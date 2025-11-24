    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Eli Lilly: Willkommen im Club der Billionäre!

    Der Pharmariese Eli Lilly ging am Freitag mit einer Rekordbewertung aus dem Markt. Erstmals wurde die Marktkapitalisierung von 1 Billion-US-Dollar-Marke geknackt.

    Foto: DALL.E

    Nun gibt es insgesamt zehn US-Konzerne, die mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar bewertet werden. Denn am Freitag ist Eli Lilly dem "Club der zwölfstelligen Bewertungen" beigetreten. 

    Die Aktie von Eli Lilly, Hersteller des heiß begehrten Adipositas-Blockbusters Zepbound, schloss bei 1.059,70 US-Dollar, ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit liegt die Bewertung des Unternehmens bei 1,002 Billionen Dollar. Kurz vor 14 Uhr stieg die Aktie auf ein Tageshoch von 1.066,65 Dollar, bevor sie leicht zurückfiel. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn mit gut 35 Prozent im Plus.

    Lilly ist das erste Pharmaunternehmen überhaupt, das jemals eine Bewertung von 1 Billion Dollar erreicht hat; die übrigen US-Konzerne, die inzwischen über dieser Marke gehandelt werden, sind allesamt Tech-Giganten – bis auf Berkshire Hathaway.

    Das Erstaunlichste an Lillys jüngster Kursentwicklung ist, dass sie nicht auf ein einzelnes, herausragendes Studienergebnis oder einen besonders positiven Quartalsbericht zurückzuführen ist.

    Obwohl Novo Nordisks konkurrierendes Abnehmpräparat Wegovy bereits Jahre vor Zepbound auf den Markt kam, hat Lilly inzwischen das Momentum übernommen. Das Unternehmen gab an, im dritten Quartal dieses Jahres 57,9 Prozent des US-Markts für Inkretin-Analoga zu halten – jene Medikamentenkategorie, zu der Zepbound und Wegovy gehören.

    Darüber hinaus wirkt die Pipeline von Lilly äußerst robust. Das Unternehmen bereitet die Markteinführung von Orforglipron vor – einer mit Spannung erwarteten Abnehmpille, trotz gemischter Studiendaten. Zudem befindet sich Retatrutide in Entwicklung, ein weiteres Gewichtsverlustmittel, das sogar noch wirksamer sein könnte als Zepbound. 

    Gesundheitswerte übertreffen seit Anfang Oktober die Gesamtmarktentwicklung, wobei Eli Lilly auch hier über dem Median liegt. Der Health Care Select Sector SPDR Fund stieg in diesem Jahr um rund 10 Prozent, die S&P 500-Pharmaindustriegruppe um rund 19 Prozent. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

