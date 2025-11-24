    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Bernstein belässt TKMS auf 'Underperform' - Ziel 74 Euro

    • Bernstein Research stuft TKMS auf "Underperform" ein.
    • Kursziel für TKMS liegt bei 74 Euro, skeptische Einschätzung.
    • Ukraine-Krieg könnte Rüstungssektor nicht wenden.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 57,85 auf Tradegate (24. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -13,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -80,82 %/+30,78 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 74 Euro


    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der TKMS Aktie. Es gibt Meinungsverschiedenheiten über den aktuellen Kurs, historische Höchststände, Verluste seit dem Spinn-off und die Auswirkungen geopolitischer Faktoren. Einige Nutzer sehen die Aktie als günstig, während andere vor weiteren Kursverlusten warnen und auf die Unsicherheit in Bezug auf zukünftige Kursziele hinweisen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
