    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelorMittal AktievorwärtsNachrichten zu ArcelorMittal

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays hebt Ziel für ArcelorMittal auf 28 Euro - 'Equal Weight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel für ArcelorMittal auf 28 Euro.
    • Baustahl outperformt Edelstahl im dritten Quartal.
    • Exportgeschäft bleibt politisch abhängig, vorsichtige Prognose.
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Ziel für ArcelorMittal auf 28 Euro - 'Equal Weight'
    Foto: HJBC - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In einem durchwachsenen dritten Quartal hätten Europas Baustahl- besser als die Edelstahlhersteller abgeschnitten, schrieb Tom Zhang in seinem am Montag vorliegenden Branchenrückblick. Für das Exportgeschäft, das weiter stark von politischen Entwicklungen abhänge, bleibe er vorsichtig. Zhang bevorzugt mit Blick auf die Nachfrage und die Lagerbestände weiterhin den Baustahl- gegenüber dem Edelstahlbereich. Die kurzfristigen Schätzungen für ArcelorMittal und Voestalpine dürften im einstelligen Prozentbereich steigen, während er bei Aperam mit einem Rückgang rechnet./gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ArcelorMittal SA!
    Long
    31,80€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 10,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,93€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 9,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ArcelorMittal

    +1,27 %
    +1,79 %
    +3,19 %
    +19,78 %
    +44,39 %
    +37,08 %
    +135,58 %
    +223,00 %
    -48,76 %
    ISIN:LU1598757687WKN:A2DRTZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 34,82 auf Tradegate (24. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +1,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 29,89 Mrd..

    ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5105. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -20,11 %/+19,83 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 28 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00, was einem Rückgang von -17,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays hebt Ziel für ArcelorMittal auf 28 Euro - 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In einem durchwachsenen dritten Quartal hätten Europas Baustahl- besser als die …