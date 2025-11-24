100% (FOTO)

6 Tricks für Kostensicherheit bei Neubau und Sanierung
Velburg (ots) - Budget gesprengt, Bau gestoppt, Nerven blank: Immer mehr
Bauherren geraten in die Kostenfalle. Material teurer, Zinsen gestiegen und
plötzlich reicht die Finanzierung nicht mehr. Die Folge: Nachfinanzierungen mit
Aufpreis, Bauzeitverlängerung, Streit mit den Gewerken. Dabei ließe sich der
ganze Stress vermeiden, wenn man die richtigen Schritte kennt.
Die meisten gehen zu früh zur Bank und verlassen sich auf Baukostenschätzungen,
die nie stimmen. In diesem Beitrag erfahren Sie, mit welchen sechs Methoden
Bauherren Planbarkeit zurückgewinnen - und wie sie unnötige Mehrkosten von
Anfang an verhindern.
1. Klare Grundlagen schaffen
Am Anfang steht die sorgfältige Vorbereitung. Wer bauen will, muss genau wissen,
was er will, noch bevor der erste Entwurf entsteht. Dazu gehört, den Standort
realistisch zu bewerten, mögliche Miet- oder Verkaufspreise zu kennen und die
passende Nutzungsstrategie festzulegen.
Ob kompakte Wohnungen oder großvolumige Gewerbeflächen: Erst wenn das Ziel klar
umrissen ist, sollte man zum Architekten gehen und die Planung anstoßen. Diese
Vorarbeit spart später nicht nur Zeit, sondern verhindert auch, dass teure
Umplanungen nötig werden.
2. Am Anfang intensiv - dann früh Kontakt mit dem Markt
Viele Projekte scheitern, weil Bauherren den Einstieg zu leicht nehmen. Die
Anfangsphase verlangt volle Aufmerksamkeit: Nutzungskonzept, Raumprogramm, erste
Entwürfe - all das sollte sorgfältig durchdacht sein.
Sobald ein erster Planungsstand erreicht ist, empfiehlt es sich, frühzeitig
Kontakt zu Baufirmen und Generalunternehmern aufzunehmen. Bereits auf Basis von
Plänen im Maßstab 1:100 können funktionale Leistungsbeschreibungen erstellt und
echte Marktpreise eingeholt werden.
Gerade diese frühe Marktresonanz zeigt, ob ein Projekt wirtschaftlich tragfähig
ist und liefert oft wertvolle Anregungen zur Kostenoptimierung.
Generalunternehmer verfügen häufig über praktische Einsparideen, etwa durch
alternative Materialien oder effizientere Bauweisen.
3. Finanzierung erst nach belastbaren Angeboten
Einer der häufigsten und teuersten Fehler besteht darin, die Finanzierung zu
früh abzuschließen. Viele Bauherren sichern sich Darlehen auf Grundlage von
Schätzungen aus Leistungsphasen 2 oder 3 - basierend auf Baukostenkennwerten
oder BKI-Daten, die kaum belastbar sind.
Das Problem: Sobald die Finanzierung steht, ist der Rahmen fixiert. Steigen die
tatsächlichen Kosten, bleibt nur die Nachfinanzierung, meist mit hohen
Zusatzgebühren und Zinsen.
