung" wandelt, geht
    Changan mit einem technologisch fortschrittlichen, selbstbewussten und
    systematischen Ansatz voran und etabliert sich als neuer Botschafter für "Made
    in China".

    Auf der Messe kombinierte Changan technologische Präsentationen,
    Design-Erlebnisse und Lifestyle-Szenarien, um seine umfassenden Kompetenzen von
    Produkten bis hin zu gesamten Ökosystemen zu demonstrieren - und den Besuchern
    ein immersives und erlebnisreiches Messeerlebnis zu bieten.

    Die Weltpremiere des Premium-Elektro-SUVs für den urbanen Raum - CHANGAN Q05 -
    zog besonderes Interesse auf sich. Mit einer neuartigen Designsprache, hohem
    Komfort und einem raumoptimierten Konzept zog das Modell zahlreiche Besucher an,
    die das Fahrzeug vor Ort hautnah erlebten. Weitere Highlights waren unter
    anderem die Modelle CHANGAN Q07, A07, A06 und CS55PLUS.

    CHANGAN DEEPAL präsentierte das neu eingeführte Modell L06 sowie die komplette
    Modellreihe, darunter S09, S05 und S07.

    AVATR, die Marke, die den Begriff "New Luxury" neu definiert, zeigte ihre
    hochwertigen, technologisch fortschrittlichen und wertorientierten Modelle -
    darunter die 11, 12 und 06.

    Im Rahmen der Pressekonferenz stellte Changan das Konzept der "SDA Intelligence"
    vor, das sich der Bereitstellung von intelligenten Mobilitätslösungen mit
    kompromissloser Sicherheit verschreibt. Zu den Highlights zählen:

    - SDA Pilot: ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem mit
    360°-Umfelderkennung und menschenähnlicher Risikovermeidung,
    - SDA Chassis: ein Fahrwerkssystem, das Handling, Komfort und
    Sicherheitsreserven gleichzeitig verbessert und dabei auf nachhaltige
    Weiterentwicklungsfähigkeit ausgelegt ist,
    - SDA AI OS 4.0: ein Betriebssystem, das ein sicheres, komfortables und
    intuitives Mobilitätserlebnis der Zukunft ermöglicht - durch die Nachbildung
    realer Szenarien, Integration fahrzeugweiter Module sowie den Einsatz des
    VLA-Assistenzmodells und eines KI-Agents.

    Im Innovation Ecosystem Zone präsentierte Changan zukunftsweisende Technologien
    wie ein tragbares Ein-Personen-Fluggerät und humanoide Roboter - und zeigte
    damit seine Vision einer intelligenten Mobilität der nächsten Generation. In
    Verbindung mit Schlüsseltechnologien wie SDA Intelligence unterstreicht Changan
    seinen strategischen Fahrplan vom Zukunftsbild zur Realität.

    Changan baut seine internationale Präsenz konsequent aus. Das in Guangzhou
    vorgestellte Modell CHANGAN Q05 wird am 20. November auch in Thailand seine
    Premiere feiern. Seit 2023 verfolgt Changan eine Strategie der Langfristigkeit
    und Lokalisierung nach dem Grundsatz: "Keine globale Präsenz ohne lokale
    Standorte, kein künftiges Wachstum ohne internationale Reichweite."

    Das Unternehmen hat seine Marktpräsenz in fünf wichtigen Weltregionen etabliert
    und engagiert sich für eine enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern, um eine
    neue Ära intelligenter, nachhaltiger und partnerschaftlich erfolgreicher
    Mobilität zu gestalten.

    http://presseportal.de/pm/142777/6164654
    OTS: Changan




