BTC, ETH und XRP steigen – doch Analysten warnen vor Bullenfalle

Bitcoin (BTC) notiert am Montagmittag bei 86.800 US-Dollar, rund 1 Prozent im Plus innerhalb der letzten 24 Stunden. Auf Wochensicht steht jedoch weiterhin ein deutliches Minus von über 9 Prozent. Damit wird die Verlustserie der letzten Woche vorerst pausiert – BTC hat seine längste Verlustserie seit 2024 verzeichnet.

Der Krypto-Markt zeigt am Montagmittag erste Zeichen einer Stabilisierung – doch die Marktstruktur bleibt brüchig, und Analysten mahnen zur Vorsicht.

Marktdaten zeigen, dass die führende Kryptowährung im laufenden Quartal mit einem Verlust von über 24 Prozent auf dem Weg ist, das schwächste Quartal seit 2018 zu verzeichnen. Zwischenzeitlich war der Kurs bis auf 82.100 US-Dollar gefallen, bevor eine technische Gegenbewegung einsetzte.

Die jüngste Erholung wird unter anderem durch ein massives Repricing der US-Zinspolitik ausgelöst. Die Wahrscheinlichkeit einer Zins­senkung der Federal Reserve im Dezember ist nach Marktpreisen von 40 auf fast 70 Prozent gestiegen – ein Rückenwind für Risikoassets.

Trotz dieser Entwicklung bleiben Experten skeptisch. "Pessimismus hat seinen Höhepunkt erreicht, aber die Gefahr einer Bullenfalle ist real", warnt Sean Dawson, Forschungsleiter der Optionsplattform Derive. Viele Digital-Asset-Treasuries würden weiterhin unter ihrem Nettoinventarwert handeln – ein Hinweis auf strukturellen Druck. Auch Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum notieren überwiegend im roten Bereich.

Auch Rachael Lucas, Analystin bei BTC Markets, bleibt vorsichtig. "BTC hält sich kurzfristig konstruktiv über 86.000 US-Dollar, aber die Struktur bleibt fragil", sagt sie. Erst ein Durchbruch über 88.000 US-Dollar würde signalisieren, dass ein Boden gefunden sein könnte.

Ethereum und XRP mit leichten Zugewinnen

Ethereum (ETH) steigt am Montag um 0,6 Prozent auf 2.850 US-Dollar, liegt jedoch auf Wochenbasis über 11 Prozent im Minus. XRP steigt um 1,5 Prozent, notiert aber mit 2,06 US-Dollar weiterhin fast 9 Prozent im Wochentief.

Auch andere Large-Cap-Coins wie Solana verzeichnen eine Gegenbewegung. Insgesamt steigt der globale Kryptomarkt um 0,9 Prozent auf eine Marktkapitalisierung von 2,96 Billionen US-Dollar.

Doch trotz leichter Erholung bleibt die Stimmung angeschlagen: Der Crypto Fear & Greed Index klettert lediglich von 11 auf 12 Punkte – und verharrt damit klar in der Zone extremer Angst.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



