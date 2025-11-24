    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    ANALYSE-FLASH

    Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 34,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs belässt Bayer auf "Buy" mit 34,50 Euro.
    • Asundexian-Studienerfolg wandelt Pharmabereich entscheidend.
    • Globales Marktpotenzial für Asundexian bei 3 Milliarden Euro.
    ANALYSE-FLASH - Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 34,50 Euro
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich der Leverkusener, schrieb James Quigley am Montag. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Für Asundexian taxiert er das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Bayer

    +10,68 %
    +3,44 %
    +6,33 %
    +2,61 %
    +46,51 %
    -46,52 %
    -39,05 %
    -76,18 %
    +114,23 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,16 % und einem Kurs von 30,15 auf Tradegate (24. November 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 30,11 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -24,76 %/+11,22 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 34,50 Euro

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer-Aktie, insbesondere um die wichtige Marke von 30 Euro. Trotz positiver Nachrichten aus dem Pharmabereich bleibt die Aktie durch technische Widerstände und Unsicherheiten geprägt. Es besteht die Hoffnung auf eine Trendwende, doch klare Signale fehlen bislang, weshalb die Aktie vorerst nur auf der Watchlist steht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
