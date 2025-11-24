    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,15455 USD

    EUR/USD konsolidiert fast unverändert bei 1,15455 USD.

    Foto: adobe.stock.com
    EUR/USD tritt auf der Stelle. Mit +0,28 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,15455USD.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,55 %
    1 Monat -0,83 %
    3 Monate -1,58 %
    1 Jahr +9,98 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,066255USD. Heute steht er bei 1,15455USD. Das Investment wäre auf 10.828,1USD gewachsen – eine Steigerung von +8,28 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

    Das Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist bearish. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen abgenommen und liegt bei 1,1515. Widerstände bei 1,1608 und Unterstützungen bei 1,1494 deuten auf eine mögliche Stabilisierung im 1,15er-Bereich hin, während ein Bruch unter 1,14 weitere Verluste erwarten lässt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    ISIN:EU0009652759WKN:965275



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen.
