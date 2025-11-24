ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 34,50 Euro
- Goldman Sachs belässt Bayer auf "Buy" mit 34,50 Euro.
- Asundexian-Studienerfolg wandelt Pharmabereich entscheidend.
- Globales Marktpotenzial für Asundexian bei 3 Milliarden Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich der Leverkusener, schrieb James Quigley am Montag. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Für Asundexian taxiert er das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,16 % und einem Kurs von 30,15 auf Tradegate (24. November 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 30,11 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -24,76 %/+11,22 % bedeutet.
Die soll jetzt ENDLICH mal den Finger ziehen und die 30 nachhaltig hinter sich lassen. Ist ja erbärmlich hier.
Ich glaube, eine "seriöse" KE ist aktuell nicht machbar. Meines Erachtens kann der Vorstand das nur durchführen, nachdem alle Risiken und Optionen abgewogen sind. Und hier liegt der Hase im Pfeffer: So lang noch nicht klar ist, ob sich der Supreme Court des Falles annimmt, sind die Optionen nicht klar. Sprich: ein Vorstand kann - meines Erachtens - nicht heute einen teuren Vergleich (inkl. KE) absegnen, wenn morgen der Supreme Court neue Chancen eröffnen könnte, die eine Lösung gänzlich ohne KE ermöglichen.