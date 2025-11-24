ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für ArcelorMittal auf 28 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel für ArcelorMittal auf 28 Euro.
- Baustahl outperformt Edelstahl im dritten Quartal.
- Exportgeschäft bleibt politisch abhängig, vorsichtige Prognose.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In einem durchwachsenen dritten Quartal hätten Europas Baustahl- besser als die Edelstahlhersteller abgeschnitten, schrieb Tom Zhang in seinem am Montag vorliegenden Branchenrückblick. Für das Exportgeschäft, das weiter stark von politischen Entwicklungen abhänge, bleibe er vorsichtig. Zhang bevorzugt mit Blick auf die Nachfrage und die Lagerbestände weiterhin den Baustahl- gegenüber dem Edelstahlbereich. Die kurzfristigen Schätzungen für ArcelorMittal und Voestalpine dürften im einstelligen Prozentbereich steigen, während er bei Aperam mit einem Rückgang rechnet./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 34,82 auf Tradegate (24. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,19 %.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 29,89 Mrd..
ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5105. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -20,11 %/+19,83 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 28 Euro