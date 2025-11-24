Bernstein belässt TKMS auf 'Underperform' - Ziel 74 Euro

Zum Börsenschluss am 17.11.2025:

Wie vermutet wurde der Support gerissen, das Volumen bleibt weiter schwach. Das zeigt die aktuelle Fragilität. Institutionelle scheinen noch nicht einzusteigen – das muss aber nicht heißen, dass sie die Aktie grundsätzlich für ‚zu teuer‘ halten. Oft geht es um Timing, Liquidität und Risikomanagement. Große Akteure warten lieber auf klare Trendwechsel oder bestätigte Impulse, bevor sie Positionen aufbauen. Bis dahin bleibt TKMS auch weiterhin ein Spielball kleiner Orders, und genau dabei hatte ich kein gutes Gefühl.

Institutionelle brauchen Volumen, um größere Positionen aufzubauen. Solange der Markt nur von zweistelligen Stückzahlen bewegt wird, können sie kaum sinnvoll einsteigen, ohne den Kurs selbst stark zu beeinflussen. Viele Fonds kaufen auch nicht am Support, sondern erst nach einem bestätigten Ausbruch mit Volumen. Das vermeidet das Risiko, in eine schwache Marktphase hinein zu investieren.

Auch wenn die letzten Unternehmens-News positiv waren, könnte es sein, dass Institutionelle auf weitere Bestätigungen (z. B. Auftragslage, politische Rahmenbedingungen) warten. Sie steigen oft erst ein, wenn die Story „glasklar“ ist.

Der gesamte Rüstungs-/Industriesektor befindet sich in einer Konsolidierung. Institutionelle warten häufig ab, bis sich ein klarer Trendwechsel zeigt, statt in eine laufende Korrektur hinein zu kaufen.





Einschätzung der Lage

Support bei 70 €: klar gebrochen → technisch ein negatives Signal.

Aktueller Kurs 68,50 €: zwar über dem Tief, aber unterhalb des zentralen Supports → die Zone ist jetzt Widerstand.

Volumen weiterhin schwach, überwiegend Privatanleger → macht den Kurs anfällig für weitere Ausschläge.

Institutionelle scheinen noch nicht einzusteigen → spricht gegen eine schnelle Stabilisierung.

Sektor Konsolidiert insgesamt → zusätzliche Belastung.





Vermutlich:

Weiteres Abrutschen, solange kein Volumenanstieg kommt.

Kleine Orders können den Kurs weiter drücken, da die Marktstruktur schwach ist.





Alternativ:

Zwischenrallye zurück über 70 €, wenn kurzfristig Käufer den Bruch „zurückkaufen“.

Aber ohne Volumen bleibt das anfällig für erneute Rückschläge.





Stabilisierung:

Erst bei klaren Impulsen (News, Aufträge, Sektor dreht) und sichtbarem institutionellem Interesse.

Dann könnte 70 € wieder als Basis dienen.





Derzeit liegen im Orderbuch der Hauptbörse Xetra größere Verkaufsorders unter dem Support, das macht einen Rücklauf über die 70 schwierig.





Ich habe heute beim bestätigten Bruch die Reißleine gezogen und warte nun ab. Dabei orientiere ich mich an der Technik und meinem Gefühl – habe die Weisheit aber nicht mit Löffeln gegessen.







