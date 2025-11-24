    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ZDK: Hohe Eigenzulassungen der Hersteller verschleiern fragilen BEV-Markt

    Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) sieht im
    deutlich gestiegenen Anteil von Eigenzulassungen einen klaren Hinweis auf eine
    weiterhin schwache Nachfrage bei batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV).

    "Fast jedes vierte neu zugelassene Auto im Oktober war eine Eigenzulassung - das
    ist ein deutliches Warnsignal", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. "Denn so
    wird sichtbar, dass der Markt sein Wachstum derzeit nicht aus echter
    Kundennachfrage schöpft, sondern vor allem durch künstliche Impulse der
    Hersteller und Händler getragen wird. Wenn ein Viertel der Neuzulassungen
    faktisch 'auf eigene Rechnung' erfolgt, zeigt das, wie verhalten die
    Privatkunden und Gewerbekunden tatsächlich unterwegs sind - insbesondere bei
    Elektroautos."

    Eigenzulassungen treiben BEV-Zahlen - private Nachfrage sinkt

    Eigenzulassungen durch Hersteller und Handel sind ein bewährtes Mittel, um
    Modell- und Quartalsziele zu erreichen oder insbesondere auch die strengen
    CO2-Flottenvorgaben einzuhalten. Hier wird die Fehlsteuerung der europäischen
    Flottenregulierung offensichtlich: sie adressiert nur die Angebotsseite, nicht
    aber die Nachfrageseite. Die aktuelle Dynamik bei den Kurzzeitzulassungen fällt
    ungewöhnlich stark aus. Die Zulassungsstruktur des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA)
    zeigt, dass die BEV-Wachstumsraten stark überzeichnet sind. In den ersten zehn
    Monaten dieses Jahres sind die BEV-Eigenzulassungen durch Hersteller und Handel
    im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2024 um 51% gestiegen - auf 102.520
    Fahrzeuge. Allein die BEV-Eigenzulassungen der Hersteller haben sich im
    Vergleich zum Zehnmonatszeitraum im Jahr 2023 um das 2,5-fache auf 54.872
    Fahrzeuge erhöht. In der gleichen Zeitspanne ging die Zahl privater
    BEV-Neuzulassungen um 7%, und die der um die Eigenzulassungen bereinigten
    gewerblichen Zulassungen um 6,4% zurück.

    "Ob Gesamtmarkt oder E-Fahrzeuge - die Zahlen zeigen sehr klar, dass die
    Hersteller den Absatz derzeit in erheblichem Maße selbst tragen. Die private und
    gewerbliche Nachfrage bleibt weiterhin sehr verhalten und entwickelt sich längst
    nicht so dynamisch, wie es für einen stabilen Markt nötig wäre", betont
    Peckruhn. Ein Blick auf 2023 - als der staatliche Umweltbonus die BEV-Verkäufe
    noch maßgeblich incentivierte - verstärkt wie beschrieben diesen Eindruck.

    Kurzzeitzulassungen drücken Restwerte und verunsichern Käufer

    Hinzu kommt ein unerwünschter Nebeneffekt: Die hohen Eigenzulassungen im
    BEV-Segment belasten die Restwerte gebrauchter Elektroautos spürbar. Große
    Zahlen kurz zugelassener Fahrzeuge gelangen nach wenigen Monaten zu deutlich
    reduzierten Preisen wieder in den Markt - und drücken das gesamte Preisniveau im
