Thyssenkrupp verkauft Automation Engineering an Agile Robots.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 8,51 auf Tradegate (24. November 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -8,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,78 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,26 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +18,54 %/-17,02 % bedeutet.