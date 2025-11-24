Changan Automobile präsentiert Multi-Brand-Lineup auf der Guangzhou International Automobile Exhibition 2025

GUANGZHOU, CHINA (ots) - Die Guangzhou International Automobile Exhibition 2025

wurde am Freitag eröffnet, und Changan Automobile stellte seine Marken CHANGAN,

DEEPAL und AVATR vor - mit über 20 digitalen und intelligenten Neuprodukten

sowie mehr als 10 wegweisenden Technologien.



Changans offene und kooperative Ausrichtung steht im Einklang mit dem maritimen

Seidenstraßen-Erbe Guangzhous. Während sich Chinas Automobilindustrie vom

"technologischen Aufholen" hin zur "globalen Positionierung" wandelt, geht

Changan mit einem technologisch fortschrittlichen, selbstbewussten und

systematischen Ansatz voran und etabliert sich als neuer Botschafter für "Made

in China".





Auf der Messe kombinierte Changan technologische Präsentationen,

Design-Erlebnisse und Lifestyle-Szenarien, um seine umfassenden Kompetenzen von

Produkten bis hin zu gesamten Ökosystemen zu demonstrieren - und den Besuchern

ein immersives und erlebnisreiches Messeerlebnis zu bieten.



Die Weltpremiere des Premium-Elektro-SUVs für den urbanen Raum - CHANGAN Q05 -

zog besonderes Interesse auf sich. Mit einer neuartigen Designsprache, hohem

Komfort und einem raumoptimierten Konzept zog das Modell zahlreiche Besucher an,

die das Fahrzeug vor Ort hautnah erlebten. Weitere Highlights waren unter

anderem die Modelle CHANGAN Q07, A07, A06 und CS55PLUS.



CHANGAN DEEPAL präsentierte das neu eingeführte Modell L06 sowie die komplette

Modellreihe, darunter S09, S05 und S07.



AVATR, die Marke, die den Begriff "New Luxury" neu definiert, zeigte ihre

hochwertigen, technologisch fortschrittlichen und wertorientierten Modelle -

darunter die 11, 12 und 06.



Im Rahmen der Pressekonferenz stellte Changan das Konzept der "SDA Intelligence"

vor, das sich der Bereitstellung von intelligenten Mobilitätslösungen mit

kompromissloser Sicherheit verschreibt. Zu den Highlights zählen:



- SDA Pilot: ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem mit

360°-Umfelderkennung und menschenähnlicher Risikovermeidung,

- SDA Chassis: ein Fahrwerkssystem, das Handling, Komfort und

Sicherheitsreserven gleichzeitig verbessert und dabei auf nachhaltige

Weiterentwicklungsfähigkeit ausgelegt ist,

- SDA AI OS 4.0: ein Betriebssystem, das ein sicheres, komfortables und

intuitives Mobilitätserlebnis der Zukunft ermöglicht - durch die Nachbildung

realer Szenarien, Integration fahrzeugweiter Module sowie den Einsatz des

VLA-Assistenzmodells und eines KI-Agents.



Im Innovation Ecosystem Zone präsentierte Changan zukunftsweisende Technologien

wie ein tragbares Ein-Personen-Fluggerät und humanoide Roboter - und zeigte

damit seine Vision einer intelligenten Mobilität der nächsten Generation. In

Verbindung mit Schlüsseltechnologien wie SDA Intelligence unterstreicht Changan

seinen strategischen Fahrplan vom Zukunftsbild zur Realität.



Changan baut seine internationale Präsenz konsequent aus. Das in Guangzhou

vorgestellte Modell CHANGAN Q05 wird am 20. November auch in Thailand seine

Premiere feiern. Seit 2023 verfolgt Changan eine Strategie der Langfristigkeit

und Lokalisierung nach dem Grundsatz: "Keine globale Präsenz ohne lokale

Standorte, kein künftiges Wachstum ohne internationale Reichweite."



Das Unternehmen hat seine Marktpräsenz in fünf wichtigen Weltregionen etabliert

und engagiert sich für eine enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern, um eine

neue Ära intelligenter, nachhaltiger und partnerschaftlich erfolgreicher

Mobilität zu gestalten.



