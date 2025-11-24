Struktur und Entwicklung der Apricus Gruppe (FOTO)

Dortmund (ots) - Solaranlagen erfordern Kompetenz - und das gilt im Besonderenfür den gewerblichen Bereich. Um Gewerbe und Industrie den Zugang zu einerdezentralen Energieversorgung und günstigen Strompreisen zu ermöglichen, bildetdie Apricus Gruppe den gesamten Prozess der Solarenergieerzeugung von derProjektentwicklung über den Bau bis zum Betrieb ab. Wie Oliver vom Lehn undDennis Friesen ihre Unternehmensgruppe aufgestellt haben und welche aktuellenProjekte sie verfolgen, erfahren Sie hier.Die Energiewende macht in Deutschland große Fortschritte, doch noch immer nutzenviele Unternehmen ihre Hallendächer nicht für die Erzeugung von Sonnenstrom. Siefürchten lange Amortisationszeiten und aufwendige Genehmigungsverfahren. Mancheglauben auch, dass ihre Dächer für Solaranlagen statisch nicht geeignet sind undeine Verstärkung mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden ist. "Ernste statischeProbleme sind im Grunde selten und in vielen Fällen gibt es für solcheHerausforderungen kostengünstige Lösungen", sagt Oliver vom Lehn von der ApricusGruppe. "Dabei liegt die Amortisationszeit selbst unter extrem ungünstigenBedingungen noch unter zehn Jahren. Und was die Genehmigungsverfahren angeht,kann der Prozess durch eine sorgfältige Planung und eine frühzeitige Abstimmungmit den beteiligten Behörden erheblich beschleunigt werden. Es gibt letztlichkeinen guten Grund, der gegen Solaranlagen spricht, während auf lange Sicht miteinem weiteren Anstieg der Energiekosten zu rechnen ist. Gerade Unternehmen mitenergieintensiver Produktion sollten den Bau einer eigenen Anlage nicht längerverschieben, wenn sie nicht aufgeben oder ins Ausland abwandern möchten.""Dass sich Solarkraftwerke lohnen, zeigt sich schon an den Anlagen, die wir alsApricus Gruppe auf Basis einer hundertprozentigen Einspeisung betreiben. DieProduktion von grünem Strom ist ganz einfach ein gutes Geschäft. FürUnternehmen, die selbst einen hohen Energiebedarf haben, sieht es sogar nochvorteilhafter aus", fügt sein Geschäftspartner Dennis Friesen hinzu. Die ApricusGruppe setzt sich aus mehreren Unternehmen und Beteiligungsgesellschaftenzusammen, die sich im Bereich der dezentralen Energieerzeugung engagieren. Dabeideckt die Gruppe alle Fachgebiete ab, die für eine erfolgreiche Umsetzung vonProjekten entscheidend sind, und beschäftigt sich mit der Planung und derErrichtung von Anlagen genauso wie mit ihrem langfristigen Betrieb. Ihre Aufgabesehen Oliver vom Lehn und Dennis Friesen darin, die Transformation des