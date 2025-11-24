    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 24.11.25

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 24.11.25
    Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 24.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,13 %) genz vorne. Gefolgt von Bayer AG (+9,81 %), Rheinmetall AG (-3,36 %), Linde PLC (), SAP SE (+0,78 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance UJ5MYM Long 58,54 2,25 Mio.
    DAX Performance VK09NT Long 8,15 445,45 Tsd.
    Rheinmetall AG UQ242W Short 3,89 202,80 Tsd.
    DAX Performance VG9865 Long 77,30 162,64 Tsd.
    DAX Performance NB19E4 Long 34,49 162,11 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    SAP SE DQ5XST Long 6,05 139,45 Tsd.
    Deutsche Telekom AG PC3ZUG Short 3,10 126,00 Tsd.
    Bayer AG SU28CE Long 3,23 75,60 Tsd.
    Gold VK8EWG Long 5,20 59,10 Tsd.
    DAX Performance PL7WGH Long 8,05 51,53 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Leading Global Trends Portf.
    Classic
    		UBS1HM 521,50 Tsd.
    Select Infrastructure - Nordics
    Sonstige
    		A4AQH7 350,00 Tsd.
    Bayer AG
    Classic
    		LB456S 210,79 Tsd.
    Linde PLC
    Classic
    		DQ8QB5 199,98 Tsd.
    BASF SE
    Sonstige
    		DDZ0U2 83,04 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 24.11.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 24.11.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.