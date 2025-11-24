Besonders beachtet!
Prosus Registered (N) - Aktie bricht ein -4,28 % - 24.11.2025
Am heutigen Handelstag muss die Prosus Registered (N) Aktie bisher Verluste von -4,28 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Prosus Registered (N) Aktie.
Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.
Prosus Registered (N) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.11.2025
Mit einer Performance von -4,28 % musste die Prosus Registered (N) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute bei der Prosus Registered (N) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Prosus Registered (N)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,09 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Prosus Registered (N) +49,33 % gewonnen.
Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.
Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,13 %
|1 Monat
|-2,85 %
|3 Monate
|+7,09 %
|1 Jahr
|+50,22 %
Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie
Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,15 Mrd.EUR € wert.
Internet-Holding Prosus verdient dank E-Commerce deutlich mehr
Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den sechs Monaten per Ende September auf 250 …
OLX Group meldet Rekord-Profitabilität mit 49% Marge und weiterhin starkem Umsatzwachstum von 22%
Die OLX Group ("OLX"), ein weltweit führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Kleinanzeigen mit fast 60 Millionen täglichen Inseraten in sieben Märkten1 und Tochtergesellschaft von Prosus N.V., hat für die ersten sechs Monate des …
Frische Q-Zahlen von Zoom Video Communications, Agilent Technologies, Julius Bär
Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.