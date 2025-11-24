Centene - Aktie zieht deutlich an - 24.11.2025

Die Centene Aktie konnte bisher um +6,79 % auf 33,80€ zulegen. Das sind +2,15 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Centene Aktie. Nach einem Plus von +0,41 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 33,80€, mit einem Plus von +6,79 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Centene ist ein führender Anbieter von Managed-Care-Dienstleistungen, spezialisiert auf staatlich finanzierte Gesundheitsprogramme. Es bietet Krankenversicherungen über Medicaid, Medicare und den Gesundheitsmarktplatz an. Als einer der größten Anbieter in den USA konkurriert es mit UnitedHealth, Anthem und anderen. Centenes Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf staatlich finanzierte Programme und umfassende Gesundheitsdienstleistungen.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Centene Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +26,42 %.

Allein seit letzter Woche ist die Centene Aktie damit um +0,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Centene -45,60 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Centene Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,48 % 1 Monat +7,35 % 3 Monate +26,42 % 1 Jahr -45,28 %

Informationen zur Centene Aktie

Es gibt 492 Mio. Centene Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,56 Mrd.EUR € wert.

Centene Aktie jetzt kaufen?

Ob die Centene Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Centene Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.