EU-Kommission bremst Universal Music bei Downtown-Übernahme

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission stellt sich vorerst gegen die geplante Übernahme des US-Musikunternehmens Downtown durch die Universal Music Group (UMG) . Der Musikkonzern könnte durch das Geschäft Zugang zu sensiblen Geschäftsdaten von Konkurrenten erhalten, teilte die Brüsseler Behörde mit. Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit anderer Labels beeinträchtigen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kommission hatte bereits im Juli eine Untersuchung eingeleitet und hatte bis Mittwoch Zeit, einen Beschluss dazu zu erlassen. UMG kann nun zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Eine endgültige Entscheidung muss bis zum 6. Februar 2026 fallen. UMG gehört zur Gruppe der drei größten Musiklabels weltweit. Bei großen Übernahmen prüft die EU-Kommission, ob dadurch unverhältnismäßig große Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können./mjm/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Universal Music Group Aktie Die Universal Music Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 22,47 auf Tradegate (24. November 2025, 12:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Universal Music Group Aktie um +2,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,68 %. Die Marktkapitalisierung von Universal Music Group bezifferte sich zuletzt auf 40,68 Mrd.. Universal Music Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.



