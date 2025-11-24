    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Branchenbündnis k3d fordert "Nationale Gesamtstrategie" für Kultur- und Kreativwirtschaft in enger Verzahnung mit Europa

    Berlin (ots) - Die Kreativ- und Kulturwirtschaft in Deutschland benötigt als ein
    Schlüsselsektor für wirtschaftliche Dynamik und gesellschaftliche Resilienz
    endlich eine klare Strategie und geeignete Strukturen, damit sie ihre
    Wirtschafts-, Innovations- und Integrationskraft im internationalen Wettbewerb
    nachhaltig entfalten kann. Für eine "Nationale Gesamtstrategie" ist neben
    positiven regulatorischen Rahmenbedingungen vor allem eine bessere Verzahnung
    von Bundes- und Landesebene - in engem Schulterschluss mit der EU - notwendig.

    Dies sind zentrale Forderungen eines Positionspapiers, das die Koalition Kultur-
    und Kreativwirtschaft in Deutschland (k3d) heute anlässlich des Kongresses
    "Zukunft unternehmen" von KreativBund - Bundeszentrum Kultur- und
    Kreativwirtschaft - in Berlin veröffentlicht hat. Als Gastgeber des Kongresses
    werden unter anderem der Staatsminister für Kultur und Medien (BKM), Dr. Wolfram
    Weimer, sowie die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für
    Wirtschaft und Energie (BMWE), Gitta Connemann, erwartet. k3d ist
    Kooperationspartner der Veranstaltung.

    Dr. Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie,
    erklärte für k3d: "Der gemeinsame Branchendialog der Bundesregierung mit der
    Kultur- und Kreativwirtschaft im Oktober war ein vielversprechender Auftakt und
    eine wichtige Initiative für die Stärkung der Branche in Deutschland. Daran gilt
    es anzuknüpfen. Nur durch ein abgestimmtes Zusammenspiel von Bund, Ländern,
    Europa, Verbänden und anderen Akteuren kann unser Wirtschaftssektor seine
    Potenziale deutschland- und europaweit vollständig erbringen - für
    wirtschaftlichen Fortschritt, gesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltige
    Zukunftsgestaltung."

    Drücke weiter: "Im Mittelpunkt des heutigen Kongresses stehen Creative Tech und
    KI-Strategien. Auch hier kommt der europäischen Ebene eine entscheidende
    Bedeutung zu, denn die Etablierung eines belastbaren Rechtsrahmens für einen
    echten Lizenzmarkt bleibt von zentraler Bedeutung."

    Daniela Beaujean, Geschäftsführerin des VAUNET - Verband der Privaten Medien:
    "Nachdem die Kultur- und Kreativwirtschaft in den letzten Jahren mehr
    Sichtbarkeit gewonnen hat, müssen für eine nationale Gesamtstrategie nun der
    angestoßene Dialog mit der Bundesregierung verstetigt und die Verzahnung mit der
    EU und den Ländern angestrebt werden. Hierzu gehört ein Austausch von Best
    Practice-Beispielen und die Verbesserung der Datenbasis, um die Leistungsstärke
    der Kultur- und Kreativwirtschaft als Faktor für den Wirtschafts- und
    Arbeitsstandort zu steigern. Ebenfalls im Zentrum unserer Forderungen stehen die
    notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen, um fairen Wettbewerb und die
