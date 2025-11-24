ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt TKMS auf 'Underperform' - Ziel 74 Euro
- Bernstein Research stuft TKMS auf "Underperform" ein.
- Kursziel für TKMS liegt bei 74 Euro, skeptische Einschätzung.
- Ukraine-Krieg könnte Rüstungssektor nicht wenden.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 57,85 auf Tradegate (24. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -13,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,06 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -80,82 %/+30,78 % bedeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.
Der Aktienmarkt reagiert übertrieben auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten bieten, qualitativ hochwertige Aktien zu kaufen.
Und TKMS gehört auch dazu.
Ein enger Stopp unter 60 klingt vernünftig.
Der Rüstungssektor fällt derzeit stärker als der Gesamtmarkt, weil Friedenshoffnungen die zentrale Story zerstören, die die Kurse getragen hat. Psychologisch ist das ein klassischer Narrativ-Schock: Anleger sehen nicht mehr den Krisenbonus, sondern die Gefahr einer Neubewertung. Im Moment herrscht absolute Verunsicherung. Diese wird weiter anhalten, bis Klarheit über die politische Lage und die tatsächlichen Folgen für die Auftragslage entsteht. Die Volatilität bleibt wahrscheinlich hoch, bis klar wird, was sich aus dem Friedensplan ergibt.
Der Plan entzieht bereits jetzt schon die Fantasie für neue Aufträge. Ohne Kriegsszenario sinken die Erwartungen an Nachfrage, Margen und politische Unterstützung. Institutionelle stoßen Positionen ab, Privatanleger folgen – der Herdeneffekt verstärkt den Abverkauf.
Rüstungswerte reagieren weniger auf Geschäftszahlen als auf geopolitische Schlagzeilen. Ein Friedenssignal wirkt stärker als volle Auftragsbücher. Frieden bedeutet weniger Waffenlieferungen, geringere Margen und weniger politische Dringlichkeit. Damit droht der Übergang vom Boom zu einer nüchternen Bewertung – ohne geopolitische Story fehlt die Fantasie.
Zum Börsenschluss am 17.11.2025:
Wie vermutet wurde der Support gerissen, das Volumen bleibt weiter schwach. Das zeigt die aktuelle Fragilität. Institutionelle scheinen noch nicht einzusteigen – das muss aber nicht heißen, dass sie die Aktie grundsätzlich für ‚zu teuer‘ halten. Oft geht es um Timing, Liquidität und Risikomanagement. Große Akteure warten lieber auf klare Trendwechsel oder bestätigte Impulse, bevor sie Positionen aufbauen. Bis dahin bleibt TKMS auch weiterhin ein Spielball kleiner Orders, und genau dabei hatte ich kein gutes Gefühl.
Institutionelle brauchen Volumen, um größere Positionen aufzubauen. Solange der Markt nur von zweistelligen Stückzahlen bewegt wird, können sie kaum sinnvoll einsteigen, ohne den Kurs selbst stark zu beeinflussen. Viele Fonds kaufen auch nicht am Support, sondern erst nach einem bestätigten Ausbruch mit Volumen. Das vermeidet das Risiko, in eine schwache Marktphase hinein zu investieren.
Auch wenn die letzten Unternehmens-News positiv waren, könnte es sein, dass Institutionelle auf weitere Bestätigungen (z. B. Auftragslage, politische Rahmenbedingungen) warten. Sie steigen oft erst ein, wenn die Story „glasklar“ ist.
Der gesamte Rüstungs-/Industriesektor befindet sich in einer Konsolidierung. Institutionelle warten häufig ab, bis sich ein klarer Trendwechsel zeigt, statt in eine laufende Korrektur hinein zu kaufen.
Einschätzung der Lage
Support bei 70 €: klar gebrochen → technisch ein negatives Signal.
Aktueller Kurs 68,50 €: zwar über dem Tief, aber unterhalb des zentralen Supports → die Zone ist jetzt Widerstand.
Volumen weiterhin schwach, überwiegend Privatanleger → macht den Kurs anfällig für weitere Ausschläge.
Institutionelle scheinen noch nicht einzusteigen → spricht gegen eine schnelle Stabilisierung.
Sektor Konsolidiert insgesamt → zusätzliche Belastung.
Vermutlich:
Weiteres Abrutschen, solange kein Volumenanstieg kommt.
Kleine Orders können den Kurs weiter drücken, da die Marktstruktur schwach ist.
Alternativ:
Zwischenrallye zurück über 70 €, wenn kurzfristig Käufer den Bruch „zurückkaufen“.
Aber ohne Volumen bleibt das anfällig für erneute Rückschläge.
Stabilisierung:
Erst bei klaren Impulsen (News, Aufträge, Sektor dreht) und sichtbarem institutionellem Interesse.
Dann könnte 70 € wieder als Basis dienen.
Derzeit liegen im Orderbuch der Hauptbörse Xetra größere Verkaufsorders unter dem Support, das macht einen Rücklauf über die 70 schwierig.
Ich habe heute beim bestätigten Bruch die Reißleine gezogen und warte nun ab. Dabei orientiere ich mich an der Technik und meinem Gefühl – habe die Weisheit aber nicht mit Löffeln gegessen.