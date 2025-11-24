Tote in Cherson nach russischem Beschuss
Für Sie zusammengefasst
- Frau (61) bei russischem Angriff in Cherson getötet.
- 39-Jährige verletzt; Attacke ereignete sich am Morgen.
- Cherson: Region seit Jahren von Russland besetzt.
CHERSON (dpa-AFX) - In der südukrainischen Stadt Cherson ist nach Behördenangaben eine Frau bei einem russischen Angriff getötet worden. Die 61-Jährige habe sich zum Zeitpunkt der Attacke am Morgen auf der Straße befunden, teilte die Militärverwaltung mit. Eine 39 Jahre alte Frau sei außerdem verletzt worden.
Russland überzieht die Ukraine seit fast vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Ein großer Teil der Region Cherson ist von russischen Truppen besetzt und der Fluss Dnipro bildet die Frontlinie./ksr/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen