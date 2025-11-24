ZDK: Hohe Eigenzulassungen der Hersteller verschleiern fragilen BEV-Markt

Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) sieht im

deutlich gestiegenen Anteil von Eigenzulassungen einen klaren Hinweis auf eine

weiterhin schwache Nachfrage bei batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV).



"Fast jedes vierte neu zugelassene Auto im Oktober war eine Eigenzulassung - das

ist ein deutliches Warnsignal", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. "Denn so

wird sichtbar, dass der Markt sein Wachstum derzeit nicht aus echter

Kundennachfrage schöpft, sondern vor allem durch künstliche Impulse der

Hersteller und Händler getragen wird. Wenn ein Viertel der Neuzulassungen

faktisch 'auf eigene Rechnung' erfolgt, zeigt das, wie verhalten die

Privatkunden und Gewerbekunden tatsächlich unterwegs sind - insbesondere bei

Elektroautos."





Eigenzulassungen treiben BEV-Zahlen - private Nachfrage sinktEigenzulassungen durch Hersteller und Handel sind ein bewährtes Mittel, umModell- und Quartalsziele zu erreichen oder insbesondere auch die strengenCO2-Flottenvorgaben einzuhalten. Hier wird die Fehlsteuerung der europäischenFlottenregulierung offensichtlich: sie adressiert nur die Angebotsseite, nichtaber die Nachfrageseite. Die aktuelle Dynamik bei den Kurzzeitzulassungen fälltungewöhnlich stark aus. Die Zulassungsstruktur des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA)zeigt, dass die BEV-Wachstumsraten stark überzeichnet sind. In den ersten zehnMonaten dieses Jahres sind die BEV-Eigenzulassungen durch Hersteller und Handelim Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2024 um 51% gestiegen - auf 102.520Fahrzeuge. Allein die BEV-Eigenzulassungen der Hersteller haben sich imVergleich zum Zehnmonatszeitraum im Jahr 2023 um das 2,5-fache auf 54.872Fahrzeuge erhöht. In der gleichen Zeitspanne ging die Zahl privaterBEV-Neuzulassungen um 7%, und die der um die Eigenzulassungen bereinigtengewerblichen Zulassungen um 6,4% zurück."Ob Gesamtmarkt oder E-Fahrzeuge - die Zahlen zeigen sehr klar, dass dieHersteller den Absatz derzeit in erheblichem Maße selbst tragen. Die private undgewerbliche Nachfrage bleibt weiterhin sehr verhalten und entwickelt sich längstnicht so dynamisch, wie es für einen stabilen Markt nötig wäre", betontPeckruhn. Ein Blick auf 2023 - als der staatliche Umweltbonus die BEV-Verkäufenoch maßgeblich incentivierte - verstärkt wie beschrieben diesen Eindruck.Kurzzeitzulassungen drücken Restwerte und verunsichern KäuferHinzu kommt ein unerwünschter Nebeneffekt: Die hohen Eigenzulassungen imBEV-Segment belasten die Restwerte gebrauchter Elektroautos spürbar. GroßeZahlen kurz zugelassener Fahrzeuge gelangen nach wenigen Monaten zu deutlichreduzierten Preisen wieder in den Markt - und drücken das gesamte Preisniveau im