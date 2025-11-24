Prosus Registered (N) - Aktie bricht ein -4,28 % - 24.11.2025

Mit einer Performance von -4,28 % musste die Prosus Registered (N) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute bei der Prosus Registered (N) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Prosus Registered (N)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,09 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Prosus Registered (N) +49,33 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,13 % 1 Monat -2,85 % 3 Monate +7,09 % 1 Jahr +50,22 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,15 Mrd.EUR € wert.

Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den sechs Monaten per Ende September auf 250 …

Die OLX Group ("OLX"), ein weltweit führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Kleinanzeigen mit fast 60 Millionen täglichen Inseraten in sieben Märkten1 und Tochtergesellschaft von Prosus N.V., hat für die ersten sechs Monate des …

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.