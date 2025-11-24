International tätige kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland erwarten steigende Umsätze im Jahresendgeschäft (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -



- Fast acht von zehn deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen

erwarten im Jahresendgeschäft höhere Umsätze als im Vorjahr

- Über ein Drittel (36 Prozent) dieser Umsätze soll mit Kunden außerhalb Europas

erzielt werden

- 81 Prozent sehen E-Commerce-Events wie Black Friday als entscheidend an, um

Umsatzziele zu erreichen



Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen,

hat neue Erkenntnisse aus einer Umfrage unter kleinen und mittelständischen

Unternehmen (KMU) in Europa veröffentlicht, die international tätig sind. Die

Ergebnisse prognostizieren starke Umsätze für deutsche KMU im Vorfeld von

Weihnachten. Fast 8 von 10 (76 Prozent) erwarten, dass ihre Umsätze im

diesjährigen Jahresendgeschäft besser ausfallen als im Vorjahr.





