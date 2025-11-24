    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    International tätige kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland erwarten steigende Umsätze im Jahresendgeschäft (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) -

    - Fast acht von zehn deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen
    erwarten im Jahresendgeschäft höhere Umsätze als im Vorjahr
    - Über ein Drittel (36 Prozent) dieser Umsätze soll mit Kunden außerhalb Europas
    erzielt werden
    - 81 Prozent sehen E-Commerce-Events wie Black Friday als entscheidend an, um
    Umsatzziele zu erreichen

    Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen,
    hat neue Erkenntnisse aus einer Umfrage unter kleinen und mittelständischen
    Unternehmen (KMU) in Europa veröffentlicht, die international tätig sind. Die
    Ergebnisse prognostizieren starke Umsätze für deutsche KMU im Vorfeld von
    Weihnachten. Fast 8 von 10 (76 Prozent) erwarten, dass ihre Umsätze im
    diesjährigen Jahresendgeschäft besser ausfallen als im Vorjahr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fedex Corporation!
    Long
    243,28€
    Basispreis
    2,38
    Ask
    × 9,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    299,15€
    Basispreis
    2,82
    Ask
    × 8,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die im September 2025 durchgeführte Umfrage befragte mehr als 1.200 KMU in neun
    europäischen Märkten, die international handeln. Sie untersuchte die
    Geschäftserwartungen für das Jahresendgeschäft 2025 und die Bedeutung
    internationaler E-Commerce-Festivals wie Black Friday (28. November) und Cyber
    Monday (1. Dezember).

    Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten optimistisch sind. Ein Fünftel (20
    Prozent) der deutschen KMU erwartet deutlich bessere Umsätze als im Vorjahr,
    weitere 56 Prozent rechnen mit leicht besseren Umsätzen. Unternehmen in der
    Türkei (95 Prozent), Polen (88 Prozent) und den Niederlanden (85 Prozent)
    äußerten die größten Hoffnungen.

    Auslandsnachfrage nach europäischen Waren

    Im Durchschnitt prognostizieren deutsche KMU, dass über ein Drittel (36 Prozent)
    ihrer Umsätze im Jahresendgeschäft aus Regionen außerhalb Europas stammen wird -
    ein Zeichen für die positive Nachfrage nach deutschen Produkten. Die fünf
    wichtigsten Regionen, mit denen international tätige deutsche KMU Geschäfte
    machen, sind: USA (57 Prozent), andere europäische Länder (56 Prozent), Naher
    Osten (31 Prozent), Afrika (26 Prozent), Lateinamerika und Karibik (21 Prozent)
    sowie die Region Asien-Pazifik (19 Prozent).

    E-Commerce-Events mit messbarem Einfluss erwartet

    Die Studie zeigt, dass die Mehrheit der befragten deutschen KMU (81 Prozent)
    E-Commerce-Shopping-Festivals wie Black Friday, Cyber Monday und Singles' Day
    als wichtig für ihre Umsätze betrachtet. Über ein Drittel (36 Prozent) bewertet
    diese Festivals als sehr wichtig, weitere 45 Prozent als eher wichtig. Insgesamt
    war der Anteil der europäischen KMU, die diese Festivals als wichtig
    einschätzen, bei Unternehmen am höchsten, die sowohl Konsum- als auch
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    International tätige kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland erwarten steigende Umsätze im Jahresendgeschäft (FOTO) - Fast acht von zehn deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen erwarten im Jahresendgeschäft höhere Umsätze als im Vorjahr - Über ein Drittel (36 Prozent) dieser Umsätze soll mit Kunden außerhalb Europas erzielt werden - 81 Prozent …