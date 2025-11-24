Struktur und Entwicklung der Apricus Gruppe (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Dortmund (ots) - Solaranlagen erfordern Kompetenz - und das gilt im Besonderen
    für den gewerblichen Bereich. Um Gewerbe und Industrie den Zugang zu einer
    dezentralen Energieversorgung und günstigen Strompreisen zu ermöglichen, bildet
    die Apricus Gruppe den gesamten Prozess der Solarenergieerzeugung von der
    Projektentwicklung über den Bau bis zum Betrieb ab. Wie Oliver vom Lehn und
    Dennis Friesen ihre Unternehmensgruppe aufgestellt haben und welche aktuellen
    Projekte sie verfolgen, erfahren Sie hier.

    Die Energiewende macht in Deutschland große Fortschritte, doch noch immer nutzen
    viele Unternehmen ihre Hallendächer nicht für die Erzeugung von Sonnenstrom. Sie
    fürchten lange Amortisationszeiten und aufwendige Genehmigungsverfahren. Manche
    glauben auch, dass ihre Dächer für Solaranlagen statisch nicht geeignet sind und
    eine Verstärkung mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden ist. "Ernste statische
    Probleme sind im Grunde selten und in vielen Fällen gibt es für solche
    Herausforderungen kostengünstige Lösungen", sagt Oliver vom Lehn von der Apricus
    Gruppe. "Dabei liegt die Amortisationszeit selbst unter extrem ungünstigen
    Bedingungen noch unter zehn Jahren. Und was die Genehmigungsverfahren angeht,
    kann der Prozess durch eine sorgfältige Planung und eine frühzeitige Abstimmung
    mit den beteiligten Behörden erheblich beschleunigt werden. Es gibt letztlich
    keinen guten Grund, der gegen Solaranlagen spricht, während auf lange Sicht mit
    einem weiteren Anstieg der Energiekosten zu rechnen ist. Gerade Unternehmen mit
    energieintensiver Produktion sollten den Bau einer eigenen Anlage nicht länger
    verschieben, wenn sie nicht aufgeben oder ins Ausland abwandern möchten."

    "Dass sich Solarkraftwerke lohnen, zeigt sich schon an den Anlagen, die wir als
    Apricus Gruppe auf Basis einer hundertprozentigen Einspeisung betreiben. Die
    Produktion von grünem Strom ist ganz einfach ein gutes Geschäft. Für
    Unternehmen, die selbst einen hohen Energiebedarf haben, sieht es sogar noch
    vorteilhafter aus", fügt sein Geschäftspartner Dennis Friesen hinzu. Die Apricus
    Gruppe setzt sich aus mehreren Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften
    zusammen, die sich im Bereich der dezentralen Energieerzeugung engagieren. Dabei
    deckt die Gruppe alle Fachgebiete ab, die für eine erfolgreiche Umsetzung von
    Projekten entscheidend sind, und beschäftigt sich mit der Planung und der
    Errichtung von Anlagen genauso wie mit ihrem langfristigen Betrieb. Ihre Aufgabe
    sehen Oliver vom Lehn und Dennis Friesen darin, die Transformation des
