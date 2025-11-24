    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBISOFT Entertainment AktievorwärtsNachrichten zu UBISOFT Entertainment

    Ubisoft beruhigt Anleger nach einem Buchhaltungsfehler mit frischem Geld von Tencent. Der Milliarden-Deal soll Schulden tilgen und den Konzern neu aufstellen.

    Milliardenhilfe aus China - Buchhaltungsskandal enthüllt – und plötzlich schießt diese Aktie nach oben!
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Ubisoft hat bestätigt, Umsätze aus einer Partnerschaft falsch nach internationalen Rechnungslegungsstandards verbucht zu haben. Die Wirtschaftsprüfer verlangten Korrekturen und verschoben die Anerkennung weiterer Erlöse aus einem Vertrag des 2. Quartals des Geschäftsjahres 2026. Diese Änderungen führten dazu, dass Ubisoft zum 30. September gegen Kreditauflagen verstieß.

    Eigentlich wollte das Unternehmen seine Halbjahreszahlen am 13. November veröffentlichen. Stattdessen bat Ubisoft die Börse Euronext um einen Handelsstopp für Aktien und Anleihen. Eine Woche lang kursierten Gerüchte über finanzielle Probleme.

    Tencent-Geld stopft das Loch

    Um den Kreditverstoß zu beheben, greift Ubisoft auf Mittel aus einem im März vereinbarten Investment von Tencent zurück. Der chinesische Technologiekonzern investiert 1,25 Milliarden US-Dollar in die neue Einheit Vantage Studios und erhält dafür 25 Prozent. Alle Bedingungen seien erfüllt und der Abschluss stehe "in den kommenden Tagen" bevor, erklärte Vorstandschef Yves Guillemot.

    Mit dem frischen Kapital will Ubisoft Kredite über rund 286 Millionen Euro vorzeitig zurückzahlen. Analyst Ethan Garber von Imperial Capital sagte: "Die größte Angst war, dass der Tencent-Deal gefallen ist."

    Aktie schießt hoch, Analysten bleiben skeptisch

    Nach Wiederaufnahme des Handels stieg die Ubisoft-Aktie um bis zu 13 Prozent. Eine Anleihe mit Fälligkeit im November 2027 zog um etwa 5,3 Cent auf 90,7 Cent je Euro an. Analyst Edward James von Cantor Fitzgerald warnte:

    "Es stellt die Validität der Zahlen insgesamt infrage. Der Covenant-Verstoß ist nur deshalb akzeptabel, weil Tencent ihnen die vorzeitige Rückzahlung ermöglicht."

    Ubisofts Nettoverschuldung lag zum 30. September bei 1,42 Milliarden Euro, davon 271 Millionen Euro durch die Neubewertung. Die Buchungen im 2. Quartal erreichten 491 Millionen Euro und lagen über den Schätzungen von 451 Millionen Euro. Für das 3. Quartal rechnet der Konzern mit rund 305 Millionen Euro. Am Montag notierte die Ubisoft-Aktie in Paris mit einem Plus von drei Prozent bei 7,25 Euro (Stand 12:03 Uhr MEZ).

    Strategische Neuausrichtung durch Vantage Studios

    Im März kündigte Ubisoft an, seine erfolgreichsten Marken in einer eigenständigen Einheit zu bündeln. Vantage Studios beherbergt nun Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six. Geführt wird sie von Christophe Derennes und Charles Guillemot, zwei Familienmitgliedern des Firmengründers.

    Das Investment verschafft Ubisoft dringend benötigte Liquidität, ohne die Stimmrechtskontrolle der Familie Guillemot zu verwässern. Der Konzern plant, mit dem Geld die Verschuldung zu senken und die strategische Neuaufstellung zu finanzieren. Im Januar soll ein neues Betriebsmodell vorgestellt werden.

    Die Probleme bleiben jedoch tiefgreifend. Ubisoft hat zuletzt mehrfach teure Flops wie Avatar: Frontiers of Pandora und Star Wars Outlaws produziert und Trends verfolgt, die sich nicht durchsetzten, darunter NFTs und der später eingestellte Shooter xDefiant.

    Der Tencent-Deal bringt kurzfristige Stabilität – langfristig muss Ubisoft jedoch beweisen, dass der Neustart mehr ist als ein Befreiungsschlag.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
