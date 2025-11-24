Clean Air Metals reicht technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für das Projekt „Thunder Bay North Critical Minerals” ein

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 24. November 2025 / Clean Air Metals Inc. („Clean Air Metals” oder das „Unternehmen”) (TSXV:AIR)(FRA:CKU)(OTCQB:CLRMF) freut sich bekannt zu geben, dass es die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) und die aktualisierte Ressource für sein PGE-Cu-Ni-Projekt Thunder Bay in der Nähe von Thunder Bay, Ontario, Kanada, eingereicht hat. Die Ergebnisse der PEA und der Ressource wurden bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Oktober 2025 veröffentlicht.

Die PEA sieht eine Lebensdauer der Mine von 11 Jahren (+ 2 Jahre Vorproduktionsaktivitäten) vor, in denen täglich 2.500 Tonnen aus einem oberflächennahen, über eine Rampe zugänglichen Untertagebau gefördert werden sollen.

Der Bericht ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.Sedarplus.ca verfügbar und wird auf der Website des Unternehmens unter www.cleanairmetals.ca veröffentlicht.

Alle Zahlen sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Highlights

- Das Projekt hat einen Nettogegenwartswert8 vor Steuern von 219,4 Mio. $1 bei Projektkapitalkosten von 89,5 Mio. $. Der Kapitalwert nach Steuern beträgt 157,5 Millionen Dollar.

- Die interne Rendite (IRR) vor Steuern beträgt 39 % und die IRR nach Steuern 32 %.

- Zum Spotpreis vom 8. Oktober1 beträgt der Kapitalwert vor Steuern8 insgesamt 316 Millionen Dollar bei einer IRR vor Steuern von 52 %.

- Die Kapitalrückzahlung erfolgt innerhalb von 2,5 Jahren ab Produktionsbeginn durch gesunde Betriebsmargen von 45 %.

- Die grundlegenden Umweltstudien sind weitgehend abgeschlossen, um die künftige Genehmigung des Projekts zu unterstützen.

- Das Projekt befindet sich in der Nähe der Stadt Thunder Bay (Kanada), wo wichtige Autobahn- und Strominfrastrukturen sowie Unterstützung vorhanden sind.

- Das Unternehmen unterhält positive Beziehungen zu den nahe gelegenen indigenen Gemeinschaften und arbeitet eng mit ihnen zusammen, um ihnen eine umfassende und sinnvolle Beteiligung an dem Projekt zu ermöglichen.

- Die Ressource wurde durch zusätzliche Bohrungen und neue Preisgestaltungen aktualisiert und weist nun eine angezeigte Ressource von 14,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,66 g/t 2PGE2, 0,40 % Cu und 0,24 % Ni auf.

- Darüber hinaus gibt es 2,49 Mio. Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem Gehalt von 1,62 g/t 2PGE2, 0,31 % Cu und 0,19 % Ni. Es gibt keine Reserven.

Anmerkungen:

Die Preise der Studie lauten wie folgt (USD): Pt 1425 $/oz, Pd 1225 $/oz, Cu 4,80 $/lb, Ni 6,80 $/lb, Au 2800 $/oz, Ag 30 $/oz. Die Spotpreise am 8. Oktober 2025 lauten wie folgt (USD): Pt 1629 $/oz, Pd 1323 $/oz, Cu 5,04 $/lb, Ni 7,02 $/lb, Au 3692 $/oz, Ag 48,47 $/oz 2 PGE = Platin + Palladium

Das Projekt Thunder Bay North enthält mehrere wichtige Mineralien und ist daher ideal positioniert, um die vorrangigen Ziele der Bundes- und Provinzregierungen zu erreichen, darunter die Förderung einer sinnvollen wirtschaftlichen Aussöhnung mit mehreren indigenen Gemeinschaften. Die Anlage wurde von Grund auf als kostengünstiger Produzent mit hohen Margen konzipiert, der innerhalb der ersten sieben Monate nach Beginn der Rampenbohrungen Zugang zur Lagerstätte hat. Das Projekt maximiert die Nutzung temporärer Infrastruktur und nutzt die Lohnveredelung in einer nahe gelegenen Anlage.

Die PEA wurde unabhängig von Herrn Denis Decharte, P. Eng von SLR, Herrn Michael Selby, P. Eng von Technica Mining, Herrn Charlie Buck, P. Eng von XPS und Frau Maria Story von Story Environmental erstellt, die gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects (National Instrument 43-101) als unabhängige „qualifizierte Personen” gelten.

Anhaltende Stärke des PGE-Marktes und weiterer Weg

Die PEA und die aktualisierte Ressource werden zu einem günstigen Zeitpunkt veröffentlicht, da sich der Markt für PGEs von seinen mehrjährigen Tiefstständen erholt hat. Diese Erholung wird durch das gestiegene Interesse der Regierungen in Ontario und Kanada unterstrichen, wichtige Mineralprojekte mit Dringlichkeit voranzutreiben, was die positiven Aussichten für das TBN-Projekt weiter unterstützt.

