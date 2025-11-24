Novo Nordisk enttäuscht mit Studie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 899,9 auf Tradegate (24. November 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 125,74 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 416,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +681,14 %/+1.516,16 % bedeutet.