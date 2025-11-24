Thyssenkrupp verkauft Automation Engineering an Agile Robots
- Thyssenkrupp verkauft Automation Engineering an Agile Robots.
- Teil der Neuaufstellung von Thyssenkrupp Automotive Technology.
- Fokus auf profitables Wachstum und stärkere Kundennähe.
ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp verkauft den Geschäftsbereich Automation Engineering an das Münchner Unternehmen Agile Robots. Die Veräußerung sei Teil der beschlossenen
Neuaufstellung von Thyssenkrupp Automotive Technology, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Abschluss werde in den kommenden Monaten erwartet. Finanzielle Details wurden nicht
genannt.
Das Segment Automotive Technology richte sein Portfolio auf die Bereiche Chassis, Komponenten, Aftermarket und Schmiedegeschäft aus. Ziel sei es, profitables Wachstum durch stärkere Kundennähe, effiziente Technologien und serviceorientierte Geschäftsmodelle zu erreichen, hieß es weiter./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 8,51 auf Tradegate (24. November 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -8,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,78 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,26 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +18,54 %/-17,02 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
09.11.-09.12.2025 Handelssperrzeiten
“Organmitgliedern und weiteren Personen mit Führungsaufgaben ist es untersagt, während dieses Zeitraums mit Finanzinstrumenten von thyssenkrupp zu handeln.”
14.11.2025 - 08.12.2025 Quiet Period:
“Eine angemessene Zeitspanne vor der Veröffentlichung von Quartals- bzw. Jahresergebnissen befindet sich thyssenkrupp Investor Relations nur eingeschränkt im Dialog mit dem Kapitalmarkt.”
09.12.2025
“Geschäftsbericht 2024 / 2025 (Oktober bis September)”
Man darf sich nicht verrückt machen lassen. Bei solchen news vermute ich auch andere Interessen dahinter.
Lopez zieht die Sache durch.