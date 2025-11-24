International tätige kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland erwarten steigende Umsätze im Jahresendgeschäft (FOTO)
- Fast acht von zehn deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen
erwarten im Jahresendgeschäft höhere Umsätze als im Vorjahr
- Über ein Drittel (36 Prozent) dieser Umsätze soll mit Kunden außerhalb Europas
erzielt werden
- 81 Prozent sehen E-Commerce-Events wie Black Friday als entscheidend an, um
Umsatzziele zu erreichen
Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen,
hat neue Erkenntnisse aus einer Umfrage unter kleinen und mittelständischen
Unternehmen (KMU) in Europa veröffentlicht, die international tätig sind. Die
Ergebnisse prognostizieren starke Umsätze für deutsche KMU im Vorfeld von
Weihnachten. Fast 8 von 10 (76 Prozent) erwarten, dass ihre Umsätze im
diesjährigen Jahresendgeschäft besser ausfallen als im Vorjahr.
Die im September 2025 durchgeführte Umfrage befragte mehr als 1.200 KMU in neun
europäischen Märkten, die international handeln. Sie untersuchte die
Geschäftserwartungen für das Jahresendgeschäft 2025 und die Bedeutung
internationaler E-Commerce-Festivals wie Black Friday (28. November) und Cyber
Monday (1. Dezember).
Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten optimistisch sind. Ein Fünftel (20
Prozent) der deutschen KMU erwartet deutlich bessere Umsätze als im Vorjahr,
weitere 56 Prozent rechnen mit leicht besseren Umsätzen. Unternehmen in der
Türkei (95 Prozent), Polen (88 Prozent) und den Niederlanden (85 Prozent)
äußerten die größten Hoffnungen.
Auslandsnachfrage nach europäischen Waren
Im Durchschnitt prognostizieren deutsche KMU, dass über ein Drittel (36 Prozent)
ihrer Umsätze im Jahresendgeschäft aus Regionen außerhalb Europas stammen wird -
ein Zeichen für die positive Nachfrage nach deutschen Produkten. Die fünf
wichtigsten Regionen, mit denen international tätige deutsche KMU Geschäfte
machen, sind: USA (57 Prozent), andere europäische Länder (56 Prozent), Naher
Osten (31 Prozent), Afrika (26 Prozent), Lateinamerika und Karibik (21 Prozent)
sowie die Region Asien-Pazifik (19 Prozent).
E-Commerce-Events mit messbarem Einfluss erwartet
Die Studie zeigt, dass die Mehrheit der befragten deutschen KMU (81 Prozent)
E-Commerce-Shopping-Festivals wie Black Friday, Cyber Monday und Singles' Day
als wichtig für ihre Umsätze betrachtet. Über ein Drittel (36 Prozent) bewertet
diese Festivals als sehr wichtig, weitere 45 Prozent als eher wichtig. Insgesamt
war der Anteil der europäischen KMU, die diese Festivals als wichtig
einschätzen, bei Unternehmen am höchsten, die sowohl Konsum- als auch
