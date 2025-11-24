BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 66,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft sei auf Kurs zur Erreichung der Ziele für 2025/26, schrieb Andrew Ross am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 55,05EUR auf Tradegate (24. November 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66,80

Kursziel alt: 66,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

