BERENBERG stuft Formycon auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Formycon mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die unerwartet guten Quartalszahlen des Herstellers von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten und die Ankündigung eines Biosimilars zum Referenzmedikament Dupixent habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht, schrieb Benjamin Thielmann am Montag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,15EUR auf Tradegate (24. November 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Benjamin Thielmann

Analysiertes Unternehmen: Formycon

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

