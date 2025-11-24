Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 24.11.25
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 24.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,13 %) genz vorne. Gefolgt von Bayer AG (+9,81 %), Rheinmetall AG (-3,36 %), Linde PLC (), SAP SE (+0,78 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|UJ5MYM
|Long
|58,54
|2,25 Mio.
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|8,15
|445,45 Tsd.
|Rheinmetall AG
|UQ242W
|Short
|3,89
|202,80 Tsd.
|DAX Performance
|VG9865
|Long
|77,30
|162,64 Tsd.
|DAX Performance
|NB19E4
|Long
|34,49
|162,11 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|SAP SE
|DQ5XST
|Long
|6,05
|139,45 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|PC3ZUG
|Short
|3,10
|126,00 Tsd.
|Bayer AG
|SU28CE
|Long
|3,23
|75,60 Tsd.
|Gold
|VK8EWG
|Long
|5,20
|59,10 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WGH
|Long
|8,05
|51,53 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Leading Global Trends Portf.
|
Classic
|UBS1HM
|521,50 Tsd.
|Select Infrastructure - Nordics
|
Sonstige
|A4AQH7
|350,00 Tsd.
|Bayer AG
|
Classic
|LB456S
|210,79 Tsd.
|Linde PLC
|
Classic
|DQ8QB5
|199,98 Tsd.
|BASF SE
|
Sonstige
|DDZ0U2
|83,04 Tsd.
