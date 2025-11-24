Große Einsparungen bei tragbaren Kraftwerken und Solargeneratoren

Die Veranstaltung bietet Rabatte von bis zu 68 % auf und ist damit die beste Zeit des Jahres für Outdoor-Abenteurer, Wohnmobilreisende und Hausbesitzer, die ihre Ausrüstung mit sauberer Energie aufrüsten möchten.

DIAMOND BAR, Calif., 24. November 2025 /PRNewswire/ -- ALLPOWERS hat offiziell seinen größten Black Friday Sale des Jahres gestartet und bietet rekordverdächtig niedrige Preise für eine breite Palette an tragbaren Stromstationen, Heim-Backup-Systemen und hocheffizienten Solarmodulen. Sie läuft von Mitte November bis 1. Dezember.

Unschlagbare Preise für die meistverkauften Stromversorgungslösungen

Bei der diesjährigen Black Friday-Aktion gibt es erhebliche Preisnachlässe bei den beliebtesten Modellen von ALLPOWERS, wie dem R2500 (2500W | 2016Wh) für den Einsatz zu Hause und im Wohnmobil, die R1500 Serie (1800W | 1152Wh) und R1500 Lite Serie (1600W | 1056Wh) für Camping und Notfälle, die leichtgewichtige R600 Serie (600W | 299Wh) für den mobilen Einsatz und die leistungsstarke R4000 (4000W | 3456Wh) für die Unterstützung des gesamten Hauses. Hocheffiziente faltbare Solarmodule wie das SP037 und SP039 sind ebenfalls stark rabattiert, wobei mehrere Kraftwerk-plus-Solar-Pakete zu den niedrigsten Preisen des Jahres angeboten werden.

Zusätzliche Einsparungen mit gestaffelten Rabatten

Zusätzlich zu den direkten Preisnachlässen bietet ALLPOWERS weitere gestaffelte Rabatte an:

- Bestellungen über 1.200 €: 3% extra auf

- Über 1.600 €: Extra 5% Rabatt auf

- Über 2.000 €: Extra 7% Rabatt auf

- Über 2.500 €: zusätzliche 10% Rabatt

Diese gestapelten Einsparungen machen es den Nutzern wesentlich leichter, ein komplettes netzunabhängiges oder privates Notstromsystem aufzubauen.

Geben Sie mehr aus, erhalten Sie mehr: Kostenlose Geschenke

Zusätzlich zu den reduzierten Preisen führt ALLPOWERS ein gestaffeltes Geschenkprogramm für Black Friday ein.

Die Kunden können je nach Bestellwert kostenlose Geräte erhalten:

- Bestellungen über 1.700 €: Gratis PB100

- Über €2.100: Kostenlos Solax P100

- Über €2.500: Kostenlos S200

- Über €3.000: Frei R600

Die Initiative soll die Nutzer beim Aufbau kompletter netzunabhängiger oder notfalltauglicher Systeme unterstützen und ihnen zusätzliche Flexibilität verschaffen.

Umfassende Einkaufsvorteile

Alle Black Friday-Einkäufe über den offiziellen ALLPOWERS EU-Store beinhalten:

- 30-Tage-Preisgarantie

- 30-Tage-Rückgabegarantie

- Lebenslanger Kundensupport

- Schnelle EU-weite Lieferung

- Bis zu 5 Jahre Garantie

Entdecken Sie alle Angebote auf der offiziellen ALLPOWERS EU Black Friday Seite:

iallpowers.eu/black-friday

