    UBS stuft ASOS auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 380 auf 240 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da sich der Online-Modehändler wohl auch im laufenden Geschäftsjahr auf Selbsthilfemaßnahmen fokussieren dürfte, habe er seine Umsatzerwartung für 2025/26 um 20 Prozent reduziert, schrieb Yashraj Rajani am Montag mit Blick auf die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:25 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 2,72EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Yashraj Rajani
    Analysiertes Unternehmen: ASOS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 2,4
    Kursziel alt: 3,8
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



