UBS stuft Prosus auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz der Internet-Beteiligungsgesellschaft sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag in erster Reaktion. Das operative Ergebnis (aEbit) im E-Commerce habe die Konsensschätzung leicht verfehlt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 54,98EUR auf Tradegate (24. November 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.