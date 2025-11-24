Branchenbündnis k3d fordert "Nationale Gesamtstrategie" für Kultur- und Kreativwirtschaft in enger Verzahnung mit Europa

Berlin (ots) - Die Kreativ- und Kulturwirtschaft in Deutschland benötigt als ein

Schlüsselsektor für wirtschaftliche Dynamik und gesellschaftliche Resilienz

endlich eine klare Strategie und geeignete Strukturen, damit sie ihre

Wirtschafts-, Innovations- und Integrationskraft im internationalen Wettbewerb

nachhaltig entfalten kann. Für eine "Nationale Gesamtstrategie" ist neben

positiven regulatorischen Rahmenbedingungen vor allem eine bessere Verzahnung

von Bundes- und Landesebene - in engem Schulterschluss mit der EU - notwendig.



Dies sind zentrale Forderungen eines Positionspapiers, das die Koalition Kultur-

und Kreativwirtschaft in Deutschland (k3d) heute anlässlich des Kongresses

"Zukunft unternehmen" von KreativBund - Bundeszentrum Kultur- und

Kreativwirtschaft - in Berlin veröffentlicht hat. Als Gastgeber des Kongresses

werden unter anderem der Staatsminister für Kultur und Medien (BKM), Dr. Wolfram

Weimer, sowie die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie (BMWE), Gitta Connemann, erwartet. k3d ist

Kooperationspartner der Veranstaltung.







erklärte für k3d: "Der gemeinsame Branchendialog der Bundesregierung mit der

Kultur- und Kreativwirtschaft im Oktober war ein vielversprechender Auftakt und

eine wichtige Initiative für die Stärkung der Branche in Deutschland. Daran gilt

es anzuknüpfen. Nur durch ein abgestimmtes Zusammenspiel von Bund, Ländern,

Europa, Verbänden und anderen Akteuren kann unser Wirtschaftssektor seine

Potenziale deutschland- und europaweit vollständig erbringen - für

wirtschaftlichen Fortschritt, gesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltige

Zukunftsgestaltung."



Drücke weiter: "Im Mittelpunkt des heutigen Kongresses stehen Creative Tech und

KI-Strategien. Auch hier kommt der europäischen Ebene eine entscheidende

Bedeutung zu, denn die Etablierung eines belastbaren Rechtsrahmens für einen

echten Lizenzmarkt bleibt von zentraler Bedeutung."



Daniela Beaujean, Geschäftsführerin des VAUNET - Verband der Privaten Medien:

"Nachdem die Kultur- und Kreativwirtschaft in den letzten Jahren mehr

Sichtbarkeit gewonnen hat, müssen für eine nationale Gesamtstrategie nun der

angestoßene Dialog mit der Bundesregierung verstetigt und die Verzahnung mit der

EU und den Ländern angestrebt werden. Hierzu gehört ein Austausch von Best

Practice-Beispielen und die Verbesserung der Datenbasis, um die Leistungsstärke

der Kultur- und Kreativwirtschaft als Faktor für den Wirtschafts- und

Arbeitsstandort zu steigern. Ebenfalls im Zentrum unserer Forderungen stehen die

notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen, um fairen Wettbewerb und die





