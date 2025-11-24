Bei dieser Aktie könnte nach 3 Jahren Stillstand jetzt eine Rallye starten!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – CEWE Stiftung

Digitalfotografie hat in den vergangenen Jahren einen gewaltigen technologischen und kulturellen Aufschwung erfahren. Längst hat das Smartphone vor allem für Alltagsfotografie die traditionelle Kamera ersetzt, während immer mächtigere Nachbearbeitungsmöglichkeiten und Bildassistenten die Fotografie demokratisiert haben: Fast jeder kann heute selbst ohne Vorkenntnisse mindestens passable Bilder schießen.

Trotzdem ist die Nachfrage danach, über Bilder nicht nur in digitaler, sondern auch in entwickelter Form zu verfügen, ungebrochen hoch. Das Album ist noch lange nicht durch die digitale Bibliothek ersetzt worden und hat seinen Wert beispielsweise als Geschenk, als Dekorationsgegenstand oder als Erinnerungsobjekt erhalten.

CEWE-Stiftung: Value-Wert mit Rallye-Potenzial

Das sichert der CEWE Stiftung als dem größten Fotodienstleister Europas anhaltend gute Geschäfte, gerade jetzt vor Weihnachten. An der Börse sind die Niedersachen, deren Druckstationen in vielen Einzelhandelsgeschäften allgegenwärtig sind, seit 18 Jahren notiert. In der Zwischenzeit sind sie durch eine Reihe von Übernahmen weiter gewachsen und bieten über Fotografie hinaus auch andere Druckdienstleistungen – und zwar sowohl für Privat- als auch für Businesskunden. Das sorgt für Diversifikation innerhalb des Geschäftsmodelles.

Nach einer Auf- und Abschwungphase auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie ist die Aktie trotz wachsender Geschäfte des Unternehmens kaum mehr vom Fleck gekommen. Sie eignete sich aufgrund ihrer überschaubaren Volatilität bestenfalls noch für risikoaverse Range-Trader. Doch das könnte sich schon bald ändern. Denn inzwischen liegt die Unternehmensbewertung im Value-Bereich, während aus der Perspektive der Chartanalyse ein Ausbruch immer wahrscheinlicher wird.

CEWE Stiftung Chartsignale

Technisches Kaufsignal: Vor wenigen Wochen hat die 50-Tage-Linie den GD200 gekreuzt. Damit liegt ein Golden Cross und somit ein Kaufsignal vor.

Vor wenigen Wochen hat die 50-Tage-Linie den GD200 gekreuzt. Damit liegt ein Golden Cross und somit ein Kaufsignal vor. Verbesserte Indikatoren: Sowohl der RSI als auch der MACD haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessern können.

Sowohl der RSI als auch der MACD haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessern können. Ausbruchschance: Aktuell liegt eine Reihe niedriger Hochs vor, doch der Abstand zur Trendlinie ist gering, während die Aktie an Fahrt aufnimmt.

Aktuell liegt eine Reihe niedriger Hochs vor, doch der Abstand zur Trendlinie ist gering, während die Aktie an Fahrt aufnimmt. Chance auf Anschlussrallye: Kann CEWE Stiftung über 105 bzw. 110 Euro klettern, besteht die Chance auf eine Ausbruchs- und Anschlussrallye.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 24.11.2020 bis 24.11.2025

Kommt jetzt der technische Befreiungsschlag?

Gegenüber ihrem Allzeithoch im Jahr 2021 haben sich die Anteile bis zum Bärenmarkttief im Oktober 2022 fast halbiert. Eingeleitet wurde dieser Abwärtstrend durch ein Death Cross im Januar 2021. Wer damals ausgestiegen ist, konnte hohe Verluste verhindern.

