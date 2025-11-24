WARBURG RESEARCH stuft Verve Group auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet im vierten Quartal mit mehr Dynamik des Dienstleisters für digitale Werbung. Er erinnerte am Montag an zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum, das er 2026 und 2027 erwartet./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 1,550EUR auf Tradegate (24. November 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Jörg Philipp Frey
Analysiertes Unternehmen: Verve Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,50
Kursziel alt: 5,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
