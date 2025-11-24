Eli Lilly: Willkommen im Club der Billionäre!

Die Aktie von Eli Lilly, Hersteller des heiß begehrten Adipositas-Blockbusters Zepbound, schloss bei 1.059,70 US-Dollar, ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit liegt die Bewertung des Unternehmens bei 1,002 Billionen Dollar. Kurz vor 14 Uhr stieg die Aktie auf ein Tageshoch von 1.066,65 Dollar, bevor sie leicht zurückfiel. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn mit gut 35 Prozent im Plus.

Nun gibt es insgesamt zehn US-Konzerne, die mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar bewertet werden. Denn am Freitag ist Eli Lilly dem "Club der zwölfstelligen Bewertungen" beigetreten.

Lilly ist das erste Pharmaunternehmen überhaupt, das jemals eine Bewertung von 1 Billion Dollar erreicht hat; die übrigen US-Konzerne, die inzwischen über dieser Marke gehandelt werden, sind allesamt Tech-Giganten – bis auf Berkshire Hathaway.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Das Erstaunlichste an Lillys jüngster Kursentwicklung ist, dass sie nicht auf ein einzelnes, herausragendes Studienergebnis oder einen besonders positiven Quartalsbericht zurückzuführen ist.

Obwohl Novo Nordisks konkurrierendes Abnehmpräparat Wegovy bereits Jahre vor Zepbound auf den Markt kam, hat Lilly inzwischen das Momentum übernommen. Das Unternehmen gab an, im dritten Quartal dieses Jahres 57,9 Prozent des US-Markts für Inkretin-Analoga zu halten – jene Medikamentenkategorie, zu der Zepbound und Wegovy gehören.

Darüber hinaus wirkt die Pipeline von Lilly äußerst robust. Das Unternehmen bereitet die Markteinführung von Orforglipron vor – einer mit Spannung erwarteten Abnehmpille, trotz gemischter Studiendaten. Zudem befindet sich Retatrutide in Entwicklung, ein weiteres Gewichtsverlustmittel, das sogar noch wirksamer sein könnte als Zepbound.

Gesundheitswerte übertreffen seit Anfang Oktober die Gesamtmarktentwicklung, wobei Eli Lilly auch hier über dem Median liegt. Der Health Care Select Sector SPDR Fund stieg in diesem Jahr um rund 10 Prozent, die S&P 500-Pharmaindustriegruppe um rund 19 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 954,87 $ , was einem Rückgang von -9,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer