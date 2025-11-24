MWB RESEARCH stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat United Internet bei einem unveränderten Kursziel von 28 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Thomas Wissler begründete seine Kaufempfehlung am Montag mit der jüngsten unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien. Der Versatel-Deal mit der Tochter 1&1 setze ein Ausrufezeichen hinter die Bewertung des Segments, verschlanke die Konzernstruktur und verbessere die Transparenz. Nach der jüngsten Kursschwäche sei dies ein Einstiegssignal./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 25,04EUR auf Tradegate (24. November 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
Analyst: Thomas Wissler
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
