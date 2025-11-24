Projekte zur nachhaltigen Energieerzeugung
Struktur und Entwicklung der Apricus Gruppe (FOTO)
Dortmund (ots) - Solaranlagen erfordern Kompetenz - und das gilt im Besonderen
für den gewerblichen Bereich. Um Gewerbe und Industrie den Zugang zu einer
dezentralen Energieversorgung und günstigen Strompreisen zu ermöglichen, bildet
die Apricus Gruppe den gesamten Prozess der Solarenergieerzeugung von der
Projektentwicklung über den Bau bis zum Betrieb ab. Wie Oliver vom Lehn und
Dennis Friesen ihre Unternehmensgruppe aufgestellt haben und welche aktuellen
Projekte sie verfolgen, erfahren Sie hier.
Die Energiewende macht in Deutschland große Fortschritte, doch noch immer nutzen
viele Unternehmen ihre Hallendächer nicht für die Erzeugung von Sonnenstrom. Sie
fürchten lange Amortisationszeiten und aufwendige Genehmigungsverfahren. Manche
glauben auch, dass ihre Dächer für Solaranlagen statisch nicht geeignet sind und
eine Verstärkung mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden ist. "Ernste statische
Probleme sind im Grunde selten und in vielen Fällen gibt es für solche
Herausforderungen kostengünstige Lösungen", sagt Oliver vom Lehn von der Apricus
Gruppe. "Dabei liegt die Amortisationszeit selbst unter extrem ungünstigen
Bedingungen noch unter zehn Jahren. Und was die Genehmigungsverfahren angeht,
kann der Prozess durch eine sorgfältige Planung und eine frühzeitige Abstimmung
mit den beteiligten Behörden erheblich beschleunigt werden. Es gibt letztlich
keinen guten Grund, der gegen Solaranlagen spricht, während auf lange Sicht mit
einem weiteren Anstieg der Energiekosten zu rechnen ist. Gerade Unternehmen mit
energieintensiver Produktion sollten den Bau einer eigenen Anlage nicht länger
verschieben, wenn sie nicht aufgeben oder ins Ausland abwandern möchten."
"Dass sich Solarkraftwerke lohnen, zeigt sich schon an den Anlagen, die wir als
Apricus Gruppe auf Basis einer hundertprozentigen Einspeisung betreiben. Die
Produktion von grünem Strom ist ganz einfach ein gutes Geschäft. Für
Unternehmen, die selbst einen hohen Energiebedarf haben, sieht es sogar noch
vorteilhafter aus", fügt sein Geschäftspartner Dennis Friesen hinzu. Die Apricus
Gruppe setzt sich aus mehreren Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften
zusammen, die sich im Bereich der dezentralen Energieerzeugung engagieren. Dabei
deckt die Gruppe alle Fachgebiete ab, die für eine erfolgreiche Umsetzung von
Projekten entscheidend sind, und beschäftigt sich mit der Planung und der
Errichtung von Anlagen genauso wie mit ihrem langfristigen Betrieb. Ihre Aufgabe
sehen Oliver vom Lehn und Dennis Friesen darin, die Transformation des
