Coppernico beantragt erweiterte Bohrgenehmigung für sein Kupfer-Gold-Projekt Sombrero in Peru

Vancouver, Kanada – 24. November 2025 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) („Coppernico“ oder das „Unternehmen“), freut sich, über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. bekannt zu geben, dass es nach Abschluss aller erforderlichen Umweltstudien formell einen Antrag auf eine halbdetaillierte Umweltverträglichkeitsprüfung („EIA-Sd“) für eine Bohrgenehmigung (der „Antrag“) für sein Projekt Sombrero in Peru eingereicht hat. Sobald die Genehmigung erteilt ist, wird diese erweiterte Explorationsmöglichkeiten für mehrere hochprioritäre Kupfer-Gold-Ziele im Zielgebiet Ccascabamba, auf das sich die bisherigen Bohrungen des Unternehmens konzentrierten, und darüber hinaus ermöglichen.

Der Antrag sieht eine erhebliche Erweiterung des derzeit genehmigten Bohrgebiets um ca. 2.120 Hektar (ha) auf eine Gesamtfläche von 3.024 ha vor (Abbildung 1), durch die zusätzliche vielversprechende Ziele einbezogen werden. Außerdem soll die Anzahl der Bohrplattformen von 38 auf 181 erhöht und die Kapazität für den Einsatz zusätzlicher Bohranlagen ausgebaut werden. Zu den Zielen, die von dem Antrag abgedeckt sind, gehören Fierrazo, Corrales, Tipicancha, Chumpi und Escondida South, die durch überzeugende geophysikalische und geochemische Signaturen geprägt sind (Abbildung 1), unter anderem aussagekräftige historische Bohrdaten aus Fierrazo (Abbildung 2).

Abbildung 1: Karte des derzeit genehmigten Bohrgebiets und der für 2025 geplanten Erweiterung der Bohrgenehmigung, auf der die wichtigsten Ziele sowie der geochemische und geologische Kontext im Bereich von Sombrero dargestellt sind.

Ivan Bebek, Chairman und CEO von Coppernico, merkte dazu wie folgt an: „Die Einreichung dieses erweiterten Genehmigungsantrags ist ein großer Schritt vorwärts für unser Projekt Sombrero, da er uns Zugang zu mehreren wichtigen zusätzlichen Zielen verschafft und eine größere Anzahl von Bohrplattformen ermöglicht, während wir unsere Planung für die Phase-2-Bohrungen gerade beenden.

Unsere ersten Bohrergebnisse, die Anfang dieses Jahres gemeldet wurden, haben unsere Zielsetzung über die Grenzen unserer aktuellen Genehmigungen hinaus erweitert. Die neue Genehmigung wird wichtige Bereiche des Projekts erschließen, unter anderem unser am weitesten fortgeschrittenes Zielgebiet Fierrazo, in dem historische Bohrungen bereits eine signifikante Kupfermineralisierung in der dritten Dimension aufgedeckt haben, und unser neues Zielgebiet Tipicancha.