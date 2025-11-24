Branchenbündnis k3d fordert "Nationale Gesamtstrategie" für Kultur- und Kreativwirtschaft in enger Verzahnung mit Europa
Berlin (ots) - Die Kreativ- und Kulturwirtschaft in Deutschland benötigt als ein
Schlüsselsektor für wirtschaftliche Dynamik und gesellschaftliche Resilienz
endlich eine klare Strategie und geeignete Strukturen, damit sie ihre
Wirtschafts-, Innovations- und Integrationskraft im internationalen Wettbewerb
nachhaltig entfalten kann. Für eine "Nationale Gesamtstrategie" ist neben
positiven regulatorischen Rahmenbedingungen vor allem eine bessere Verzahnung
von Bundes- und Landesebene - in engem Schulterschluss mit der EU - notwendig.
Dies sind zentrale Forderungen eines Positionspapiers, das die Koalition Kultur-
und Kreativwirtschaft in Deutschland (k3d) heute anlässlich des Kongresses
"Zukunft unternehmen" von KreativBund - Bundeszentrum Kultur- und
Kreativwirtschaft - in Berlin veröffentlicht hat. Als Gastgeber des Kongresses
werden unter anderem der Staatsminister für Kultur und Medien (BKM), Dr. Wolfram
Weimer, sowie die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWE), Gitta Connemann, erwartet. k3d ist
Kooperationspartner der Veranstaltung.
Dies sind zentrale Forderungen eines Positionspapiers, das die Koalition Kultur-
und Kreativwirtschaft in Deutschland (k3d) heute anlässlich des Kongresses
"Zukunft unternehmen" von KreativBund - Bundeszentrum Kultur- und
Kreativwirtschaft - in Berlin veröffentlicht hat. Als Gastgeber des Kongresses
werden unter anderem der Staatsminister für Kultur und Medien (BKM), Dr. Wolfram
Weimer, sowie die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWE), Gitta Connemann, erwartet. k3d ist
Kooperationspartner der Veranstaltung.
Dr. Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie,
erklärte für k3d: "Der gemeinsame Branchendialog der Bundesregierung mit der
Kultur- und Kreativwirtschaft im Oktober war ein vielversprechender Auftakt und
eine wichtige Initiative für die Stärkung der Branche in Deutschland. Daran gilt
es anzuknüpfen. Nur durch ein abgestimmtes Zusammenspiel von Bund, Ländern,
Europa, Verbänden und anderen Akteuren kann unser Wirtschaftssektor seine
Potenziale deutschland- und europaweit vollständig erbringen - für
wirtschaftlichen Fortschritt, gesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltige
Zukunftsgestaltung."
Drücke weiter: "Im Mittelpunkt des heutigen Kongresses stehen Creative Tech und
KI-Strategien. Auch hier kommt der europäischen Ebene eine entscheidende
Bedeutung zu, denn die Etablierung eines belastbaren Rechtsrahmens für einen
echten Lizenzmarkt bleibt von zentraler Bedeutung."
Daniela Beaujean, Geschäftsführerin des VAUNET - Verband der Privaten Medien:
"Nachdem die Kultur- und Kreativwirtschaft in den letzten Jahren mehr
Sichtbarkeit gewonnen hat, müssen für eine nationale Gesamtstrategie nun der
angestoßene Dialog mit der Bundesregierung verstetigt und die Verzahnung mit der
EU und den Ländern angestrebt werden. Hierzu gehört ein Austausch von Best
Practice-Beispielen und die Verbesserung der Datenbasis, um die Leistungsstärke
der Kultur- und Kreativwirtschaft als Faktor für den Wirtschafts- und
Arbeitsstandort zu steigern. Ebenfalls im Zentrum unserer Forderungen stehen die
notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen, um fairen Wettbewerb und die
