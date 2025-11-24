    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)
    WARBURG RESEARCH stuft Verve Group auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet im vierten Quartal mit mehr Dynamik des Dienstleisters für digitale Werbung. Er erinnerte am Montag an zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum, das er 2026 und 2027 erwartet./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Jörg Philipp Frey
    Analysiertes Unternehmen: Verve Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 5,50
    Kursziel alt: 5,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