Vor wenigen Wochen ist es umgekehrt zu einem Golden Cross gekommen. Dabei hat die 50-Tage-Linie von unten her kommend die 200-Tage-Linie gekreuzt, was als Kaufsignal gilt. Das war in den vergangenen eineinhalb Jahren zwar nicht zum ersten Mal der Fall, doch aufgrund der stetigen Verbesserung der technischen Indikatoren stehen die Chancen darauf, dass dieses jetzt Wirkung entfalten könnte, besser denn je.

Wenngleich die Anteile der CEWE Stiftung in den vergangenen 3 Jahren vorwiegend auf der Stelle getreten sind und innerhalb einer Range von 90 bis 110 Euro gehandelt haben, ist es sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD zu höheren Hochs gekommen. Das deutet auf Kaufdruck hin und könnte der Aktie in den kommenden Monaten einen charttechnischen Ausbruch einbringen.

Indizien für einen Ausbruch verdichten sich

Diese These wird gestärkt durch den MACD, der zuletzt über die Nulllinie geklettert ist. Damit zeigt der Trendstärkeindikator einen neuen Aufwärtstrend an. Insbesondere in den vergangenen Monaten hat außerdem der RSI einen Aufwärtstrend bilden können. Damit liegen gegenüber dem mittelfristigen Abwärtstrend der Aktie bullishe Divergenzen vor.

Inzwischen liegt er über dem neutralen Wert von 50 Punkten und deutet damit wie der MACD auf technischen Rückenwind hin. Im Chart ist außerdem eine Hammerkerze als klassische Trendwendekerze sowie der Sprung über die gleitenden Durchschnitte sowie die Marke von 100 Euro zu erkennen. Das kommt zum Golden Cross als technische Katalysatoren hinzu und könnte für einen Ausbruch über 105 Euro und anschließend auch 110 Euro sorgen.

Zur Unterseite ist die CEWE-Aktie gut abgesichert. Neben den jüngst zurückeroberten Durchschnittslinien stehen auch eine Aufwärtstrendlinie sowie zwei horizontale Supports im Bereich von 90 und 94 Euro zur Verfügung. Long-Positionen könnten so über ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis verfügen, da das Abwärtspotenzial begrenzt ist, das Aufwärtspotenzial mit der Chance auf einen Ausbruch aber deutlich höher einzuschätzen ist.

Günstige Bewertung, zuversichtliche Expertinnen und Experten

Höhere Kurse werden auch durch die moderate Unternehmensbewertung gerechtfertigt. Für das laufende Geschäftsjahr ist die CEWE Stiftung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,2 bewertet, für 2026 steht ein geschätztes KGV von 10,7 zu Buche. Das liegt deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 16,1.

Auch beim Blick auf die übrigen Bewertungskennziffern hat der Konzern seinen Anlegerinnen und Anlegern einiges zu bieten. Dank eines Kurs-Cashflow-Verhältnisses im einstelligen Bereich liegt die Cashflow-Rendite bei 10,5 Prozent. Für 2025 wird außerdem mit einem Dividendenvorschlag von 3,06 Euro gerechnet. Damit bietet CEWE eine Rendite von rund 3 Prozent. Die kann das Unternehmen mühelos ausschütten, denn das Nettovermögen liegt aktuell bei 21,4 Millionen Euro; langfristige Verbindlichkeiten bestehen fast keine.

Unter Expertinnen und Experten wird mittelfristig mit höheren Notierungen gerechnet. Alle 6 Empfehlungen raten zum Kauf der Aktie. Der faire Wert wird im Mittel mit 139,00 Euro angegeben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 39 Prozent. Während das höchste aktuell genannte Kursziel bei 148,00 Euro liegt, sieht selbst die am wenigsten optimistische Schätzung einen fairen Wert von 126,00 Euro.

CEWE Stiftung auf einen Blick

ISIN: DE0005403901

DE0005403901 Börsenwert: 686,2 Millionen Euro

686,2 Millionen Euro Dividendenrendite: 3,1 Prozent

3,1 Prozent KGVe 2026: 10,7

10,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 100,2EUR auf Tradegate (24. November 2025, 16:25 Uhr) gehandelt.