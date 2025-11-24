100% (FOTO)

Velburg (ots) - Budget gesprengt, Bau gestoppt, Nerven blank: Immer mehr

Bauherren geraten in die Kostenfalle. Material teurer, Zinsen gestiegen und

plötzlich reicht die Finanzierung nicht mehr. Die Folge: Nachfinanzierungen mit

Aufpreis, Bauzeitverlängerung, Streit mit den Gewerken. Dabei ließe sich der

ganze Stress vermeiden, wenn man die richtigen Schritte kennt.



Die meisten gehen zu früh zur Bank und verlassen sich auf Baukostenschätzungen,

die nie stimmen. In diesem Beitrag erfahren Sie, mit welchen sechs Methoden

Bauherren Planbarkeit zurückgewinnen - und wie sie unnötige Mehrkosten von

Anfang an verhindern.





1. Klare Grundlagen schaffenAm Anfang steht die sorgfältige Vorbereitung. Wer bauen will, muss genau wissen,was er will, noch bevor der erste Entwurf entsteht. Dazu gehört, den Standortrealistisch zu bewerten, mögliche Miet- oder Verkaufspreise zu kennen und diepassende Nutzungsstrategie festzulegen.Ob kompakte Wohnungen oder großvolumige Gewerbeflächen: Erst wenn das Ziel klarumrissen ist, sollte man zum Architekten gehen und die Planung anstoßen. DieseVorarbeit spart später nicht nur Zeit, sondern verhindert auch, dass teureUmplanungen nötig werden.2. Am Anfang intensiv - dann früh Kontakt mit dem MarktViele Projekte scheitern, weil Bauherren den Einstieg zu leicht nehmen. DieAnfangsphase verlangt volle Aufmerksamkeit: Nutzungskonzept, Raumprogramm, ersteEntwürfe - all das sollte sorgfältig durchdacht sein.Sobald ein erster Planungsstand erreicht ist, empfiehlt es sich, frühzeitigKontakt zu Baufirmen und Generalunternehmern aufzunehmen. Bereits auf Basis vonPlänen im Maßstab 1:100 können funktionale Leistungsbeschreibungen erstellt undechte Marktpreise eingeholt werden.Gerade diese frühe Marktresonanz zeigt, ob ein Projekt wirtschaftlich tragfähigist und liefert oft wertvolle Anregungen zur Kostenoptimierung.Generalunternehmer verfügen häufig über praktische Einsparideen, etwa durchalternative Materialien oder effizientere Bauweisen.3. Finanzierung erst nach belastbaren AngebotenEiner der häufigsten und teuersten Fehler besteht darin, die Finanzierung zufrüh abzuschließen. Viele Bauherren sichern sich Darlehen auf Grundlage vonSchätzungen aus Leistungsphasen 2 oder 3 - basierend auf Baukostenkennwertenoder BKI-Daten, die kaum belastbar sind.Das Problem: Sobald die Finanzierung steht, ist der Rahmen fixiert. Steigen dietatsächlichen Kosten, bleibt nur die Nachfinanzierung, meist mit hohenZusatzgebühren und Zinsen.