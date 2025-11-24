Barclays hebt Ziel für ArcelorMittal auf 28 Euro - 'Equal Weight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 34,82 auf Tradegate (24. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,19 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 29,89 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5105. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -20,11 %/+19,83 % bedeutet.