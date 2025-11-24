Fünf Gründe für den Krypto-Crash: Kommen jetzt die Schnäppchenjäger?

1. Dem Bericht zufolge setzte der Ausverkauf ein, als globale Risikoanlagen unter Druck gerieten. Aktienmärkte verloren angesichts des US-Government Shutdowns, neuer Handelskonflikte zwischen Washington und Peking sowie wachsender Skepsis gegenüber KI-Bewertungen deutlich an Momentum. Bitcoin entwickelte sich erneut wie ein High-Growth-Techwert statt wie ein sicherer Hafen – und rutschte im Gleichklang mit dem Nasdaq ab. Die Korrelation mit US-Indizes erreichte Niveaus wie zuletzt während der Pandemie.

Laut einer neuen Analyse der Deutschen Bank steckt hinter dem massiven Einbruch ein Zusammenspiel aus makroökonomischen Spannungen, Regulierungspause und schwächerer Marktstruktur. Die Experten sehen konkret fünf Auslöser für den Kurssturz:

2. Zusätzlich belasteten Signale der US-Notenbank. Trotz einer Zinssenkung im Oktober deutete Fed-Chef Powell an, dass weitere Schritte im Dezember keineswegs sicher seien. Der Markt reagierte prompt – Bitcoin verlor an mehreren Tagen deutlich. Historisch zeigt sich: Steigende Zinsen korrelieren stark negativ mit der Bitcoin-Performance.

3. Auch regulatorisch gab es Rückschläge. Die Hoffnung auf das US-"CLARITY Act", das eine klare Einordnung digitaler Vermögenswerte schaffen soll, hat sich vorerst zerschlagen. Verzögerungen im Senat und politische Blockaden bremsen die zuvor positive Stimmung. Gleichzeitig ist das Interesse der Nutzer gesunken, die Volatilität wieder gestiegen.

4. Auf institutioneller Seite sorgt fehlende Liquidität für zusätzlichen Druck. Orderbücher an Kryptobörsen waren beim Einbruch vom 10. Oktober zeitweise nahezu leer. ETF-Abflüsse verschärften die Korrektur – ein deutlicher Bruch mit den starken Zuflüssen der vergangenen Monate.

5. Erstmals seit Längerem trennten sich auch langfristige Bitcoin-Halter von großen Beständen. Über 800.000 BTC wanderten innerhalb eines Monats auf den Markt – der höchste Wert seit Anfang 2024. Der "Fear & Greed Index" fiel auf 11 Punkte.

Die Deutsche Bank sieht den Markt nun an einem entscheidenden Punkt. Ob der Rücksetzer nur eine Korrektur oder der Beginn einer längeren Anpassungsphase ist, bleibt offen. Klar sei jedoch: Ohne mehr regulatorische Klarheit und stabilere Liquidität bleibt Bitcoin anfällig für scharfe Ausschläge.

Nachdem der Bitcoin sich am Wochenende wieder etwas gefangen hat, kostet ein Coin zum Wochenstart rund 86.000 US-Dollar. "Anleger sehen einen Silberstreif an einem trüben Börsenhimmel. Schnäppchenjäger befinden sich auf der Jagd und befeuern die Erholungsbewegung", glaubt Krypto-Experte Timo Emden. "Viele Investoren könnten die Korrektur als überfällig interpretiert und diese als vermeintlich günstige Gelegenheit angesehen haben, um ihre Positionen aufzustocken. Das lädierte Vertrauen könnte trotzt rauer Marktbedingungen wieder zurückkommen und damit aufpoliert werden."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 85.964USD auf CryptoCompare Index (24. November 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.





Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!