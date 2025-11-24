JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 57 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ABB habe sich höhere Margen- und Free-Cashflow-Ziele gesetzt, während die Wachstumserwartungen unverändert blieben, schrieb Rizk Maidi am Freitag mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 59,55EUR auf Lang & Schwarz (24. November 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 53
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
