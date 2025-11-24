    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon
    BERENBERG stuft Formycon auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Formycon mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die unerwartet guten Quartalszahlen des Herstellers von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten und die Ankündigung eines Biosimilars zum Referenzmedikament Dupixent habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht, schrieb Benjamin Thielmann am Montag./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:06 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,15EUR auf Tradegate (24. November 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Benjamin Thielmann
    Analysiertes Unternehmen: Formycon
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



