100% (FOTO)

    6 Tricks für Kostensicherheit bei Neubau und Sanierung

    Velburg (ots) - Budget gesprengt, Bau gestoppt, Nerven blank: Immer mehr
    Bauherren geraten in die Kostenfalle. Material teurer, Zinsen gestiegen und
    plötzlich reicht die Finanzierung nicht mehr. Die Folge: Nachfinanzierungen mit
    Aufpreis, Bauzeitverlängerung, Streit mit den Gewerken. Dabei ließe sich der
    ganze Stress vermeiden, wenn man die richtigen Schritte kennt.

    Die meisten gehen zu früh zur Bank und verlassen sich auf Baukostenschätzungen,
    die nie stimmen. In diesem Beitrag erfahren Sie, mit welchen sechs Methoden
    Bauherren Planbarkeit zurückgewinnen - und wie sie unnötige Mehrkosten von
    Anfang an verhindern.

    1. Klare Grundlagen schaffen

    Am Anfang steht die sorgfältige Vorbereitung. Wer bauen will, muss genau wissen,
    was er will, noch bevor der erste Entwurf entsteht. Dazu gehört, den Standort
    realistisch zu bewerten, mögliche Miet- oder Verkaufspreise zu kennen und die
    passende Nutzungsstrategie festzulegen.

    Ob kompakte Wohnungen oder großvolumige Gewerbeflächen: Erst wenn das Ziel klar
    umrissen ist, sollte man zum Architekten gehen und die Planung anstoßen. Diese
    Vorarbeit spart später nicht nur Zeit, sondern verhindert auch, dass teure
    Umplanungen nötig werden.

    2. Am Anfang intensiv - dann früh Kontakt mit dem Markt

    Viele Projekte scheitern, weil Bauherren den Einstieg zu leicht nehmen. Die
    Anfangsphase verlangt volle Aufmerksamkeit: Nutzungskonzept, Raumprogramm, erste
    Entwürfe - all das sollte sorgfältig durchdacht sein.

    Sobald ein erster Planungsstand erreicht ist, empfiehlt es sich, frühzeitig
    Kontakt zu Baufirmen und Generalunternehmern aufzunehmen. Bereits auf Basis von
    Plänen im Maßstab 1:100 können funktionale Leistungsbeschreibungen erstellt und
    echte Marktpreise eingeholt werden.

    Gerade diese frühe Marktresonanz zeigt, ob ein Projekt wirtschaftlich tragfähig
    ist und liefert oft wertvolle Anregungen zur Kostenoptimierung.
    Generalunternehmer verfügen häufig über praktische Einsparideen, etwa durch
    alternative Materialien oder effizientere Bauweisen.

    3. Finanzierung erst nach belastbaren Angeboten

    Einer der häufigsten und teuersten Fehler besteht darin, die Finanzierung zu
    früh abzuschließen. Viele Bauherren sichern sich Darlehen auf Grundlage von
    Schätzungen aus Leistungsphasen 2 oder 3 - basierend auf Baukostenkennwerten
    oder BKI-Daten, die kaum belastbar sind.

    Das Problem: Sobald die Finanzierung steht, ist der Rahmen fixiert. Steigen die
    tatsächlichen Kosten, bleibt nur die Nachfinanzierung, meist mit hohen
    Zusatzgebühren und Zinsen.
