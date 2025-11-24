BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 64 auf 59 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst James Hooper geht davon aus, dass die Fusion mit Axalta weniger problematisch ist, als es die Kursreaktion vermuten lässt. In dem Prozess gebe es aber viele Fragezeichen und fundamental werde sich vor 2026 wohl nicht viel verbessern, schrieb er am Montag. Bei der Fusion geht von einem längeren Prozess aus und sieht auch noch eine Hürde in der Unzufriedenheit von Axalta-Aktionären./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Tradegate (24. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.



