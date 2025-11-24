Wirtschaft
Dax am Mittag trotz schwacher Ifo-Zahlen weiter im Plus
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag etwas nachgegeben, ist aber insgesamt weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.170 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Siemens Energy und BMW, am Ende Rheinmetall, die Deutsche Börse und die Allianz.
Der am Vormittag veröffentlichte überraschend schwache Ifo-Geschäftsklimaindex für November sorgte kaum für Impulse. "Der Ifo-Geschäftsklimaindex enttäuscht", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. "Dies vor allem auch, weil die Unternehmen ihren weiteren Geschäftsausblick verglichen mit dem Oktober schlechter einschätzen." Von Konjunkturoptimismus mit Blick auf das Jahr 2026 könne deshalb kaum die Rede sein. "Zwar verbesserte sich das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im bisherigen Jahresverlauf, doch der absolute Stand deutet darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft nur verhalten wachsen wird."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8664 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,32 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer-Aktie, insbesondere um die wichtige Marke von 30 Euro. Trotz positiver Nachrichten aus dem Pharmabereich bleibt die Aktie durch technische Widerstände und Unsicherheiten geprägt. Es besteht die Hoffnung auf eine Trendwende, doch klare Signale fehlen bislang, weshalb die Aktie vorerst nur auf der Watchlist steht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
vonHS schrieb gestern 09:29
Die Bayer-Aktie wirkt nach Jahren des Kursverfalls wie ein Value-Kandidat. Doch trotz günstiger Bewertung fehlen klare Signale. Warum die 31-Euro-Marke entscheidend ist und weshalb die Aktie vorerst nur auf die Watchlist gehört, erklärt BÖRSE AM SONNTAG:mitdiskutieren »
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/aktien/bayer-kurswrack-value-kandidat-analyse
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/aktien/bayer-kurswrack-value-kandidat-analyse
aufschwungost schrieb 21.11.25, 14:51
mitdiskutieren »
Die soll jetzt ENDLICH mal den Finger ziehen und die 30 nachhaltig hinter sich lassen. Ist ja erbärmlich hier.
OttoNormal55 schrieb 20.11.25, 12:11
mitdiskutieren »
Ich glaube, eine "seriöse" KE ist aktuell nicht machbar. Meines Erachtens kann der Vorstand das nur durchführen, nachdem alle Risiken und Optionen abgewogen sind. Und hier liegt der Hase im Pfeffer: So lang noch nicht klar ist, ob sich der Supreme Court des Falles annimmt, sind die Optionen nicht klar. Sprich: ein Vorstand kann - meines Erachtens - nicht heute einen teuren Vergleich (inkl. KE) absegnen, wenn morgen der Supreme Court neue Chancen eröffnen könnte, die eine Lösung gänzlich ohne KE ermöglichen.
Was aber nun die Bayer Aktie die letzten Tage treibt - oder eben auch nicht treibt, erschließt sich mir nicht.
Ich verstehe zudem auch nicht, warum nun alle keine Angst mehr vor der "KI Blase" haben. Um das zu veranschaulichen: Die Angst, die mit der "KI Blase" zusammenhängt, ist die, dass sich die Investitionen in KI nicht rentieren. Da die Investitionen teils mit Schulden finanziert sind, droht hier eine neue Schuldenblase, Bankenschieflagen, ...wir kennen das ja aus den letzten Krisen.
ABER: Dass es einen unveränderten Run auf KI Hardware (siehe Nvidia) gibt, ist meines Erachtens kein Zeichen für eine Entwarnung. Eine Entwarnung wäre allenfalls dann gegeben, wenn sich zeigt, dass KI-basierte Geschäftsmodelle profitabel betrieben werden. Und gerade nicht - ich wiederhole mich - dass Hardware verkauft wird bzw. in dem Bereich investiert wird. Aber das ist ein Thema, das Bayer nicht direkt betrifft.
