ZDK-Pressemitteilung
ZDK: Hohe Eigenzulassungen der Hersteller verschleiern fragilen BEV-Markt
Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) sieht im
deutlich gestiegenen Anteil von Eigenzulassungen einen klaren Hinweis auf eine
weiterhin schwache Nachfrage bei batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV).
"Fast jedes vierte neu zugelassene Auto im Oktober war eine Eigenzulassung - das
ist ein deutliches Warnsignal", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. "Denn so
wird sichtbar, dass der Markt sein Wachstum derzeit nicht aus echter
Kundennachfrage schöpft, sondern vor allem durch künstliche Impulse der
Hersteller und Händler getragen wird. Wenn ein Viertel der Neuzulassungen
faktisch 'auf eigene Rechnung' erfolgt, zeigt das, wie verhalten die
Privatkunden und Gewerbekunden tatsächlich unterwegs sind - insbesondere bei
Elektroautos."
deutlich gestiegenen Anteil von Eigenzulassungen einen klaren Hinweis auf eine
weiterhin schwache Nachfrage bei batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV).
"Fast jedes vierte neu zugelassene Auto im Oktober war eine Eigenzulassung - das
ist ein deutliches Warnsignal", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. "Denn so
wird sichtbar, dass der Markt sein Wachstum derzeit nicht aus echter
Kundennachfrage schöpft, sondern vor allem durch künstliche Impulse der
Hersteller und Händler getragen wird. Wenn ein Viertel der Neuzulassungen
faktisch 'auf eigene Rechnung' erfolgt, zeigt das, wie verhalten die
Privatkunden und Gewerbekunden tatsächlich unterwegs sind - insbesondere bei
Elektroautos."
Eigenzulassungen treiben BEV-Zahlen - private Nachfrage sinkt
Eigenzulassungen durch Hersteller und Handel sind ein bewährtes Mittel, um
Modell- und Quartalsziele zu erreichen oder insbesondere auch die strengen
CO2-Flottenvorgaben einzuhalten. Hier wird die Fehlsteuerung der europäischen
Flottenregulierung offensichtlich: sie adressiert nur die Angebotsseite, nicht
aber die Nachfrageseite. Die aktuelle Dynamik bei den Kurzzeitzulassungen fällt
ungewöhnlich stark aus. Die Zulassungsstruktur des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA)
zeigt, dass die BEV-Wachstumsraten stark überzeichnet sind. In den ersten zehn
Monaten dieses Jahres sind die BEV-Eigenzulassungen durch Hersteller und Handel
im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2024 um 51% gestiegen - auf 102.520
Fahrzeuge. Allein die BEV-Eigenzulassungen der Hersteller haben sich im
Vergleich zum Zehnmonatszeitraum im Jahr 2023 um das 2,5-fache auf 54.872
Fahrzeuge erhöht. In der gleichen Zeitspanne ging die Zahl privater
BEV-Neuzulassungen um 7%, und die der um die Eigenzulassungen bereinigten
gewerblichen Zulassungen um 6,4% zurück.
"Ob Gesamtmarkt oder E-Fahrzeuge - die Zahlen zeigen sehr klar, dass die
Hersteller den Absatz derzeit in erheblichem Maße selbst tragen. Die private und
gewerbliche Nachfrage bleibt weiterhin sehr verhalten und entwickelt sich längst
nicht so dynamisch, wie es für einen stabilen Markt nötig wäre", betont
Peckruhn. Ein Blick auf 2023 - als der staatliche Umweltbonus die BEV-Verkäufe
noch maßgeblich incentivierte - verstärkt wie beschrieben diesen Eindruck.
Kurzzeitzulassungen drücken Restwerte und verunsichern Käufer
Hinzu kommt ein unerwünschter Nebeneffekt: Die hohen Eigenzulassungen im
BEV-Segment belasten die Restwerte gebrauchter Elektroautos spürbar. Große
Zahlen kurz zugelassener Fahrzeuge gelangen nach wenigen Monaten zu deutlich
reduzierten Preisen wieder in den Markt - und drücken das gesamte Preisniveau im
Eigenzulassungen durch Hersteller und Handel sind ein bewährtes Mittel, um
Modell- und Quartalsziele zu erreichen oder insbesondere auch die strengen
CO2-Flottenvorgaben einzuhalten. Hier wird die Fehlsteuerung der europäischen
Flottenregulierung offensichtlich: sie adressiert nur die Angebotsseite, nicht
aber die Nachfrageseite. Die aktuelle Dynamik bei den Kurzzeitzulassungen fällt
ungewöhnlich stark aus. Die Zulassungsstruktur des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA)
zeigt, dass die BEV-Wachstumsraten stark überzeichnet sind. In den ersten zehn
Monaten dieses Jahres sind die BEV-Eigenzulassungen durch Hersteller und Handel
im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2024 um 51% gestiegen - auf 102.520
Fahrzeuge. Allein die BEV-Eigenzulassungen der Hersteller haben sich im
Vergleich zum Zehnmonatszeitraum im Jahr 2023 um das 2,5-fache auf 54.872
Fahrzeuge erhöht. In der gleichen Zeitspanne ging die Zahl privater
BEV-Neuzulassungen um 7%, und die der um die Eigenzulassungen bereinigten
gewerblichen Zulassungen um 6,4% zurück.
"Ob Gesamtmarkt oder E-Fahrzeuge - die Zahlen zeigen sehr klar, dass die
Hersteller den Absatz derzeit in erheblichem Maße selbst tragen. Die private und
gewerbliche Nachfrage bleibt weiterhin sehr verhalten und entwickelt sich längst
nicht so dynamisch, wie es für einen stabilen Markt nötig wäre", betont
Peckruhn. Ein Blick auf 2023 - als der staatliche Umweltbonus die BEV-Verkäufe
noch maßgeblich incentivierte - verstärkt wie beschrieben diesen Eindruck.
Kurzzeitzulassungen drücken Restwerte und verunsichern Käufer
Hinzu kommt ein unerwünschter Nebeneffekt: Die hohen Eigenzulassungen im
BEV-Segment belasten die Restwerte gebrauchter Elektroautos spürbar. Große
Zahlen kurz zugelassener Fahrzeuge gelangen nach wenigen Monaten zu deutlich
reduzierten Preisen wieder in den Markt - und drücken das gesamte Preisniveau im
Autor folgen