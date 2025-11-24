"Heilige Sch....": Salesforce-CEO Benioff setzt plötzlich auf Gemini 3

"Heilige Scheiße. Ich habe ChatGPT drei Jahre lang jeden Tag genutzt. Jetzt habe ich zwei Stunden mit Gemini 3 verbracht. Ich werde nicht zurückgehen. Der Sprung ist wahnsinnig – Argumentation, Geschwindigkeit, Bilder, Videos ... alles ist schärfer und schneller. Es fühlt sich an, als hätte sich die Welt gerade wieder verändert."

Salesforce-Chef Marc Benioff hat am Sonntag das neue KI-Modell Gemini 3 von Alphabet gelobt und sich dabei ungewöhnlich deutlich von ChatGPT distanziert. Der langjährige Nutzer der Microsoft-unterstützten Anwendung erklärte auf X, dass er nach seinem ersten Test nicht mehr zurückkehren werde. Benioff schrieb:

Der Salesforce-Gründer bezeichnet künstliche Intelligenz seit Langem als entscheidende Technologie seiner Generation. Die Einschätzung eines prominenten Unternehmers wie Benioff sorgte für Aufmerksamkeit – auch weil sowohl Gemini als auch ChatGPT selbst auf die Anfrage nach einer Einordnung reagierten.

Wie Gemini Benioffs Urteil bewertet

Gemini stellte vier Punkte heraus, die aus seiner Sicht die Bedeutung des Feedbacks unterstreichen. Erstens zeige der Wechsel eines erfahrenen ChatGPT-Nutzers eine relevante Verschiebung im Wettbewerb. Zweitens deute Benioffs Beschreibung auf einen deutlichen Qualitätssprung bei Argumentation, Geschwindigkeit und multimodalen Fähigkeiten hin. Drittens bestätige der Kommentar die schnellere und präzisere Nutzererfahrung. Viertens könne das Modell strategische Wirkung entfalten: Die Aussage, die Welt habe sich "wieder verändert", verweise auf die potenzielle Tragweite der Technologie. Gemini schlussfolgerte:

"Sein Beitrag ist ein sehr positiver Datenpunkt, der die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der neuesten Fortschritte in der KI-Technologie verdeutlicht."

ChatGPT übt Zurückhaltung – und mahnt zur Vorsicht

ChatGPT reagierte sachlicher und wies darauf hin, dass Benioffs Eindruck subjektiv sei und nicht auf einem kontrollierten Leistungsvergleich beruhe. Angaben zu einem "wahnsinnigen Sprung" seien ohne unabhängige Benchmarks anekdotisch. Gleichzeitig erkenne man an, dass die Entscheidung eines bedeutenden Unternehmenskunden ein Signal für zunehmenden Wettbewerbsdruck sei.

Mit Blick auf die Branche betonte ChatGPT, dass KI-Modelle sich schnell weiterentwickeln. Erst eine nachhaltige Performance werde zeigen, ob der wahrgenommene Vorsprung Bestand habe. Die Schlussfolgerung: Benioff liefere zwar einen starken ersten Eindruck, doch sei dies kein Beweis für einen dauerhaften technischen Vorteil.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



