    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 66,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft sei auf Kurs zur Erreichung der Ziele für 2025/26, schrieb Andrew Ross am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:21 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 55,05EUR auf Tradegate (24. November 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Andrew Ross
    Analysiertes Unternehmen: Prosus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 66,80
    Kursziel alt: 66,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 66,80, was eine Steigerung von +17,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 66,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft sei auf Kurs zur Erreichung der Ziele für …