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals, erklärte: „Die PEA und die aktualisierte Ressource stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Weiterentwicklung dieses Projekts dar und sind das Ergebnis der engagierten Arbeit des Teams. Die Kombination aus der soliden Wirtschaftlichkeit der PEA, die nicht nur auf PGEs, sondern auch auf dem soliden Kupferwert basiert, dem neuen Potenzial für eine Skalierung aufgrund der jüngsten Erfolge bei der Down-Plunge-Exploration und dem erneuten Interesse an PGEs, skizziert ein positives kurzfristiges Potenzial für das Unternehmen.“

Das Unternehmen ist weiterhin entschlossen, das Projekt mit der vollen Unterstützung des Vorstands voranzutreiben. Zu den wichtigsten anstehenden Aktivitäten gehören:

- Vorantreiben geeigneter NI 43-101-Studien, technischer, umweltbezogener und genehmigungsrechtlicher Aktivitäten, einschließlich fortgeschrittener Exploration.

- Fortsetzung der Konsultationen mit den lokalen indigenen Gemeinschaften und Untersuchung von Beteiligungsmöglichkeiten

- Beginn der Erstellung des Finanzierungsplans für den Bau, einschließlich der Unterstützung durch die Bundes- und Provinzregierungen sowie den privaten Sektor

- Prüfung aller verfügbaren Verarbeitungsmöglichkeiten

- Weitere Exploration im Escape-Down-Plunge-Bereich, um an den ersten Erfolgen in der 400 m tiefen Step-Out-Bohrung anzuknüpfen, wie in unserer Pressemitteilung vom 20. Oktober ausführlich beschrieben.

- Beschaffung von Kapital zur Finanzierung der oben genannten Arbeiten

Technische Informationen und qualifizierte Personen

Zusätzlich zu den zuvor in dieser Pressemitteilung als „qualifizierte Personen” für die PEA aufgeführten Personen wurden die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung von Dr. Lionnel Djon, Ph.D., P.Geo, VP of Exploration bei Clean Air Metals, und Mike Garbutt, P.Eng, President und CEO von Clean Air Metals, überprüft und verifiziert, die „qualifizierte Personen” im Sinne der National Instrument 43-101 sind.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Entwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sein Flaggschiffprojekt Thunder Bay North Critical Minerals („TBN“) vorantreibt, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und 40 km nordöstlich von Thunder Bay (Ontario) liegt. Das TBN-Projekt, das über Straßen erreichbar ist und sich in der Nähe einer etablierten Infrastruktur befindet, beherbergt zwei (2) Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, die nur 2,5 km voneinander entfernt sind.

Das TBN-Projekt ist eine der seltenen primären Platinressourcen außerhalb Südafrikas und befindet sich in einer stabilen und bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeit. Es profitiert von langjährigen Beziehungen zu den lokalen First Nations. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals bestrebt, die Ressourcen des TBN-Projekts zu erweitern und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass sich das Thunder Bay North Critical Minerals Project innerhalb des Gebiets befindet, das vom Robinson-Superior-Vertrag von 1850 umfasst wird und die Gebiete der Fort William First Nation, der Red Rock Indian Band, der Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und der Kiashke Zaaging Anishinaabek umfasst. Clean Air Metals würdigt auch die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zur reichen Geschichte unserer Region.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Gebieten zu arbeiten, und verpflichtet sich weiterhin, diejenigen anzuerkennen und zu respektieren, die seit jeher auf diesen Gebieten gelebt, gereist und sich versammelt haben. Clean Air Metals hat sich der Bewahrung des indigenen Erbes verschrieben und setzt sich weiterhin für den Aufbau, die Pflege und die Förderung einer respektvollen Beziehung zu den First Nations, Métis und Inuit ein, die auf den Grundsätzen des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geiste der Versöhnung basiert.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

„Mike Garbutt”

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

Verbinden Sie sich mit uns auf X/ Facebook/ Instagram.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cleanairmetals.ca oder wenden Sie sich an:

Mia Boiridy

Direktorin für Kommunikation und Investor Relations

250-575-3305

mboiridy@cleanairmetals.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge basieren. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: politische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit Bergbau und Exploration; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Börsennotierung; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und -haftung; mögliche Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder der Fertigstellung von Machbarkeitsstudien; die Ungewissheit der Rentabilität; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Ergebnisse von Vor- und Machbarkeitsstudien und die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbau-Ergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und Geschäften des Unternehmens, die an anderer Stelle in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.

QUELLE: Clean Air Metals, Inc.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.